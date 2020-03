Olly Murs «engourdie» par le décès de Caroline Flack

2020-03-02 09:30:04

Olly Murs était “engourdi” après avoir entendu parler de la mort de Caroline Flack et il insiste sur le fait qu’il n’oubliera jamais l’appel téléphonique qu’il a reçu de son manager tôt le matin pour être informé de la nouvelle.

Le hitmaker ‘Dance with Me Tonight’ était en vacances avec sa petite amie quand il a reçu un appel de son manager pour lui dire que son amie – qui s’était tragiquement suicidée le mois dernier à l’âge de 40 ans – était décédée.

Il a partagé: “Même répondre à cette question ne semble pas juste, pour être honnête. Je suis toujours sous le choc, vraiment. Penser que je n’aurai pas de conversation, de rire, de travailler, ou même simplement de recevoir une note vocale aléatoire de Cazza – je n’arrive pas à comprendre. J’ai entendu la nouvelle quand j’étais en vacances.

“Mon téléphone est passé à 2 h 23 du matin et je ne l’oublierai jamais. Mon manager m’a dit et j’ai juste regardé mon téléphone pendant des heures, je ne savais pas quoi faire. Je ne voulais tout simplement pas y croire. J’étais engourdi par tous les sentiments et puis je suis tombé en panne. Depuis lors, j’ai juste des vagues d’émotions constantes – une minute, je vais bien, la prochaine, je suis si triste pour elle. C’est difficile, je manque toujours beaucoup Caz. ”

Olly a été sévèrement critiqué pour son passage de présentation avec Caroline sur “The X Factor” et il a appelé à ce que tout le monde soit “vérifié et responsable sur chaque plate-forme” car il pense que les gens “réfléchiraient à deux fois” à ce qu’ils disent.

S’adressant au journal The Sun, il a ajouté: “Le pire que j’aie jamais eu était quand Caz et moi avons travaillé ensemble pour présenter” The X Factor “. L’abus en ligne des trolls des réseaux sociaux était vraiment horrible. Je n’ai jamais eu l’esprit critique critique constructive. de mes pairs, mais avec les médias sociaux, on vous commente – comment vous faites votre travail, à quoi vous ressemblez, comment vous parlez, et des choses que les gens n’oseraient pas vous dire en face. Finalement, j’ai cessé d’aller sur les réseaux sociaux pendant la série , mais quelque chose doit vraiment changer en ligne. Tout le monde devrait être vérifié et responsable sur chaque plate-forme. Je suis responsable de ce que je dis, et les autres devraient l’être aussi. Leurs mots seraient alors attachés à leur profil réel – pas seulement quelqu’un caché derrière leur ordinateur en utilisant un faux nom. Ensuite, les gens réfléchiraient à deux fois pour être si violent. “

