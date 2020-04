Olly Murs est «tellement heureuse» dans sa relation

2020-04-03 02:30:06

Olly Murs est “tellement heureux” dans sa relation avec Amelia Tank, car il pense qu’il a finalement trouvé “la bonne fille” après avoir passé “quelques bonnes années” à attendre que la personne parfaite vienne à sa rencontre.

La chanteuse de 35 ans romance Amelia depuis l’été dernier et pense avoir trouvé “la bonne fille” dans la beauté brune après avoir passé “quelques bonnes années” à attendre que la personne parfaite vienne à sa rencontre.

Un initié a déclaré: “Il n’avait pas eu de relation sérieuse depuis quelques années avant qu’Amelia ne vienne parce qu’il attendait la bonne fille.

“Maintenant, il sent qu’il a trouvé cette femme.

“Il est tellement heureux et tout va très bien.”

Olly a invité Amelia à rester avec lui à son domicile dans l’Essex pendant la pandémie de coronavirus – qui a vu le gouvernement britannique demander au public de pratiquer la distanciation sociale et de rester autant que possible à l’intérieur – et il est maintenant prêt à lui demander de bouger en entier temps.

La source a déclaré à la rubrique Bizarre du journal The Sun: “Ils passent tout leur temps ensemble, donc c’était la progression naturelle pour elle d’emménager, et il y a beaucoup de place.

“Habituellement, ils sont tous les deux très occupés et il peut être difficile de passer beaucoup de temps ensemble.

“Mais maintenant, ils profitent au maximum de leur temps de qualité en couple et ils adorent ça.”

Pendant ce temps, le chanteur de “ Dance with Me Tonight ” avait jailli sur le professionnel de l’industrie des finances de 27 ans – qui travaille également en tant que bodybuilder – pendant la période des fêtes, car il a dit qu’il avait hâte de passer Noël avec elle après avoir été célibataire pendant les vacances pendant quatre ans.

Il a dit: “Je vais vraiment passer du temps avec elle, ça a été incroyable. Je n’ai pas eu de petite amie depuis quatre ans à Noël, ça a été un peu seul. Donc cette année va être géniale.

“Je vais apprécier ça, et passer du temps avec ma famille, regarder ‘The Voice’ quand il sortira. J’ai passé une excellente fin d’année. C’est nouveau pour moi.

«J’avais une petite amie il y a quatre ans, mais cela semble complètement différent, c’est frais et neuf. Ils disent toujours que lorsque vous cherchez toujours quelque chose et que ça arrive, c’est ce à quoi ça doit ressembler.»

Le couple s’est rencontré pour la première fois dans une salle de sport d’Essex après avoir échangé des messages drôles sur Instagram au cours de l’été 2019.

