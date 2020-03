Olly Murs veut retrouver son frère jumeau Ben

2020-03-10 23:30:05

Olly Murs veut toujours retrouver son frère jumeau Ben, dont il est tombé célèbre quand Olly a raté le mariage de Ben pour participer à la demi-finale de “ The X Factor ” en 2009.

Le duo de frères et sœurs s’est disputé lorsque Olly a raté le mariage de Ben pour participer aux demi-finales de “ The X Factor ” en 2009 et le chanteur de “ Troublemaker ” admet qu’il souhaite améliorer sa relation avec son frère, qui s’est depuis brouillé avec leurs parents. et sœur Fay.

Parlant de la réaction des gens à ce qu’Olly devienne émotif sur ‘The Voice’ alors qu’il rencontrait des jumeaux sur ‘The Voice UK’, il a déclaré à The Sun Online: “Beaucoup de gens me tendaient la main qui avaient des frères ou des sœurs ou des membres de la famille et ils ont dit que j’étais dans la même position et que vous voir ce soir m’a donné envie d’avoir ce changement. Je veux toujours faire ce changement avec mon frère. ”

Pendant ce temps, Olly avait précédemment admis qu’il “lui manquait” son frère jumeau séparé et qu’il pensait que c’était “une honte” que lui et Ben ne soient plus proches.

S’exprimant sur ‘The Voice UK’, il a déclaré à la co-star Sir Tom Jones: “Nous avons eu un gros argument. J’ai l’impression que la prochaine fois que je le verrai, c’est lorsque nous perdrons quelqu’un proche de notre famille, et Je ne veux pas que ce soit le cas. Je n’ai aucune idée de l’endroit où il vit. C’est dommage – encore plus pour ma mère. Et ça me manque d’avoir mon jumeau avec moi. Nous avions ces deux personnalités différentes mais nous venions d’avoir ce lien … Cela me rappelle des souvenirs quand je vois des jumeaux. Quand nous étions enfants, nous chantions tout le temps. ”

Après la querelle familiale, Ben a choisi de prendre le nom de famille de sa femme Hart afin de se distancier de son frère éloigné.

