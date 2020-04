One World: Together At Home lève 127,9 millions de dollars

2020-04-19 11:30:03

Global Citizen a confirmé que «One World: Together At Home» a levé 127,9 millions de dollars pour le fonds de secours pour les coronavirus.

«One World: Together At Home» a levé 127,9 millions de dollars pour le fonds de secours pour les coronavirus.

L’événement étoilé – qui a été organisé par Lady Gaga – a présenté des performances de certaines des stars de la musique les plus connues au monde, et les fans ont rapidement promis leur soutien au fonds de secours.

Global Citizen, un mouvement qui s’efforce de mettre fin à l’extrême pauvreté d’ici 2030, a écrit sur son compte Twitter officiel: “127,9 millions de dollars pour les secours COVID-19. C’est le pouvoir et l’impact de One World: #TogetherAtHome. Merci @ladygaga d’avoir aidé @ GlblCtzn crée cet événement mondial de diffusion historique. Pour tout le monde dans le monde: Restez forts, restez en sécurité, nous serons bientôt ensemble en personne. (Sic) ”

En réponse à la nouvelle, Gaga a admis qu’elle avait été “humiliée” d’avoir participé à la collecte de fonds.

Elle a écrit sur Twitter: “Je suis tellement humble d’avoir fait partie de ce projet. Merci @GlblCtzn. Merci @WHO. Je t’aime (sic)”

L’événement a présenté des apparitions d’une foule de grandes stars, y compris des goûts d’Adam Lambert, Rita Ora, Beyonce, Lizzo et Sir Elton John.

Avant la diffusion, Gaga a décrit “One World: Together At Home” comme une “lettre d’amour”.

La star du palmarès a remercié les gens pour leur soutien lors d’une vidéo Instagram émotionnelle.

Elle a dit: “Je veux juste que vous sachiez que c’est vraiment une vraie lettre d’amour à vous tous partout dans le monde.

“Je t’aime et j’espère que tu ressens un gros câlin du monde entier aujourd’hui parce que ce qui est vraiment beau dans ce spectacle, c’est que vous vous étreignez tous.”

Gaga a également discuté de l’importance de l’auto-isolation pendant la pandémie.

Elle a récemment écrit sur Instagram: “J’ai donc parlé à certains médecins et scientifiques. Ce n’est pas le plus facile pour tout le monde en ce moment, mais la chose la plus gentille / la plus saine que nous pouvons faire est de se mettre en quarantaine et de ne pas sortir avec des personnes de plus de 65 ans et en grands groupes. J’aimerais pouvoir voir mes parents et mes grand-mères en ce moment, mais c’est beaucoup plus sûr de ne pas les rendre malades au cas où je les aurais. Je traîne à la maison avec mes chiens. (Sic) “

