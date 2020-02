‘Onward’ n’est pas le premier film Pixar pour lequel Disney a rencontré des problèmes juridiques

Même si Pixar est acclamé, même ce que beaucoup considèrent comme le premier studio d’animation est en difficulté. Et le dernier fléau auquel ils sont confrontés concerne un film qui n’est pas encore sorti.

Ce serait Onward, le film qui sortira le 6 mars, avec Tom Holland et Chris Pratt jouant des frères qui sont des elfes qui cherchent à ressusciter leur défunt père. Un artiste a poursuivi le studio en réclamant une partie de ce film des copies de son travail. Ce n’est pas la première fois que le studio fait face à un tel procès.

Siège social de Pixar | Collection Smith / Gado / .

Pourquoi Pixar est-il poursuivi pour “Onward?”

Dans le film, les personnages de Holland et Pratt voyagent dans une camionnette ornée d’œuvres d’art élaborées dans un style populaire auprès du public rock classique des années 70. Selon The Hollywood Reporter, une artiste qui possède un véhicule similaire appelé “la vainicorn” prétend que Pixar a utilisé ses concepts sans sa permission.

La plainte indique que Pixar a contacté l’artiste, Sweet Cicely Daniher, au sujet de la location de son véhicule pour un événement privé, et que le véhicule ne devait être utilisé que comme accessoire visuel. Mais lorsque les artistes ont vu le matériel promotionnel d’Onward, elle a publié sur Instagram: «WOW! Sooo, pensez-vous tous que Pixar Disney a volé la Vanicorn pour leur film #onward ???? “

Daniher a déclaré que le producteur d’Onward l’avait contactée pour s’excuser, et le producteur aurait admis que Pixar n’avait pas dit à l’artiste ce qu’ils faisaient parce que le film n’avait pas de titre à l’époque, et sans titre, ils ne pouvaient pas avoir elle signe un accord de confidentialité.

Daniher ne l’a pas acheté. Disney n’a pas répondu à la plainte, mais le site d’animation Cartoon Brew a déclaré que le cas de Daniher était faible parce que son œuvre était elle-même basée sur le concept de quelqu’un d’autre.

D’autres films Pixar ont eu des problèmes en coulisses

Alors que Onward vise à être un nouveau type d’histoire différent pour Pixar, ce genre de problème juridique n’est pas nouveau pour le studio. Leur film très acclamé, oscarisé Inside Out, sur les émotions Joy, Sadness, Fear, Disgust and Anger guidant une préadolescente, a été poursuivi deux fois par des gens qui prétendent que le concept du film était basé sur leurs idées, selon The Wrap. L’une de ces demandes a été rejetée par le tribunal.

Les films Pixar ont également rencontré d’autres types de difficultés. On a beaucoup parlé du fait qu’un film intitulé L’ours et l’arc allait être réalisé par une femme, Brenda Chapman, mais un autre réalisateur a été nommé, et l’image a été retravaillée pour devenir ce qui est devenu courageux. Ce film a remporté les Oscars, mais un Chapman déçu a quitté l’entreprise.

Un autre film, The Good Dinosaur, a également rencontré des problèmes d’histoire et a fait remplacer son réalisateur. La plupart du temps, un film Pixar réussit malgré des difficultés créatives, mais celui-ci a rapporté 123 millions de dollars, le plaçant au bas de leur pile au box-office.

«Onward» passe à un nouveau créneau horaire

Onward représente un départ pour Pixar juste à force de sa date de sortie. Jusqu’à présent, chaque film Pixar était sorti dans les meilleures machines à sous des saisons de vacances ou d’été. Onward est le premier film du studio à sortir en dehors de ces créneaux avec sa sortie en mars. Ce film est réalisé par Dan Scanlon, qui a également dirigé l’Université Monsters.

Pixar double également cette année, avec la sortie d’un deuxième film en juin. Ce sera Soul, dans lequel Jamie Foxx incarne un musicien de jazz qui meurt apparemment dans un accident, et devient une sorte d’esprit, un peu comme les émotions de Inside Out. Comme ce film, Soul est réalisé par Pete Docter, qui est également le chef créatif de l’entreprise.

Cependant, le studio dit qu’ils ne sont pas les mêmes. Ils ne veulent certainement pas non plus être pris en train de copier leurs propres idées.

“Nous sommes allés dans une direction complètement différente de tous les autres films réalisés par Pete”, a déclaré le co-réalisateur Kemp Powers à EW. “Il est difficile de contenir notre enthousiasme quant à la quantité de gens qui vont être surpris par ce qu’ils voient.”