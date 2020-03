‘Onward’ se dirige déjà vers Disney + au milieu d’une pandémie de coronavirus

Le monde souffre et en territoire inconnu avec le nouveau coronavirus, COVID-19, pandémie. De nombreux endroits ferment leurs portes, y compris les grandes villes. Les célébrités appellent à l’action et plus encore pendant cette période, et certains ont déjà contracté le virus. Parce que des endroits comme les cinémas ferment ou sont déjà fermés, les studios sortent de grands films sur des plateformes de streaming et louent numériquement tôt. Onward est le plus récent film Disney à recevoir ce sort.

Ian (Tom Holland) et Barley (Chris Pratt) Lightfoot dans «Onward» de Disney / Pixar | Disney +

“Onward” sortira sur Disney + 3 avril, moins d’un mois après sa sortie en salles

Le 20 mars, Disney a annoncé dans un communiqué qu’ils sortaient Onward plusieurs mois plus tôt. Le film vient d’être présenté le 6 mars et devrait arriver à Disney + le 3 avril. En ce qui concerne les locations numériques, vous pouvez commencer à regarder le dernier film Pixar sur des plateformes numériques comme Amazon et Apple à 17 h 00 HNP / 20 h 00 HNE pour 19,99 $ le 20 mars.

«Alors que nous attendons avec impatience que le public apprécie à nouveau nos films sur grand écran, compte tenu des circonstances actuelles, nous sommes heureux de diffuser ce film amusant et aventureux sur des plateformes numériques tôt pour que le public puisse en profiter dans le confort de leur foyer». a déclaré Dan Scanlon, directeur d’Onward et Kori Rae, le producteur, a déclaré dans le communiqué de presse.

Le film n’est pas l’un des plus grands succès de Pixar

Comme l’a signalé Showbiz Cheat Sheet au début du mois de mars, Onward a été un peu lent dans le département des revenus. Le film a connu un week-end d’ouverture national de 40 millions de dollars et a rapporté 68 millions de dollars dans le monde. La dernière version de Pixar, Incredibles 2, a rapporté 180 millions de dollars dans le monde au cours de son premier week-end d’ouverture, selon Business Insider. Mais c’est aussi à l’extrême; Incredibles 2 avait l’une des meilleures ouvertures pour un film d’animation de tous les temps.

Onward était toujours le film numéro 1 au monde au moment de sa sortie et a un score assez élevé de 87%. Disney a également sorti Frozen 2 et The Rise of Skywalker au début de Disney + peu après que cette crise ait été considérée comme une pandémie, donnant aux membres du service de streaming de nouveaux contenus à regarder depuis leur auto-isolement.

«Onward» avait une signification particulière pour le créateur

Onward met en vedette Tom Holland et Chris Pratt comme la voix de deux frères qui ont perdu leur père, mais pensent qu’ils ont trouvé un moyen de le ramener. Cela prend un peu de week-end aux vibrations de Bernie quand ils commencent à se promener avec seulement la moitié de leur père en arrière.

Pour le réalisateur du film, cela tenait une place spéciale dans son cœur. “Tout comme les personnages du film, mon père est décédé quand j’avais environ un an et mon frère avait trois ans”, a déclaré Scanlan lors d’une conférence de presse en février. “Donc, comme je peux l’imaginer, nous ne nous souvenons pas du tout de lui, mais nous nous sommes toujours demandé qui il était et comment nous étions comme lui. Cette question est devenue la graine d’Onward, et si vous pouviez le rencontrer? Et si vous pouviez avoir un jour? Qu’apprendriez-vous? Que demanderiez-vous? Ensuite, nous avons ajouté des elfes et des sprites à cette histoire. »

Donc, malgré son temps de courte durée dans les cinémas, Onward pourrait être votre nouveau truc préféré pour pleurer pendant la distanciation sociale.