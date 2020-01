Oprah a de fortes opinions sur Meghan Markle, Prince Harry et Megxit

Le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex, ont pris la décision la plus controversée de leur vie en annonçant Megxit. Megxit a inspiré la controverse, l’inquiétude et la dérision. Oprah est connue pour ses commentaires sur les événements actuels. Qu’avait-elle à dire sur Megxit?

Oprah Winfrey récompensée aux 75e Golden Globe Awards annuels en 2018 | Kevork Djansezian / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via . via .

Oprah prend-il en charge Megxit?

Comme toute personnalité publique extrêmement éminente, Oprah a inspiré la controverse. Plutôt que de sauter dans le train anti-Megxit, Oprah respecte le choix de Harry et Meghan. Selon Fox News, Oprah a déclaré: «Je les soutiens à 1 000%».

Elle a été émue par la déclaration de Harry à propos de Megxit. «Alors, quand vous y avez réfléchi pendant des mois et ce que Harry a dit dans cette déclaration de charité l’autre jour… La dernière ligne de sa déclaration où il a dit qu’il devait prendre la décision de se retirer de sa famille pour déménager avancer en paix avec sa nouvelle famille. Je veux dire … je ne sais pas comment ils ont trouvé ces mots, mais qui ne ressent pas ça? “

Oprah a dit que Harry cherchait juste sa famille. «Je dis qu’il a fait ce qu’il devait faire pour sa famille, et c’est tout ce que je vais dire à ce sujet et je ne pense pas que quiconque, quiconque ait le droit de dire quoi que ce soit. C’est sa décision pour sa famille. “

Oprah défend le prince Harry et Meghan Markle

Une photo d’Oprah s’exprimant lors de la Fondation Robin Hood à New York, New York | Kevin Mazur / . pour Robin Hood

Oprah a demandé aux gens de réserver leur jugement pour Harry et Meghan. Inquisitr rapporte qu’Oprah a déclaré: «Je ne pense pas que quiconque ait le droit de dire quoi que ce soit, quand une personne s’est assise et a réfléchi à la meilleure décision pour lui et sa famille, puis elle prend cette décision … aucun de nous n’a le droit de dire quoi que ce soit à ce sujet. “

Oprah pense que le prince a fait le bon choix. Selon BET, elle a déclaré: «Qui ne ressent pas ce qu’il faut pour prendre ces décisions, renoncer à tout ce que vous avez connu toute votre vie, dire« Je vais choisir cette nouvelle vie et ce que je crois être le vision la plus vraie pour moi? ».

Oprah pense-t-il que le prince Harry et Meghan Markle ont soigneusement pris leur décision?

Oprah dans la scène: musique afro-américaine et histoires qui ont changé l’Amérique | Fred Watkins / Walt Disney Television via .

Oprah ne sent pas que Harry et Meghan ont pris une décision insensée. «Qui sommes-nous parmi nous pour juger cela? C’est ce que je pense. “L’ami d’Oprah, Gayle King, a déclaré:” Ils n’ont pas fait ça [decision] dans le vide. Il y a eu beaucoup de conversations, et c’est pourquoi j’ai pensé qu’il était très injuste de dire que la reine était aveugle. “

Selon Inquisitr, Oprah pense que le Megxit était prévu depuis des mois avant que le public ne le sache. Elle a dit que personne à Buckingham Palace n’était choqué par la nouvelle. Ce point de vue contredit ceux des critiques de Harry et Meghan, qui disent que leurs actions n’ont pas été discutées au préalable avec les autres membres de la famille royale et sont donc insensibles.

King a exprimé un sentiment similaire. Elle a dit qu’Harry avait consulté d’autres membres de la famille royale avant de prendre sa décision historique. Elle a dit: «Il y a eu beaucoup de conversations.»