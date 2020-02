Oprah devient candide au sujet de sa vie amoureuse en jouant «Never Have I Ever»

Oprah Winfrey est connue pour être l’une des reines de talk TV et il y a beaucoup de moments où elle a partagé des détails sur sa vie personnelle. Alors qu’une de ses spécialités interroge des invités, de temps en temps, c’est elle sur la sellette.

Sa relation avec Stedman Graham a toujours été soumise à la curiosité et à l’examen, et parfois elle a discuté de leur union, mais le magnat des médias est rarement un livre ouvert sur sa vie amoureuse – passée ou présente. Un rapide chat entre filles a simplement donné aux fans un petit aperçu.

Oprah Winfrey | Jason Koerner / .

Gayle King et Oprah jouent «Never Have I Ever»

Dans l’histoire de jeux comme «Spin the Bottle», «Truth or Dare» ou «Never Have I Ever», qui aurait pensé qu’ils verraient jamais Oprah Winfrey comme un participant volontaire? Exactement! Quand elle ne joue pas un personnage à la télévision ou dans un film, Oprah est connue pour son attitude composée et prête pour les médias.

Les fans ont découvert une autre facette d’elle quand elle et sa meilleure amie Gayle King ont rencontré la mannequin Ashley Graham pour un jeu de «Never Have I Ever» lors d’un segment vidéo pour Oprah Magazine.

Lorsqu’on leur a demandé si elles avaient déjà «fait sexto quelqu’un», les deux femmes

répondu par un «non!» catégorique Pour Oprah, elle a ajouté un supplément, “Hell the hell

non! Vous plaisantez j’espère? Je serais idiot. ” Et cela inclut Stedman.

Les choses sont devenues plus intéressantes

Lorsque Graham a jeté une question sur le fait d’avoir jamais passé une nuit

debout, les dames semblaient hésiter à répondre. Pourquoi? Ils l’ont tous les deux fait,

mais apparemment une seule fois parce qu’ils se souvenaient chacun de l’année. Le coup d’Oprah

s’est produit en 1982 alors que King’s était vers 1981 ou 1982.

Dans le clip, nous apprenons également que la milliardaire a fait semblant de connaître des célébrités qu’elle n’avait pas vraiment – en les voyant en personne – et qu’elle est étrangère à la trempette maigre.

Oprah a dit à Graham qu’elle ne l’avait jamais fait, même pas dans sa propre piscine: “Non, et j’en ai trois.” Pour mémoire, King l’a essayé dans un bain à remous.

Les fans ont encore des questions

Reconnaissant que le jeu était très amusant, les fans ont trouvé drôle que ce soit la première fois qu’Oprah joue «Never Have I Ever». Avec Graham, certains commentateurs de YouTube doutaient que les dames soient véridiques sur certaines choses et se demandent s’il y a plus derrière leurs réponses.

Cet épisode de OG Chronicles a été publié suite à la controverse

entourant les commentaires de Snoop Dogg envers Gayle King. Plus tôt ce mois-ci, il

a critiqué King pour avoir interrogé la star de la WNBA, Lisa Leslie, sur l’héritage de Kobe Bryant

où elle a fait référence à des allégations antérieures d’agression sexuelle.

Snoop a lancé un débat controversé en ligne sur la pertinence et la motivation des questions posées par King. Oprah a sauté pour défendre son ami, et finalement, Snoop s’est excusé pour le langage dur qu’il a utilisé envers King.

King a accepté mais certaines personnes sont toujours en désaccord avec ce qu’elle a fait et ne se comptent pas comme ses fans. Maintenant, il semble que Snoop et elle essaient d’avancer. Quant à Oprah, ses fans devraient continuer à regarder les chroniques OG pour savoir s’il y aura plus de séries de “Never Have I Ever”.