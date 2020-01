Oprah Winfrey à la sortie de Sundance Doc: «Ce n’est pas une victoire» pour Russell Simmons

Oprah Winfrey dévoile sa décision de ne pas promouvoir le documentaire “On the Record”, qui se concentre sur le harcèlement sexuel dans l’industrie de la musique, y compris les femmes qui ont accusé Russell Simmons de faute.

En apparaissant sur “CBS ce matin” Mardi, Oprah a expliqué que sa décision de quitter le film était due à des “incohérences” dans le projet.

Selon le magnat des médias, elle a approché les cinéastes et a déclaré que s’ils ne retiraient pas le documentaire du festival du film de Sundance, prévu pour la première le 25 janvier, et abordaient les problèmes qui la concernaient, elle retirerait son nom du projet.

Oprah, qui a survécu à une agression sexuelle, a commencé par dire que c’était “une décision difficile” de quitter le projet parce qu’elle “savait” que Simmons avait commencé à “faire pression publiquement” sur elle. “Me retirer du documentaire allait donner l’impression que je subissais des pressions”, a expliqué Oprah.

“La seule question pour moi est de savoir quelle est la bonne chose à faire”, a-t-elle poursuivi. “Avant que la pression du public ne commence … J’étais allé voir les cinéastes et je leur avais dit:” Houston, je pense que nous avons un problème ici “parce que de nouvelles informations ont été fournies la toute première fois que cela a été annoncé et j’ai dit: ‘Je pense [we] besoin de se retirer de Sundance et si nous ne pouvons pas nous retirer de Sundance, je vais devoir retirer mon nom. “

Oprah a déclaré que tout ce qui lui importait était de “bien faire les choses”, ajoutant qu’elle avait dit aux cinéastes: “Je pense qu’il y a des incohérences dans les histoires que nous devons regarder.”

L’animatrice de télévision a clairement indiqué qu’elle soutenait les femmes dans le film: “Je crois que les voix des femmes méritent d’être entendues, et en tant que productrice exécutive, j’étais également dans une position où je pense que les choses n’allaient pas bien. Je voulais le contexte de l’histoire à élargir, je voulais que plus de femmes soient amenées. “

Quand CBS ‘ Gayle King a dit à Oprah que beaucoup de gens considèrent sa sortie comme une “victoire” pour Russell, Oprah a répondu sans ambages: “Ce n’est pas une victoire pour Russell et je peux dire sans équivoque, je ne me suis pas retiré à cause de Russell.”

“Ce n’est pas un tour de victoire pour lui. Je ne peux pas être réduit au silence par Russell Simmons après tout ce que j’ai vécu”, a-t-elle poursuivi. “[It’s] ridicule de penser que je pourrais être intimidé par Russell Simmons. “

Elle a également précisé qu’elle voulait que les gens continuent de voir le film et de se faire une opinion à ce sujet.

Il y a deux semaines, Oprah, qui avait été productrice exécutive du film, a annoncé qu’elle quitterait le projet: “À mon avis, il y a encore du travail à faire sur le film pour éclairer toute la portée de ce que les victimes ont enduré et il est devenu clair que les cinéastes et moi ne sommes pas alignés dans cette vision créative. “

TooFab a contacté Russell Simmons pour obtenir des commentaires. Simmons a précédemment nié les allégations de faute.

