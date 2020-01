Oprah Winfrey est super investie dans la crise de merde d’Amy Schumer

Les choses sont devenues un peu trop réelles quand Amy Schumer balancé pour une apparition pendant Oprah Winfrey’s Tournée Vision 2020.

Oprah est allée sur Instagram pour partager toute la saga inconfortable avec ses 17,6 millions de followers, ce qui signifie qu’il y a beaucoup de gens qui savent tout sur le gros problème d’Amy.

Tout a commencé assez innocemment, avec Oprah demandant à Amy comment elle allait et le comédien – pas étonnant du tout – lui a fait savoir sans ambiguïté que même si presque tout allait bien, il y avait un gros problème.

“Je me sens tellement mieux, je ne peux même pas me plaindre, sauf que je n’ai pas fait caca depuis lundi”, lui a expliqué Amy.

Alors qu’Oprah se détournait, manifestement mal à l’aise, Amy se mit à rire, ajoutant: “Nous économiserons cela pour le public. Nous économiserons pour les 15 000 personnes.”

Enfin, Oprah a fait le calcul et a fait le tour, remarquant que c’était en fait assez longtemps. Juste comme ça, elle était investie dans le dilemme d’Amy.

“Il n’y a pas beaucoup de réconfort ici. Des conseils?” Demanda Amy, quelques secondes avant que les caméras ne commencent à clignoter et les deux femmes sourirent pour la caméra (vous vous demandez en quelque sorte quelles autres conversations se déroulent pendant certains de ces clichés célèbres, hein?).

Eh bien, aussi étrange que soit la conversation, Oprah a pris le problème très au sérieux et a très gentiment commencé à offrir des conseils à Amy. La comédienne a admis qu’elle avait prévu de prendre des médicaments, mais avait “peur que cela ne frappe pendant que nous étions sur scène”.

Dans sa légende du post de deux vidéos, Oprah a admis qu’elle avait d’abord pensé que l’admission d’Amy était “TMI”, mais la comédienne était fidèle à sa parole, partageant son problème avec la foule massive d’Oprah.

“Elle en a parlé à guichets fermés et, apparemment, les gens aiment parler de 💩 (ou pas)”, écrit Oprah. “Amy, merci beaucoup d’avoir passé votre samedi à faire rire les États-Unis et d’avoir partagé votre voyage à travers la maternité, le mariage et oui 💩.”

Oh, et ne vous inquiétez pas, cette histoire a une fin heureuse, comme révélé dans la deuxième vidéo.

Maintenant qu’Oprah faisait partie du voyage, Amy a partagé avec elle via un message texte – et Oprah a heureusement partagé avec nous tous – comment tout cela est sorti (ahem).

“Je viens de faire caca dans l’avion!” Amy lui a envoyé un texto et comme Oprah a partagé le message dans un ascenseur, elle a crié et applaudi et était clairement beaucoup plus à l’aise avec ce sujet maintenant.

“Hé tout le monde! Amy vient de faire caca dans l’avion!” cria-t-elle avec son enthousiasme de signature.

Bien qu’Amy n’offre pas explicitement de connexion, il est très possible que ce soit un effet secondaire de sa FIV en cours (fécondation in vitro), qu’elle partage avec ses propres followers via Instagram.

En elle dernière mise à jour le week-end dernier, Amy a révélé qu’ils cherchaient maintenant à “geler les embryons avec très préoccupé par son chapeau tandis que sous ce qui ressemblait certainement à des drogues assez fortes.

Schumer a dit à ses partisans que sa conversation complète avec Oprah serait disponible mercredi.

