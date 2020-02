Oprah Winfrey et Gayle King jouent Never Have I Ever avec Ashley Graham

Cette vidéo est probablement la meilleure façon de souffler neuf minutes aujourd’hui.

Ashley Graham mettre les meilleurs amis Oprah Winfrey et Gayle King à travers un jeu de Never Have I Ever pour le dernier opus de Les chroniques OG d’OprahMag.com – et ça n’a pas déçu. Bien que ces deux personnes se connaissent clairement beaucoup, certaines de ces réponses les ont même surpris.

O a lancé le jeu en s’exclamant: “Je n’ai jamais joué à ça auparavant”, avant que Graham ne précise les règles. Ils commençaient chacun avec une main levée, laissant tomber un doigt chaque fois qu’elle disait quelque chose qu’ils avaient fait. Celui qui a laissé tomber tous ses doigts en premier devrait prendre une dose de sauce piquante ou de vinaigre de cidre de pomme, car Gayle ne boit pas. Ils ont joué deux tours au total.

Graham a d’abord demandé s’ils avaient déjà traqué quelqu’un sur Instagram. Oprah n’avait aucune idée de ce que cela signifiait, car ni l’un ni l’autre ne l’avait fait auparavant. Winfrey a ensuite révélé qu’elle n’avait jamais joué à la prostituée du travail, expliquant: «Depuis 25 ans, je n’ai pas raté une journée de frickin! Gayle, d’autre part, a fait “il y a longtemps”, disant que c’était “une question de santé mentale”.

Lorsqu’on leur a demandé s’ils avaient déjà interviewé quelqu’un qu’ils “n’aimaient pas”, King a répondu que sa meilleure amie “ferait mieux de mettre ce doigt”, avant qu’O ne fasse exactement cela.

C’était vraiment intéressant quand Graham s’est demandé qui avait fait du sexto dans le passé. “Certainement pas,” répondit Oprah, “Bon sang non, tu plaisantes? Je serais un idiot.” King a admis qu’elle serait même choquée si Winfrey laissait tomber un doigt, ajoutant: “Je voudrais voir cette photo” si O avait envoyé des nus. Bien que Gayle n’ait jamais non plus fait de sextos, Ashley a dit que c’est quelque chose qu’elle et son mari Justin Ervin “entrent”.

Au premier tour, Oprah admettrait également avoir fait semblant de connaître une célébrité qu’elle ne connaissait vraiment pas et a déclaré qu’elle avait envisagé la chirurgie plastique, tandis que Gayle a nié les deux. Ils ont ensuite tous les deux posé leurs doigts lorsqu’ils ont été interrogés sur les stands d’une nuit.

“Le mien aurait été [1982], quelque chose comme ça “, a déclaré Oprah. Pendant ce temps,” Il aurait été 82, 81 “pour Gayle. Joke Graham,” La même année? Vous étiez de petits hussies. “

Avec cela, Oprah a perdu le premier tour, jetant un coup de vinaigre de cidre de pomme.

Le deuxième tour n’était pas aussi scandaleux, car Gayle a admis avoir menti à sa meilleure amie sur l’endroit où elle se trouvait et rendre un vêtement après l’avoir porté. Ils ont tous les deux révélé qu’ils avaient également re-offert un cadeau – avec King disant que la sienne était une baguette de curling, tandis que Winfrey avait donné un vase – et qu’aucun n’était allé dans un club de strip-tease.

Lorsqu’on lui a demandé s’ils avaient déjà trempé, Oprah a répondu qu’elle ne l’avait jamais fait, même dans sa propre piscine. “Et j’en ai trois”, a-t-elle ajouté. Gayle, cependant, l’avait fait au moins une fois dans un bain à remous.

Enfin, on leur a demandé s’ils avaient déjà menti dans un jeu de Never Have I Ever – et ils ont juré qu’ils ne l’avaient pas fait. Personne n’a perdu le deuxième tour.