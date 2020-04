Oprah Winfrey exclut les voyages à New York

2020-04-16 12:30:06

Oprah Winfrey ne se rendra pas à New York pour le reste de l’année même si les mesures de distanciation sociale sont levées.

Le magnat des médias prend des précautions supplémentaires pour protéger sa santé au milieu de la pandémie de coronavirus et même si les restrictions de distanciation sociale sont levées, la star de “ Wrinkle in Time ” ne visitera pas la Big Apple, qui a été l’une des villes les plus touchées par le virus, pendant plusieurs mois.

Interrogée sur les plans pour le 20e anniversaire d’O, le magazine Oprah, Gayle King, rédactrice en chef de la publication, a expliqué que sa meilleure amie Oprah lui avait dit qu’elle “n’était pas vraiment à l’aise de venir à New York pour le reste de cette année.”

Elle a ajouté à «Entertainment Tonight»: «Elle a eu une pneumonie, comme vous le savez en janvier, et elle a encore un peu de bronchisme qui la préoccupe.

“Alors j’ai dit: ‘Comment pouvons-nous avoir une fête, une fête d’anniversaire, sans le O of O?’ Et elle a dit: “Vous ne le faites pas!” ”

Gayle est actuellement auto-isolant à New York, où le magazine est basé, tandis qu’Oprah est chez elle à Santa Barbara, en Californie.

La star de 65 ans a admis: “Je ne sais pas quand nous pourrons nous revoir.”

Le mois dernier, le partenaire de longue date d’Oprah, Stedman Graham, a emménagé dans la maison d’hôtes dans l’enceinte de leur maison pendant deux semaines par mesure de précaution après son retour d’un voyage de travail.

La star de 66 ans a révélé à l’époque: “Stedman est à la maison d’hôtes. Vous savez tous que j’ai eu une pneumonie à la fin de l’année dernière et vous pouvez toujours entendre la rauque dans ma gorge parfois.

“Et je viens de quitter les antibiotiques la semaine dernière et donc Stedman était en retard à la fête. Stedman n’est arrivé de Chicago que jeudi et il parlait à Saint-Louis samedi et il était à bord d’avions.”

Oprah avait insisté sur le fait qu’il était important d’agir avant que Stedman ne revienne de son voyage.

Elle a dit: “[He] était comme “Quelle est la procédure pour rentrer à la maison?” Et je me disais: ‘Tu ne viens pas ici et tu dors dans mon lit. Cela ne fonctionne pas de cette façon … La distance sociale ne signifie pas que vous pouvez dormir dans un lit avec quelqu’un après avoir quitté American Airlines. Nous ne pouvons pas jouer à ces jeux. “

