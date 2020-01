Oprah Winfrey ne s’est pas mariée parce qu’elle ne voulait pas de «l’engagement»

2020-01-15 21:30:06

Oprah Winfrey n’a pas épousé son partenaire à long terme Stedman Graham parce qu’elle ne veut pas de «l’engagement au jour le jour» nécessaire pour que le mariage fonctionne.

Oprah Winfrey ne s’est pas mariée parce qu’elle ne veut pas de «l’engagement au jour le jour» nécessaire pour que le mariage fonctionne.

La star de ‘Oprah Winfrey Show’ est en couple avec Stedman Graham depuis 1986, et a déclaré que malgré la pression pour l’épouser, la paire n’a jamais fait de nœud parce qu’elle ne voulait pas faire de “sacrifices” ou de “compromis” en ce qui concerne sa carrière.

Dans sa chronique “What I Know For Sure” du numéro de février du magazine O, elle a déclaré: “Pendant des années, il y avait des centaines d’histoires de tabloïds, chaque semaine, sur la question de savoir si nous nous marierions. sa proposition, j’avais des doutes. J’ai réalisé que je ne voulais pas vraiment de mariage. Je voulais qu’on me le demande. Je voulais savoir qu’il se sentait digne d’être sa missus, mais je ne voulais pas les sacrifices, les compromis, l’engagement au jour le jour nécessaire pour réussir un mariage. Ma vie avec le spectacle était ma priorité, et nous le savions tous les deux. ”

Oprah, 65 ans, et Stedman croient maintenant que leur romance aurait pris fin il y a longtemps s’ils avaient décidé de se marier, et ils profitent tous les deux de leur vie ensemble telle qu’elle est.

Elle a ajouté: “Lui et moi sommes d’accord que si nous avions lié le noeud conjugal, nous ne serions pas encore ensemble. Notre relation fonctionne parce qu’il a créé une identité au-delà d’être ‘l’homme d’Oprah’ (il enseigne le leadership identitaire dans le monde entier et a écrit plusieurs livres sur le sujet). Et parce que nous partageons toutes les valeurs qui comptent (l’intégrité étant n ° 1). Et parce que nous aimons voir l’autre accomplir et manifester sa destinée et son but. ”

Le magnat des médias a pris un moment pour jaillir sur son homme, qu’elle a surnommé “un véritable gentleman”, et a déclaré que leur lien était exactement ce qu’un “partenariat spirituel” devrait être.

Oprah a écrit: “Quiconque l’a déjà rencontré est toujours étonné de voir à quel point il est un véritable gentleman. Il est si positif. Il veut le meilleur pour moi et pour tous ceux qu’il connaît. Il souhaite vraiment le bien aux gens. Ne maudit pas. (J’ai été connu à.) Je ne l’ai jamais entendu bavarder ou dire quelque chose de négatif sur qui que ce soit (je l’ai fait, beaucoup de fois).

“Il est bien nommé parce qu’il est stable comme une montagne. De caractère égal, responsable, digne de confiance, patient.

“[Our romance is] ce que Gary Zukav définit comme un partenariat spirituel: un partenariat entre égaux à des fins de croissance spirituelle. “

Mots clés: Oprah Winfrey, Stedman Graham

Retour au flux

.