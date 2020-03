Oprah Winfrey réfute la théorie du complot selon laquelle elle a été arrêtée lors d’une descente de son domicile en Floride

Twitter fait des choses étranges et peut parfois avoir les tendances les plus aléatoires, et c’est exactement ce qui est arrivé à Oprah Winfrey, qui a soudainement dû se défendre à 22h39. sur une théorie de conspiration odieuse liée à la plus grande théorie de QAnon de droite.

“Je viens de recevoir un appel téléphonique indiquant que mon nom est en vogue. Et je suis à la traîne pour quelque chose de terrible FAUX”, a tweeté Winfrey tard mardi soir. “Ce n’est pas vrai.”

Au lieu de cela, elle a insisté sur le fait qu’elle «désinfecte et s’auto-éloigne», comme cela a été recommandé pour tout le monde pendant la pandémie de coronavirus COVID-19. Apparemment, certains passent plutôt leur temps à acheter de vastes complots.

Je viens de recevoir un appel téléphonique que mon nom a tendance. Et être traîné pour quelque chose de terrible FAUX. Ce n’est pas vrai. N’a pas été perquisitionné ou arrêté. Il suffit de se désinfecter et de se distancer avec le reste du monde. Restez en sécurité tout le monde.

– Oprah Winfrey (@Oprah) 18 mars 2020

La fausse réalité à laquelle Winfrey s’est réveillée était encore pire que la plupart des gens pouvaient le croire, avec une histoire selon laquelle Winfrey avait été arrêtée lors d’un raid dramatique dans sa succession de Floride pour son implication dans un réseau de trafic sexuel d’enfants. Ce sont, bien sûr, des allégations incroyablement sérieuses, c’est probablement pourquoi Winfrey a été si rapide à les discréditer en prouvant qu’elle n’a pas été arrêtée avec un tweet et en niant tout cela.

Le “rapport” original comprenait des soi-disant séquences vidéo du raid, avec Newsweek rapporter les images de la caméra dans cette vidéo n’était pas chez Winfrey. Une personne a décrit la maison présentée dans la vidéo comme un “bungalow de 30 000 $ à l’ouest de Detroit”.

Selon plusieurs médias, dont Heavy.com, Le courrier quotidien et le journaliste de CNN Ben Collins, les allégations sont enracinées dans QAnon, la même théorie du complot de droite développée en 2017 qui a perpétué l’idée d’un “État profond” et croit que Trump a travaillé pour éliminer “les élites hollywoodiennes qui avaient secrètement été diriger une cabale de sexe enfantin cannibale satanique aux États-Unis et dans le monde “, par Heavy.

Les allégations actuelles sont une extension de la théorie du complot “pizzagate” démentie en 2016, selon laquelle Hillary Clinton et d’autres démocrates de haut rang auraient été impliqués dans un réseau de trafic d’êtres humains et sexuels hors du sous-sol d’une pizzeria – qui n’avait pas de sous-sol (et ce n’était qu’un élément de preuve de démystification).

QAnon suggère en outre que l’arrestation et le suicide de Jeffrey Epstein ne sont que des preuves supplémentaires pour propager leurs dangereuses conspirations. Et ils ne se sont pas arrêtés à Winfrey, suggérant également que Tom Hanks (qui se remet d’un coronavirus) et Charles Barkley ont également été arrêtés.

QAnon croit que le diagnostic COVID-19 de Hanks était une dissimulation pour son arrestation pour la même accusation dans le cadre des efforts de Trump pour nettoyer Hollywood et que Harvey Weinstein a fait un plaidoyer pour réduire sa peine de 55 ans à 23 ans en nommant noms, y compris Winfrey, Hanks, Ellen DeGeneres, Joe Biden, Bill Clinton et bien d’autres.

Ils sont même allés jusqu’à suggérer que le virus faisait partie d’une vaste dissimulation impliquant les dirigeants du monde, le Vatican et l’élite de Hollywoo. Maintenant, ces types de théories radicales du complot extrême ont toujours existé en marge de la société, mais il est rare que l’on émerge dans le courant dominant comme celui-ci, ce qui conduit de nombreuses personnes sur Twitter à remettre en question la véracité des affirmations une fois que le nom d’Oprah a commencé à tendre sans vérifier la source.

Il semble ridicule d’avoir à démystifier publiquement une théorie du complot aussi exagérée et élaborée, mais c’est ce qui se passe, car plusieurs amis d’Oprah à Hollywood ont sonné pendant les heures de la nuit, avec beaucoup plus à travers les médias et le grand public. .

Ces appels au soutien de Winfrey ne devraient que s’intensifier à mesure que l’Amérique se réveille pour la trouver encore tendance et commence à creuser ce qui se dit à son sujet:

Trolls + bots ont commencé cette rumeur dégoûtante. Des esprits mesquins ont continué. #Oprah travaille depuis des décennies pour le compte d’autrui. Donné des centaines de millions à des individus + causes dans le besoin. Elle a partagé sa propre maltraitance lorsqu’elle était enfant pour aider les gens à guérir. Honte à tous ceux qui y ont participé. https://t.co/iavMEmtLe7

– Ava DuVernay (@ava) 18 mars 2020

La quantité stupéfiante de personnes croyant une fausse histoire à 100% sur Oprah ne me fait pas me sentir bien face aux chances de la société de continuer

– andy lassner (@andylassner) 18 mars 2020

Quiconque pousse ce non-sens du trafic sexuel à Oprah doit comprendre que cela vient de #QAnon, un culte d’Internet qui prétend que tout le monde à Hollywood et tous les libéraux sont des satanistes qui tuent des enfants et boivent leur sang et que Donald Trump les vaincra tous et sauvera le monde.

– Poker et politique (@PokerPolitics) 18 mars 2020

Ces gens regarderont-ils en eux et penseront-ils «pendant une pandémie qui change le monde, je passe mon temps à accuser au hasard des célébrités de pédophilie parce que cela me donne un sentiment d’ordre sadique en période de chaos?

Lol, non.

Quoi qu’il en soit, voici Oprah.https: //t.co/L5NJrRCPKS

– Ben Collins (@oneunderscore__) 18 mars 2020

Nous vivons à une époque si bizarre qu’Oprah n’a eu qu’à poster un tweet à deux heures du matin pour prouver qu’elle n’avait pas été arrêtée. https://t.co/Gn5P3eEDba

– Rapport Palmer (@PalmerReport) 18 mars 2020

Je ne peux pas croire qu’Oprah ait même dû reconnaître l’existence d’un canular QaNon.

Je comprends pourquoi elle l’a fait … smh https://t.co/fyp6cXUYA1

– Yashar Ali 🐘 (@yashar) 18 mars 2020

Alors @TwitterSupport, allez-vous simplement laisser ce Wtf Oprah, Oprah a fait quoi, pizzagate, elle et Tom Hanks sont des pervers avec la propagation de la merde du complot Weinstein?

Contrôlez votre plateforme. C’est une diffamation dangereuse et destructrice. Arrêtez de permettre aux fausses informations / propagande de dominer les sujets tendances. pic.twitter.com/TcUyPJ7dI2

– Mathew Foresta (@ForestaWriter) 18 mars 2020

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Meilleures Instas de Célébrités de la Semaine

Instagram

Oprah fait le point sur sa jambe après une chute et est devenue un mème