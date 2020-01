Oprah Winfrey soutient le duc et la duchesse de Sussex

2020-01-23 07:30:04

Oprah Winfrey soutient la décision du duc et de la duchesse de Sussex de sortir de la vie royale “à 1 000%” parce qu’ils ont passé tellement de temps à décider de leur avenir.

Le magnat des médias, âgé de 65 ans – qui était l’invité du mariage du couple en mai 2018 – a insisté sur le fait que le couple avait clairement pris beaucoup de temps pour penser à se forger une nouvelle vie et c’était un choix si énorme pour le prince Harry. en particulier, elle pense qu’ils méritent d’être soutenus pour avoir fait le pas.

Elle a dit à TMZ: “Je les soutiens à 1000%. Vous savez pourquoi je les soutiens? Je les soutiens parce que je crois, quand vous y avez pensé aussi longtemps – et même dans la déclaration de la Reine [she] dit: “Cela dure depuis des mois”, ces discussions durent depuis des mois – et quand Harry a dit dans cette déclaration de charité l’autre jour [that] il a dû prendre la décision d’avancer en paix avec sa nouvelle famille, qui ne sent pas ce qu’il faut pour prendre cette décision d’abandonner tout ce que vous avez connu toute votre vie pour dire que je vais choisir cette nouvelle vie ou ce que je crois être la vision la plus vraie pour moi? ”

La star de “ A Wrinkle in Time ” a ensuite critiqué ceux qui ont été négatifs au sujet de la décision du couple car ils ne font que ce qu’ils pensent être le mieux pour eux-mêmes et leur fils Archie, âgé de huit mois.

Elle a ajouté: “Qui sommes-nous pour juger cela? Il a fait ce qu’il devait faire pour sa famille. Je pense que personne n’a le droit de dire quoi que ce soit. Lorsqu’une personne a pensé quelle est la meilleure décision à faire pour ma famille, puis il prend cette décision – aucun de nous n’a le droit de dire quoi que ce soit à ce sujet. ”

Et la meilleure amie d’Oprah, Gayle King, pense que certaines des spéculations entourant la décision du couple ont été “très injustes”.

Elle a dit: “Ils n’ont pas pris la décision dans le vide. Il y a eu beaucoup de conversations. C’est pourquoi j’ai pensé qu’il était très injuste de dire que la reine était aveugle. Même la propre déclaration de la reine a dit que ces conversations se poursuivaient depuis mois.”

Oprah a récemment rejeté les suggestions selon lesquelles elle avait influencé le couple dans leur décision de se retirer de la vie royale et de partager leur temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord.

Elle a déclaré: “Je me soucie d’eux et je soutiens toutes les décisions qu’ils prennent pour leur famille.

“Meghan et Harry n’ont pas besoin de mon aide pour trouver ce qui leur convient le mieux.”

