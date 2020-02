Oprah Winfrey voyage sur scène tout en parlant d’équilibre

2020-02-29 23:30:03

Oprah Winfrey a trébuché sur scène tout en discutant de l’équilibre lors de sa tournée Oprah’s 2020 Vision: Your Life on Focus.

L’animatrice et présentatrice du talk-show s’adressait à la foule lors de sa tournée Oprah 2020 Vision: Your Life on Focus au Forum de Los Angeles samedi (29.02.20) lorsqu’elle a glissé, blâmant ses chaussures pour l’accident.

S’exprimant lors de l’événement, elle a déclaré: “Pour moi, le bien-être signifie toutes choses en équilibre, et l’équilibre ne signifie pas que toutes choses sont égales ou en paix en tout temps.”

Le magnat des médias, âgé de 66 ans, a ensuite trébuché, avant de plaisanter: “Mauvaises chaussures!” et continuer le reste du spectacle pieds nus.

Oprah avait déjà parlé de sa tournée et de la façon dont elle voulait qu’elle aide les gens à créer un changement durable dans leur vie.

Expliquant la raison de sa tournée, elle a déclaré: “Je suis également inquiète de l’état où nous sommes. Comment pouvez-vous vivre dans ce monde et ne pas être? Mais je crois que chaque personne a la possibilité d’offrir le cadeau de son propre niveau de conscience supérieur. Vous ne pouvez guérir le monde que lorsque vous êtes guéri vous-même. ”

Oprah a partagé ses propres luttes et histoires avec le monde au fil des ans et a récemment révélé qu’elle avait été “de la mauvaise couleur” pour être un présentateur de nouvelles au début de sa carrière, avant de rejoindre ‘People Are Talking’ en août 1978.

Écrivant dans son livre «The Path Made Clear», elle a partagé: «Jusque-là, j’étais une présentatrice et une journaliste. J’étais terrible. Je le savais. Mes patrons le savaient et n’avaient certainement pas caché leurs sentiments.

“Ils m’ont dit que j’étais de la mauvaise couleur, de la mauvaise taille et que je montrais trop d’émotion. Je ne me suis jamais senti à l’aise dans ma propre peau. Même maintenant, quand je regarde en arrière sur les bandes, je peux encore entendre la prétendue voix d’ancre que j’ai utilisé sur l’air. “

