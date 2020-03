Orlando Bloom a été célibataire pendant six mois avant de sortir avec Katy Perry

2020-03-15 20:30:06

Orlando Bloom a été célibataire pendant six mois avant de commencer à sortir avec Katy Perry.

L’acteur de 43 ans – qui attend son premier enfant avec le hitmaker “ Roar ” – a révélé qu’il s’était abstenu de relations sexuelles pendant la moitié de l’année avant de commencer à voir la superstar pop de 35 ans en janvier 2016.

La star de “Pirates des Caraïbes” avait dit à son ami Laird Hamilton qu’il “n’était pas heureux” et il a suggéré d’essayer de prendre une période de célibat, et cela a fini par rendre Orlando meilleur dans “les relations avec les femmes” et le “féminin intérieur” “lui-même – bien qu’il ait admis qu’il ne pense pas que ce soit une chose” saine “et” conseillée “à faire.

Dans une interview au journal The Sunday Times, il a rappelé: “Laird a dit:” Si vous voulez être sérieux au sujet d’une relation, allez célibataire pendant quelques mois et découvrez-le. ”

“Cela enlève l’idée d’aller à une fête et de penser:” Qui vais-je rencontrer? ” Je me suis soudain dit: «Oh, je peux avoir une relation avec une femme qui n’est que des amis».

“J’allais faire trois mois [of abstaining], mais j’appréciais vraiment la façon dont je me rapportais aux femmes et au féminin en moi.

“C’était fou.

“Je ne pense pas que ce soit sain. Je ne pense pas que ce soit conseillé. Vous devez le faire avancer là-bas.”

Orlando et Katy sont sortis ensemble pendant 10 mois et se sont séparés brièvement, avant de se retrouver en 2017, et le jour de la Saint Valentin 2020 (14.02.20), l’acteur britannique a posé la question.

La star de “Carnival Row” – qui a un fils de neuf ans, Flynn, avec son ex-femme Miranda Kerr – a admis que “toute la famille est au-dessus de la lune” par son et les nouvelles de grossesse de Katy.

Il a déclaré à la publication: “Ce genre de joie n’est pas quelque chose que vous pouvez mettre en mots – ou vraiment envelopper votre tête.

“Évidemment, nous le savons depuis longtemps avant de rendre public.

“Comme vous pouvez l’imaginer, c’est un moment incroyablement précieux, privé et pourtant banal à partager avec le monde.

“Toute la famille est sur la lune.”

Orlando a également révélé que son fils Flynn lui avait dit que lui et Katy étaient “le couple amusant” et leur mère Miranda et son mari PDG de Snap Inc., Evan Spiegel.

Il a dit: “Mon fils l’a si bien dit. J’ai demandé:” Qu’est-ce que ça fait avec maman et son mari? En quoi est-ce différent pour nous? “.

“Il a souri. ‘Tu es le couple amusant.'”

