Orlando Bloom corrige le tatouage du code Morse mal orthographié du nom de son fils

Orlando Bloom a corrigé le tatouage qu’il a récemment obtenu qui a mal orthographié le nom de son propre fils.

La semaine dernière, la star de “Pirates des Caraïbes” a révélé qu’il avait encré son bras en hommage à son garçon de neuf ans, Flynn, en utilisant le code Morse pour détailler son nom, sa date de naissance et son heure de naissance. Mais les fans ont rapidement souligné que le tatouage était en fait le code de “Frynn”.

Orlando s’est rendu sur Instagram mercredi pour célébrer la correction en postant une photo en noir et blanc de lui-même tenant son avant-bras avec la légende, “•• – •• – •• – • — • – • enfin, il faut bien! Comment faites-vous une erreur comme ça? #Pinterestfail (lire les petits caractères) 😂 heureusement je sais épeler Sidi. Forever my boy ❤️. “

Sidi faisait référence à l’autre tatouage qu’il avait fait de l’artiste Balazs Bercsenyi, alias BB, qui était à la mémoire du chien d’Orlando.

BB a republié le cliché d’Orlando avec la légende, “Round 2 avec @orlandobloom + nous avons ajouté le point manquant au code morse, et en avons fait un petit en mémoire de Sidi, son chien + conclusion: ne faites jamais entièrement confiance à ce que vos clients trouvent sur Pinterest 😁 + La vie est officiellement revenue à la normale. “

L’Instagram original faisant ses débuts sur le tatouage était également une photo en noir et blanc, affichée à côté de la légende, “nouveau #tattoo pouvez-vous deviner qui?”

Après avoir répondu quelques réponses incorrectes de la part des adeptes, l’acteur anglais – qui partage Flynn avec son ex Miranda Kerr – a finalement répondu: “C’est Flynn dans MORSE CODE et son dob and time.”

“Si le code Morse est censé épeler Flynn, alors il y a une erreur”, a écrit un fan dans la section des commentaires, soulignant que le code Morse pour “R” est un point tiret point, et le code Morse pour “L” est un point tiret point point.

BB a également republié cette photo avec la légende: “Un beau rappel pour @OrlandoBloom de son fils. Et oui, un point manque, nous le savons, il sera corrigé.”

Nous ne pouvons qu’espérer qu’Orlando fait un peu plus attention s’il pense à l’encre de sa future épouse Katy Perry.

