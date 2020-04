Orlando Bloom demande aux gens de rester à la maison pour protéger le NHS

2020-04-05 18:00:05

Orlando Bloom a exhorté les gens à rester à la maison pour aider le NHS au milieu de la pandémie de coronavirus alors qu’il remerciait les médecins et les infirmières d’avoir sauvé sa vie.

La star de “ Pirates des Caraïbes ” – originaire de Canterbury, au Royaume-Uni – a rappelé comment sa vie a été sauvée par le National Health Service du Royaume-Uni il y a plus de deux décennies alors qu’il exhortait les gens à rester chez eux pour protéger le pays au milieu du coronavirus.

À côté d’un emoji au cœur bleu, il a écrit sur Instagram: “Le NHS m’a sauvé la vie quand j’avais 20 ans après être tombé d’une fenêtre du 3ème étage et me casser le dos. Ayant vécu aux États-Unis pendant près de 20 ans maintenant, c’est l’un des services publics de chez moi je respecterai toujours le plus (sic) ”

Orlando tournait “Carnival Row” le mois dernier, lorsque les producteurs ont décidé de mettre fin au tournage par “mesure de précaution” à cause de COVID-19. Il est maintenant rentré chez lui “en toute sécurité” après la suspension de la production de son émission en raison d’un coronavirus.

Reprenant ses histoires Instagram à l’époque, il a partagé: “Hé les gars, merci à tous pour votre inquiétude. Juste pour être clair, notre production de Carnival Row saison 2 a été suspendue par Legendary et Amazon Prime Video par mesure de précaution prudente en raison de les événements qui se déroulent à l’échelle mondiale concernant le COVID-19. Aucun cas de COVID-19 n’a été signalé sur notre plateau ou sur notre production. Je suis très reconnaissant d’être rentré chez moi en toute sécurité. Soyez en sécurité et lavez-vous les mains! ”

Orlando – dont la fiancée Katy Perry attend une petite fille – avait précédemment révélé qu’il se dirigeait vers les États-Unis pour être “mis en quarantaine”, après avoir quitté Prague, où ils filmaient.

Il a dit: “C’est un adieu de notre part car nous rentrons chez nous pour être mis en quarantaine … Nous rentrons aux États-Unis, au moins je rentre chez moi aux États-Unis parce que nous voulons entrer avant la quarantaine. Big aimer tout le monde, rester en sécurité là-bas. Auto-quarantaine. Cela semble vraiment fou en fait toute cette chose corona, mais faites la bonne chose par vous et votre famille et restez en sécurité. Quelques semaines, nous battrons ce mauvais garçon. “

