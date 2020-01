Orlando Bloom interprète le prince Harry dans une série animée

2020-01-22 17:00:05

La star du “ Seigneur des Anneaux ” Orlando Bloom a décroché un rôle en tant que voix du prince Harry dans une nouvelle satire animée de la famille royale.

Orlando Bloom interprètera le prince Harry dans une nouvelle série de comédie animée.

L’acteur de 43 ans a décroché le rôle dans la nouvelle parodie intitulée “ Le Prince ”, qui sera centrée sur le neveu de Harry, l’enfant aîné du duc et de la duchesse de Cambridge, le prince George, âgé de six ans, et est inspiré par Le populaire compte Instagram de l’écrivain Family Guy, Gary Janetti, était axé sur le jeune royal.

Le site de médias sociaux de Gary est rempli de mèmes de George laissant tomber une doublure sur ses frères et sœurs – la princesse Charlotte, quatre ans et le prince Louis âgé de 20 mois, ainsi que son oncle Harry et sa tante la duchesse Meghan, leur fils de huit mois Archie et d’autres membres de la famille, dont la grand-mère du jeune prince, la reine Elizabeth.

La série sera diffusée sur le nouveau service de streaming HBO Max à venir et les producteurs ont hâte de voir ce que Gary – qui va écrire et produire le spectacle, ainsi que prêter sa voix à George – apporte à l’écran.

Sarah Aubrey, responsable du contenu original de HBO Max, a déclaré: “Nous sommes ravis de proposer à HBO Max le monde créé par Gary sur Instagram, où nos téléspectateurs peuvent découvrir ce que ses fans Instagram savent déjà – que George peut être hilarant, choquant et étonnamment doux.

“Nous avons hâte de voir ce que Gary fait avec une plus grande toile à peindre qu’un simple carré 1: 1.”

Gary a ajouté: “Je suis ravi de travailler chez HBO Max et de leur apporter une autre série sur une famille qui lutte impitoyablement pour le trône.”

Iwan Rheon incarnera le prince William, Lucy Punch incarnera la duchesse Catherine et Condola Rashad incarnera la duchesse de Sussex.

Tom Hollander entendra le prince Charles et le prince Philip, tandis que Frances De La Tour sera la reine Elizabeth et Alan Cumming sera à bord en tant que majordome de George, Owen.

20th Century Fox Television produira l’émission.

Mots clés: Orlando Bloom, Gary Janetti, Prince George, Meghan Markle, Prince Harry

Retour au flux

.