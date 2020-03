Orlando Bloom: Katy fleurit

Orlando Bloom pense que sa fiancée enceinte Katy Perry “fleurit”.

L’acteur de 43 ans – qui a déjà Flynn, un fils de neuf ans, avec son ex-femme Miranda Kerr – est ravi que sa fiancée soit enceinte et pense qu’elle a fière allure avec sa bosse grandissante.

Il a partagé une photo du hitmaker ‘Firework’ prise plus tôt dans la journée de samedi (07.03.20) et a écrit sur Instagram: “Mes bébés fleurissent [heart emoji] (sic) ”

La hitmaker de «Roar» a surpris les fans cette semaine lorsqu’elle a révélé qu’elle attendait son premier enfant avec Orlando lors du clip de «Never Worn White».

À la fin de la vidéo, Katy peut être vue en train de bercer son bébé, et elle est ensuite allée sur Instagram pour confirmer la nouvelle.

Le chanteur de 35 ans a déclaré: “Je suis en retard … mais vous le saviez déjà.

“Il se passera beaucoup de choses cet été, non seulement je vais accoucher – littéralement – mais aussi au sens figuré de quelque chose que vous attendiez.”

Le couple est “excité et heureux” de leurs nouvelles de bébé.

Elle a dit: “Alors appelons ça un double coup dur, un coup double.

“Je suis excité, nous sommes excités et nous sommes heureux – et c’est probablement le plus long secret que j’ai jamais eu à garder.

“Je savais que je te le dirais de la meilleure façon, c’est à travers un morceau de musique parce que c’est ainsi que je te parle.”

Et elle a plaisanté: “J’ai dû le révéler à un moment donné, car cela devenait assez évident.”

Katy a ensuite remercié les fans pour leurs aimables messages après son heureuse annonce.

Elle a tweeté: “Je vous aime tellement. J’étais un peu nerveuse à l’idée de partager quelque chose d’aussi personnel comme la chanson n the bump n Je n’ai jamais eu autant d’amour et de soutien, c’est extrêmement charmant. Merci #NeverWornWhite #babycat (sic)”

