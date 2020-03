Orlando Bloom revient aux États-Unis au milieu de la crise des coronavirus

2020-03-13 11:30:05

La star hollywoodienne Orlando Bloom a révélé qu’il se dirigeait vers les États-Unis pour être “mis en quarantaine” au milieu de la crise des coronavirus.

L’acteur de 43 ans a révélé via son histoire Instagram qu’il quittait Prague après la fermeture de la production de son émission sur Amazon “ Carnival Row ”.

Orlando a déclaré: “C’est un adieu de notre part car nous rentrons chez nous pour être mis en quarantaine.”

La star hollywoodienne – qui est fiancée à Katy Perry et se prépare actuellement à l’arrivée de leur premier enfant ensemble – a révélé qu’il retournait aux États-Unis et souhaitait une bonne santé à ses disciples.

Il a partagé: “Nous rentrons aux États-Unis, au moins je rentre aux États-Unis parce que nous voulons entrer avant la quarantaine.

“Grand amour tout le monde, restez en sécurité là-bas. Auto-quarantaine. Cela semble vraiment fou en fait tout cela corona, mais faites la bonne chose par vous et votre famille et restez en sécurité.”

“Quelques semaines, nous battrons ce mauvais garçon.”

Pendant ce temps, Katy a révélé qu’elle avait toujours voulu avoir des enfants.

Malgré cela, la star enceinte a l’impression qu’elle ne s’est sentie que récemment “prête” pour la maternité.

Le hitmaker “Roar” – qui était auparavant marié au comédien Russell Brand de 2010 à 2012 – a déclaré: “J’étais cette fille, ou je suis toujours cette fille, qui avait cette boîte, les vêtements de bébé avant la pensée, ou même une Orlando Bloom.

«Je suis excité à ce sujet et comme je l’ai dit, j’ai deux nièces et un neveu qui m’obsèdent. Je pense que tout change.

“Je n’étais pas prêt il y a quelques années, et j’ai fait le travail pour me préparer et maintenant je suis vraiment prêt. Je vois un bébé et je suis comme [makes gaga face]. Il est juste temps pour moi et c’est le bon moment. “

