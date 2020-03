Oscar Isaac partage la partie «la plus amusante» de la création de «Star Wars: The Rise of Skywalker»

Star Wars: The Rise of Skywalker est maintenant disponible en téléchargement numérique. Ainsi, les fans peuvent applaudir ou se moquer du film tout ce qu’ils veulent dans le confort de leur foyer. Pourtant, même si la séquence théâtrale du film est terminée, nous apprenons toujours de nouvelles informations sur la production du film et même des détails sur l’histoire qui – pour une raison ou une autre – ont été laissés en dehors de la coupe finale.

En effet, The Rise of Skywalker avait beaucoup de terrain à parcourir. Non seulement la fin de la trilogie de la suite, mais aussi la saga Skywalker, le réalisateur J.J. Abrams a subi une tonne de pression. Selon la plupart des métriques, le film a échoué. Les critiques lui ont donné la note la plus basse de Rotten Tomatoes de la saga. Et The Rise of Skywalker a sous-performé commercialement. Pire encore, cela a laissé tomber une tonne de fans.

Au moins, les fans peuvent écouter les membres de la distribution comme Oscar Isaac partager leurs expériences sur le tournage.

Oscar Isaac assiste à la première européenne de “Star Wars: The Rise of Skywalker” | Mike Marsland / WireImage

Les fans divisés de “Star Wars: The Rise of Skywalker”

Le premier drapeau rouge que le nouveau film décevra fut le retour soudain de l’empereur Palpatine. Mais les fans avaient beaucoup d’autres choses à se plaindre une fois qu’ils ont vu The Rise of Skywalker. De “Reylo” à la fin de l’histoire de Leia, le film s’est avéré presque aussi conflictuel que The Last Jedi.

Pourtant, peu importe où les fans de Star Wars atterrissent sur la finale d’Abrams, une chose sur laquelle la plupart peuvent s’entendre est la qualité du casting. Daisy Ridley, John Boyega, Adam Driver et Isaac ont fièrement porté le flambeau de la saga. Chacun d’eux a créé de nouveaux ajouts indélébiles à Star Wars. Pour une franchise construite sur des personnages emblématiques comme Dark Vador et Luke Skywalker, cela en dit long.

Heureusement, The Rise of Skywalker donne enfin à Ridley, Boyega et Isaac la chance de partager du temps. Parce que ce trio est le cœur héroïque de la trilogie de la suite, Abrams a besoin du public pour se connecter à son amitié. Et la chimie derrière les trois étoiles est certainement apparue comme un point culminant facile pour les fans. Il s’avère que Isaac est d’accord.

Oscar Isaac réfléchit à la réalisation du film

Entertainment Weekly a obtenu un clip dans les coulisses de la sortie de la vidéo domestique Star Wars: The Rise of Skywalker. Les images plongent dans la réalisation de la séquence de poursuite du désert. Et Isaac partage son enthousiasme pour le tournage de cette scène, l’une des seules scènes d’action impliquant les trois héros clés.

“Pour moi, c’était le plus amusant que j’ai eu, mais c’est un peu difficile parce qu’ils avaient des fans [blowing] aussi », a déclaré Isaac. «Vous avez donc tout ce sable dans vos yeux. Je rentrais chez moi après quelques jours, et seulement des tonnes de sable coulaient de mes cheveux. »

Nous imaginons qu’Anakin Skywalker serait d’accord avec la plainte sablonneuse d’Isaac. Pourtant, certains fans ont critiqué la nature des «quêtes de récupération» de The Rise of Skywalker. Il y a un indéniable sens du plaisir lors des scènes de Pasaana. Cette partie du film sent même plus Indiana Jones que Star Wars. C’est peut-être cette énergie de cape et d’épée qu’Isaac a répondu sur le plateau.

Les fans ont probablement vu le dernier de Poe Dameron

Peu importe le plaisir qu’Isaac a eu à faire The Rise of Skywalker, il semble que l’acteur en ait fini avec Star Wars. De même, Ridley et Boyega semblent prêts à dire au revoir à Rey et Finn, du moins pour l’instant. Après tout, les trois stars ont une carrière bien remplie. Et ils ont fait leur temps dans la saga.

Quant à Star Wars lui-même, les fans n’ont toujours aucune idée concrète de la prochaine aventure sur grand écran. Mais nous ne verrons probablement aucune implication des personnages principaux dans The Rise of Skywalker. Nous espérons donc que «la galaxie loin, très loin» pourra lancer une nouvelle ère avec son prochain opus.