Oscars 2020: la plupart des moments des Viral Academy Awards

Les plus grands noms du cinéma se sont réunis dimanche soir à Hollywood et Highland pour le 92e cérémonie des Oscars à Los Angeles.

Le spectacle est à nouveau resté sans hôte, avec des performances de Billie Eilish, Elton John, Chrissy Metz, Randy Newman, Idina Menzel, Cynthia Erivo, et une apparence surprenante d’Eminem.

En entrant dans l’événement, “Joker” mène avec le plus de nominations, y compris le meilleur film, la réalisation et l’acteur pour Joaquin Phoenix – qui a fini par remporter l’or, après avoir prononcé un discours qui a fait parler tout le monde. Il y avait des extraits hilarants de Maya Rudolph et Kristen Wiig, James Corden et Rebel Wilson et Steve Martin et Chris Rock – ainsi que des numéros musicaux meurtriers et de nombreuses blagues sur l’Académie elle-même et son manque de diversité.

“Parasite” a choqué tout le monde en remportant le plus grand prix de la soirée – Meilleur film – ainsi que Meilleur réalisateur pour Bong Joon Ho et Meilleur long métrage international.

Cliquez sur le lien ci-dessous pour tous les gagnants de la soirée – et continuez à lire pour les bons, mauvais et viraux moments où Twitter a parlé.

Numéro d’ouverture de Janelle Monae

#Oscars Moment: @JanelleMonae lance les #Oscars avec un numéro d’ouverture qui laisse tout le monde se sentir vivant! pic.twitter.com/J76UFuqxby

– The Academy (@TheAcademy) 10 février 2020

Janelle Monae elle a lancé l’émission avec un mélange musical, en commençant par la chanson thème de M. Rogers, en l’honneur de “Une belle journée dans le quartier”, elle a ensuite rugi dans un numéro original célébrant les plus grands films de l’année dernière.

Elle a été rejointe par Billy Porter, alors qu’ils jouaient un peu de “I’m Still Standing”, avant qu’elle enfile un manteau de fleurs de reine “Midsommar” May et que tout le monde chante avec elle – y compris Margot Robbie, Brad Pitt, Brie Larson et Erivo. Elle s’est également assurée de signaler toutes les “femmes qui ont réalisé des films phénoménaux” – même si aucune n’a été nominée – avant de souhaiter à tous un joyeux Mois de l’histoire des Noirs.

SAOIRSE RONAN EST MESMERISEE PAR LES PERFORMANCES DE JANELLE MONAE I MEAN SAME #oscars pic.twitter.com/2dz01Colpt

– archives saoirse ronan (@archivesaoirse) 10 février 2020

Mais cette performance !!! Incroyable @JanelleMonae 💯💫👏🏼 #oscars pic.twitter.com/3LIW7DgnMs

– Reese Witherspoon (@ReeseW) 10 février 2020

Janelle Monae aux #Oscars: «Je suis tellement fière de me présenter ici en tant qu’artiste noire et queer racontant des histoires. Joyeux mois de l’histoire des Noirs. “Pic.twitter.com/2VASQ8NOKF

– philip lewis (@Phil_Lewis_) 10 février 2020

BRIE LARSON VIBANT SUR JANELLE MONAE ET JANELLE ALLANT “VOUS POUVEZ LE CHANTER” C’est tout ce que j’ai jamais voulu #Oscars pic.twitter.com/0HivcoerT2

– alex 40 (@loventhunders) 10 février 2020

“Il est temps de prendre vie parce que les #Oscars sont si blancs!”

ICÔNE @JanelleMonae pic.twitter.com/zwOWdEGtDO

– Carlos Brandt (@CarlosBrandt) 10 février 2020

SHOUTOUT janellemonae !!! Ramener la couronne à la maison pour avoir les gens sur leurs pieds et prendre la couronne pour ce numéro d’ouverture #oscars! Halleloo 🙌🏽 https://t.co/x8eucCYiUA

– Shangela (@itsSHANGELA) 10 février 2020

Le public #Oscars a tellement aimé l’ouverture de Janelle Monae qu’il lui a fait une ovation debout tout le long du balcon pic.twitter.com/ouviTfcZ8t

– jen yamato (@jenyamato) 10 février 2020

Steve Martin et Chris Rock rôtissent l’Académie

#Oscars Moment: Le duo de présentateurs dont nous n’avions jamais pensé avoir besoin. @SteveMartinToGo et @chrisrock pic.twitter.com/9rF349pCwA

– The Academy (@TheAcademy) 10 février 2020

Bien qu’il n’y ait pas d’animateur, l’émission a commencé avec un morceau de comédie d’anciens hôtes Steve Martin et Chris Rock, qui n’a tiré aucun coup de poing contre l’Académie elle-même.

“Nous avons tous les deux déjà accueilli les Oscars et c’est une rétrogradation incroyable”, a commencé Steve, avant de demander pourquoi la série n’a plus personne en face. “Twitter”, impassible Rock, faisant référence à la Kevin Hart controverse de l’émission de l’an dernier. Martin a ensuite fait remarquer qu’il manquait quelque chose aux nominés de cette année. Une fois de plus en train de mettre en place Rock, Chris a dit: “Vagins?”

Rock a également plaisanté en disant qu’Erivo “avait fait un excellent travail” comme Harriet Tubman “cachant des Noirs, l’Académie lui a fait cacher tous les candidats noirs.” Il a ensuite demandé: “Est-ce Eddie Murphy sous cette étape? “

POURQUOI N’ONT-ILS PAS DEMANDÉ À CHRIS ROCK ET STEVE MARTIN D’ACCUEILLIR LE SPECTACLE ENTIER #Oscars

– Doug Benson (@DougBenson) 10 février 2020

Tout le respect que je dois à Steve Martin et Chris Rock se moquant du fait que l’Académie n’ait pas de femmes réalisatrices ou de personnes de couleur, mais je serai heureux quand nous n’aurons pas à faire des blagues pour faire la lumière sur les #Oscars embarrassamment blancs chaque année.

– Alisha Grauso (@AlishaGrauso) 10 février 2020

Pas une, mais DEUX blagues de Chris Rock et Steve Martin sur le manque persistant de candidats POC donc Academy va bien, tout va bien

istg ils le font chaque année

– Lindsay Ellis (@thelindsayellis) 10 février 2020

Steve Martin et Chris Rock jettent toute l’ombre ce soir #Oscars pic.twitter.com/cDErlNtdYF

– Whitney (@ wmbookworm96) 10 février 2020

Steve Martin: “En 1929, il n’y avait pas de candidats noirs.”

Chris Rock: “Et maintenant, en 2020, nous en avons un!” #Oscars

– philip lewis (@Phil_Lewis_) 10 février 2020

Steve Martin et Chris Rock font une blague sous-entendant qu’ils ne sont pas censés parler de l’itinérance rampante juste à côté de leur cérémonie de remise de prix à Los Angeles

Tout le monde sait que vous ne parlez pas de l’épidémie de sans-abri. Juste les distractions de Brad Pitt et Trump dénigrant pour eux. #Oscars pic.twitter.com/lhzJG0j6GF

– An0maly (@LegendaryEnergy) 10 février 2020

Brad Pitt remporte son premier Oscar d’acteur

#Oscars Moment: Brad Pitt remporte le prix du meilleur acteur dans un second rôle pour @OnceInHollywood pic.twitter.com/TSGjMB3v8P

– The Academy (@TheAcademy) 10 février 2020

Ce fut une grande soirée pour Brad Pitt qui a remporté le premier prix de la soirée, son premier Oscar d’acteur. Ramasser le trophée du meilleur acteur de soutien pour son travail dans “Il était une fois … à Hollywood”, a-t-il plaisanté, “Ils m’ont dit que je n’ai que 45 secondes ici, soit 45 secondes de plus que le Sénat n’a donné à John Bolton ce la semaine.”

Il a ensuite remercié le réalisateur Quentin Tarantino, avant de se tourner vers Leonardo DiCaprio. “Je vais monter vos queues de cochon n’importe quel jour”, at-il dit, “la vue est fantastique.”

Après avoir donné de l’amour à des cascadeurs à Hollywood qui ne reçoivent pas la reconnaissance qu’ils méritent, il a ensuite adressé un cri spécial aux enfants qu’il partage avec Angelina Jolie. Il a terminé le discours en disant: “C’est pour mes enfants, qui colorent tout ce que je fais, je vous adore.”

Tellement heureux pour mon ami, Brad Pitt. Quelle victoire incroyable. Et quels cheveux incroyables. #TheOscars

– Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 10 février 2020

💕 bravo Brad 💕 pic.twitter.com/aceqOKylnF

– Rebel Wilson (@RebelWilson) 10 février 2020

brad pitt étreindre leonardo dicaprio est tellement personnel pour moi pic.twitter.com/lpRFKFMikC

– grace dante (@misslefroy) 10 février 2020

Brad Pitt: «ils me donnent 45 secondes pour prononcer un discours d’acceptation. C’est 45 secondes de plus que le Sénat a donné à John Bolton cette semaine. »#TheOscars pic.twitter.com/9WLsjTNWpx

– Danielle Skye (@ daniskye23) 10 février 2020

Je suis tellement heureux que cela se fasse depuis longtemps et il l’a finalement compris 😭 pic.twitter.com/DaRjp2DPNl

– Rachael aime Brad Pitt (@Gagasjolie) 10 février 2020

Josh Gad Shades John Travolta

Présentant une performance de tueur de “Into the Unknown” de “Frozen II” avec Idina Menzel et une armée d’Eslas qui a chanté la chanson dans le monde entier, la star Josh Gad s’est moquée de la gaffe Adele Dazeen de John Travolta des Academy Awards 2014.

“L’emblématique et brillante Idina Menzel, prononcée exactement comme elle est orthographiée, est notre Elsa”, a-t-il plaisanté dans son introduction. Il a également craqué au sujet des négateurs du changement climatique et a déclaré que la Canadienne Elsa était exactement comme celle américaine, “mais avec les soins de santé”.

Regardez sa performance ci-dessous, puis voyez quelques-unes des meilleures réactions:

. @ IdinaMenzel, @AURORAmusic et neuf Elsas du monde viennent de monter sur scène pour une représentation de “Into the Unknown”. #Oscars pic.twitter.com/2QUW67HYiS

– The Academy (@TheAcademy) 10 février 2020

Josh Gad l’a introduite avec “Idina Menzel, prononcée EXACTEMENT comme si elle était orthographiée”. m’a fait rire #Oscars

– Jarett Wieselman (@JarettSays) 10 février 2020

Josh Gad: «La Elsa canadienne est exactement la même que l’originale mais avec les soins de santé.» #Oscars

– Arianna Huffington (@ariannahuff) 10 février 2020

Une blague #AdeleDazeem! Merci @joshgad! #oscars pic.twitter.com/Z0seoBWhvH

– Ty DeMartino (@TytheWriter) 10 février 2020

#Oscars

JOSH GAD: “Idina Menzel, prononcée exactement comme elle est orthographiée.”

JOHN TRAVOLTA: pic.twitter.com/sGCq751fj2

– Insérez le nom intelligent ici (@ bookhouseboy90) 10 février 2020

“Idina Menzel, prononcée exactement comme elle est orthographiée”

Merci, @joshgad, d’avoir gardé le rêve d’Adele Dazeem vivant 😂😂 #Oscars pic.twitter.com/QV4fSIt6Dd

– Terri Schwartz (@Terri_Schwartz) 10 février 2020

Diane Keaton pour être Diane Keaton

C’était merveilleux de voir la charmante Diane Keaton partager la scène avec Keanu Reeves pour remettre le prix de

Portant un chapeau noir, assortissant les ongles et nous rappelant à tous qu’ils ont travaillé ensemble sur “Something’s Gotta Give”, c’est toute l’aura de Keaton qui a vraiment fait parler Twitter – et espérant qu’elle pourrait tout héberger à l’avenir.

Je veux être sur la planète Diane Keaton en ce moment #Oscars

– Betches (@betchesluvthis) 10 février 2020

Diane Keaton se transforme lentement en chat de librairie d’occasion #Oscars

– Matt Oswalt (@MattOswaltVA) 10 février 2020

POURQUOI Diane Keaton ressemble-t-elle à Moira Rose pic.twitter.com/DJ8xwoFIWb

– The Academy (@ ammanncommak8e) 10 février 2020

Diane Keaton ici pour rappeler au reste du monde que la mauvaise herbe est légale en Californie

– Tyler Coates (@tylercoates) 10 février 2020

Diane Keaton a transformé le «Diane Keaton» à 11 aujourd’hui. Elle est comme un chapeau à 62% à ce stade.

– Robert Mays (@robertmays) 10 février 2020

Écoute moi. Diane Keaton pour chaque hôte de remise de prix 2021. #Oscars

– Randy Rainbow (@RandyRainbow) 10 février 2020

Kristen Wiig et Maya Rudolph Do Drama

Dans l’un des meilleurs grands de la soirée, Kristen Wiig et Maya Rudolph ont fait craquer tout le monde en montant sur scène pour présenter les trophées de production et de conception de costumes.

Commençant par dire qu’ils étaient “bouleversés”, “cuits à la vapeur” et “POed” à propos des festivités de la nuit, ils ont ensuite révélé qu’ils n’étaient pas du tout fâchés – mais tout cela n’était “qu’un acte”. Wiig a craqué: “Nous savons qu’il y a beaucoup de réalisateurs ici ce soir”, avant d’ajouter Rudolph, “et nous voulons juste qu’ils sachent que nous faisons plus que de la comédie!”

Ils ont ensuite prouvé qu’ils pouvaient se battre, pleurer et même chanter – en chantant les nominés de la conception de costumes avec un mélange hilarant. Le mors et la réaction confuse de Billie Eilish à ce sujet sont tous deux devenus viraux.

#Oscars Moment: @MayaRudolph et Kristen Wiig peuvent tout faire. pic.twitter.com/44yWPGJYNv

– The Academy (@TheAcademy) 10 février 2020

PAS BILLIE EYELASH GRIMAÇANT À KRISTEN WIIG ET MAYA RUDOLPH OBTIENNENT QUI ADOLESCENT SUR MON TÉLÉVISEUR

– Matt Bellassai (@MattBellassai) 10 février 2020

Les enfants ne devraient pas être autorisés en présence de Maya Rudolph et Kristen Wiig https://t.co/7BSc5jS4lv

– Kevin Fallon (@kpfallon) 10 février 2020

Je regarderais trois heures de Maya Rudolph et Kristen Wiig pic.twitter.com/q3qIxfOeWM

– Sam Stryker (@sbstryker) 10 février 2020

Maya Rudolph et Kristen Wiig nous ont fait aimer pic.twitter.com/MjVZKADaMR

– LIVEKellyRyan (@LiveKellyRyan) 10 février 2020

Vous ne méritez pas une cérémonie de remise de prix organisée par Maya Rudolph et Kristen Wiig – mais vous êtes un idiot si vous ne le voulez pas. #Oscars

– Eliza Skinner (@elizaskinner) 10 février 2020

seulement 5 heures de kristin wiig et maya rudolph faisant cela, je paierai un supplément

– Lana Berry (@Lana) 10 février 2020

La réaction confuse de Billie Eilish à Maya Rudolph et Kristen Wiig est mon humeur de vie #oscars # oscars2020 pic.twitter.com/XaApD4AVnz

– Jessica Lynch (@jesskalynch) 10 février 2020

Vous ne méritez pas une cérémonie de remise de prix organisée par Maya Rudolph et Kristen Wiig – mais vous êtes un idiot si vous ne le voulez pas. #Oscars

– Eliza Skinner (@elizaskinner) 10 février 2020

Attendez … Pourquoi Eminem a-t-il joué?

Après une introduction de Lin-Manuel Miranda sur “la mise en évidence de ces chansons qui ont été attachées à des films qui ont toujours eu un impact sur notre mémoire collective” et en rendant hommage aux cas “où une chanson a transformé un film et le film a transformé une chanson”, un pack de clips rempli de moments musicaux mémorables joués.

Puis c’est devenu bizarre.

Eminem est sorti et a rappé “Lose Yourself” de “8 Mile”, sans explication supplémentaire. En gardant à l’esprit que la chanson était sur la bande originale d’un film de 2002, elle était complètement aléatoire. Il n’y avait pas d’anniversaire attaché et c’était un choix étrange de faire jouer un rappeur blanc au cours d’une autre année où #OscarsSoWhite a recommencé à tendre. Cela étant dit, il a toujours reçu une ovation debout de tout le monde dans le public (confus).

Après sa performance, Eminem a remercié l’Académie pour son retour, après qu’il n’était pas là pour ramasser le trophée lorsqu’il a remporté le prix de la meilleure chanson originale à l’époque.

Ecoutez, si vous aviez un autre coup, une autre opportunité … Merci de m’avoir @TheAcademy. Désolé, il m’a fallu 18 ans pour arriver ici. pic.twitter.com/CmSw2hmcZo

– Marshall Mathers (@Eminem) 10 février 2020

les réactions à cette performance d’Eminem étaient si bonnes #Oscars pic.twitter.com/981WiI8mix

– Jarett Wieselman (@JarettSays) 10 février 2020

QUELQU’UN VA EXPLIQUER?!

– Kevin Fallon (@kpfallon) 10 février 2020

Tout le public essaie de se brouiller avec Eminem, mais il ne sait pas non plus pourquoi il joue #Oscars pic.twitter.com/Hkq8OrEYKF

– Erin Quinn (@ erinquinn_95) 10 février 2020

POURQUOI EMINEM PERFORME-T-IL “PERTEZ-VOUS” AUX OSCARS EN 2020 ???

Je ne peux pas m’arrêter de rire

– Amanda Parris (@amanda_parris) 10 février 2020

ATTENDRE, EM ÉTAIT AUX OSCARS!? QUAND EST-CE ARRIVÉ!? ET POURQUOI N’ÉTAIS-JE PAS INFORMÉ! #Eminem @Eminem pic.twitter.com/8V4nikBkqw

– Eminemzminnie 🥰🤗❤ (@eminemzminnie) 10 février 2020

pourquoi eminem joue ?? quel est le rapport. est-ce juste pour nous donner des photos de réaction de Scorsese reconsidérant les choix de vie qu’il a faits qui l’ont conduit ici

– demi adejuyigbe (@electrolemon) 10 février 2020

pourquoi eminem joue ?? quel est le rapport. est-ce juste pour nous donner des photos de réaction de Scorsese reconsidérant les choix de vie qu’il a faits qui l’ont conduit ici

– demi adejuyigbe (@electrolemon) 10 février 2020

Toute ma TL, à l’unisson avec moi et mon mari: pourquoi cela se produit

– Celeste Ng (@pronounce_ing) 10 février 2020

Extrêmement ici pour cette performance Eminem incroyablement aléatoire de “Lose Yourself”, une chanson qui a presque 20 ans, car pourquoi pas? #oscars

– Adam Chitwood (@adamchitwood) 10 février 2020

Tout le monde est d’accord: Oscar Isaac

La statue d’or n’était pas le seul Oscar que tout le monde convoitait dimanche soir, car la star de “Star Wars” Oscar Isaac a mis tout le monde au chaud et dérangé en se montrant simplement.

Non seulement il avait l’air chaud comme l’enfer avec ses cheveux et sa barbe de sel et de poivre, mais il a également conquis les téléspectateurs en visant également l’Académie quand lui et Salma Hayked ont plaisanté: “Les Oscars ne sont pas si blancs maintenant.”

Salma Hayek: “Je peux maintenant officiellement dire que j’ai détenu un Oscar sur cette scène”

Oscar Isaac: “Félicitations, #Oscars pas si blancs maintenant”

☠️☠️ # Oscars pic.twitter.com/4NVJDRAHK5

– UPROXX (@UPROXX) 10 février 2020

OSCAR ISAAC A JOUÉ JUSTEMENT. #Oscars https://t.co/OgXskQPCu9

– Anthony Oliveira (@meakoopa) 10 février 2020

oscar isaac est le seul homme de tous les temps pic.twitter.com/BjvLqzvbx6

– helen (@oscarpoes) 10 février 2020

Oscar Isaac n’en a rien à foutre. Nous n’avons pas d’autre choix que de stan. #Oscars pic.twitter.com/H5k1T0iJPL

– maria (@ sunflwrvol_2) 10 février 2020

“oscar n’est pas si blanc maintenant” IL A DIT OSCAR ISAAC FUCK SAID IT #Oscars pic.twitter.com/G3tVc7lSmK

– un (manda) lorian (@batspidersith) 10 février 2020

TOUT LE MONDE MERCI OSCAR ISAAC #TheOscars pic.twitter.com/jALlp1yC76

– 𝐛 • Gagnants OSCAR parasites de 1917 (@sithpascal) 10 février 2020

JE PENSE QUE NOUS POUVONS TOUS CONVENIR QUE OSCAR ISAAC pic.twitter.com/9FbBtc6k6R

– abeille ✪ (@captaindamerxn) 9 février 2020

Les chats entrent dans la blague

Rebel Wilson et James Corden, les stars de “Cats”, se sont moqués de leur propre film critiqué par la critique en sortant sur scène en costume.

“En tant que membres de la distribution du film” Cats “, personne plus que nous ne comprend l’importance de bons effets visuels”, ont-ils plaisanté, car leurs mains humaines étaient encore très visibles – comme dans la version inachevée du film qui a été envoyée de façon désastreuse dans les théâtres.

QUI EXÉCUTE CET ACCÈS ET C’EST MOI https://t.co/wyue3QqqJe

– Rian Johnson (@rianjohnson) 10 février 2020

le niveau du chat de “l’homme, qu’est-ce que c’est que le bordel” dans cette image 😂😂😂😂😂 https://t.co/sExcNzvfSM

– Shea Serrano (@SheaSerrano) 10 février 2020

faire en sorte que les chats présentent In Memoriam

– Mina Kimes (@minakimes) 10 février 2020

Merde, ils ont toujours l’air mieux que dans le vrai film Cats pic.twitter.com/RIBwPJtdR4

– Films hors contexte (@ContextMovies) 10 février 2020

L’Académie demande au casting de Cats d’annoncer les «meilleurs effets visuels» # Oscars2020 pic.twitter.com/A6zNALChLe

– Seth (@TheFlemishSeth) 10 février 2020

voici à quoi ressemblaient leo et camila lorsque james corden et rebel wilson habillés en chats étaient sur scène pic.twitter.com/oRvS0PLB90

– Kathryn VanArendonk (@kvanaren) 10 février 2020

À chaque fois que ce spectacle est large, il devrait y avoir deux personnes déguisées en chats du film Chats. #oscars

– Emily VanDerWerff (@tvoti) 10 février 2020

Grands gains du parasite

#Oscars Moment: Bong Joon Ho accepte l’Oscar de la meilleure réalisation pour @ParasiteMovie. pic.twitter.com/b7t6bYGdzw

– The Academy (@TheAcademy) 10 février 2020

Le réalisateur de “Parasite”, Bong Joon Ho, a remporté le trophée du meilleur long métrage international, devenant le premier film sud-coréen non seulement à être nominé pour un Academy Award, mais aussi à en gagner un. “La catégorie a maintenant un nouveau nom, de la meilleure langue étrangère au meilleur long métrage international. Je suis tellement heureux d’être le premier récipiendaire sous ce nouveau nom”, a-t-il déclaré par l’intermédiaire de son traducteur. “J’applaudis et je soutiens la nouvelle direction que ce changement symbolise.”

Il a ensuite appelé le casting et l’équipe du film et a demandé une salve d’applaudissements, avant de féliciter tous les autres artistes dans la salle. Puis, en anglais, il a ajouté: “Je suis prêt à boire ce soir.”

Il aurait cependant une grande interruption de ses célébrations, après avoir également remporté le prix du meilleur réalisateur. “Après avoir remporté le prix du meilleur long métrage international, je pensais que j’avais terminé ma journée et j’étais prêt à me détendre”, a-t-il déclaré, clairement choqué. “Quand j’étais jeune et que j’étudiais le cinéma, il y avait un dicton que j’avais creusé profondément dans mon cœur, qui est le plus personnel est le plus créatif”, a déclaré son traducteur, avant d’ajouter en anglais, “cette citation était de notre grand Martin Scorsese. “

“Quand j’étais à l’école, j’ai étudié les films de Martin Scorsese. Juste pour être nominé était un honneur, je n’ai jamais pensé que je gagnerais. Quand les gens aux États-Unis ne connaissaient pas mon film, Quentin mettait toujours ses films sur ses listes”, il a ajouté: “Merci beaucoup.”

“Et Todd et Sam, de grands réalisateurs que j’admire. Si l’Académie le permet, je voudrais obtenir une tronçonneuse Texas, diviser le trophée Oscar en 5 et le partager avec vous tous.”

Ils n’étaient même pas encore terminés non plus, car le film a également remporté le prix du meilleur film, dans l’une des plus grandes (et meilleures) surprises de la nuit.

Me tenir debout pour Maestro Scorsese dans le discours de Maestro Bong m’a fait … #Oscars pic.twitter.com/DbXVOdQDi8

– Ava DuVernay (@ava) 10 février 2020

Bong Joon-ho pour le meilleur réalisateur..maintenant c’est un discours d’acceptation !!!!

– Yashar Ali 🐘 (@yashar) 10 février 2020

Bong Joon-Ho attribue son amour du cinéma à Martin Scorsese. #Oscars pic.twitter.com/Yppl3GdeXC

– . (@screenrant) 10 février 2020

Discours de Bong Joon-ho. C’est là. Voilà pourquoi nous regardons.

– Mark Harris (@MarkHarrisNYC) 10 février 2020

Ce discours de Bong est la chose la plus saine que j’aie jamais vue.

– Ryan Bergara (@ryansbergara) 10 février 2020

“Merci, et je suis prêt à boire ce soir” – Bong Joon Ho parlant pour nous tous

– Kyle Buchanan (@kylebuchanan) 10 février 2020

Bong disant sournoisement “Je suis prêt à boire ce soir” est la chose la plus chaude qui se produise sur cette scène des Oscars.

– Kevin Fallon (@kpfallon) 10 février 2020

Il devrait y avoir des acteurs parasites cachés dans des passages secrets partout sur la scène.

– Louis Virtel (@louisvirtel) 10 février 2020

Si cela ne s’était pas produit, j’aurais littéralement fait une émeute. https://t.co/rDhHS41a3D

– Saeed Jones (@theferocity) 10 février 2020

#BongHive devient LITTTTTT

“Je suis prêt à boire ce soir.” 😂

– BD (@BrandonDavisBD) 10 février 2020

Les Oscars honorent Kobe Bryant

Kobe Bryant a remporté l’Academy Award du meilleur court métrage d’animation pour “Dear Basketball” et la mort de l’icône, sa fille Gianna et 7 autres sur un hélicoptère le mois dernier sont encore à vif.

La star du basket-ball a été la première à être honorée lors du segment In Memorian, qui a joué contre Billie Eilish dans “Hier”. Comme sa photo a été montrée, une citation disait: “La vie est trop courte pour s’enliser et se décourager. Vous devez continuer à bouger. Vous devez continuer.”

C’est une citation que j’ai faite en 2008:

Kobe Bryant, 2008: “Passez un bon moment. La vie est trop courte pour s’enliser et se décourager.

“Vous devez continuer à bouger. Vous devez continuer. Mettez un pied devant l’autre, souriez et continuez à rouler. Pic.twitter.com/gy7iQnewAJ

– Kevin Boilard (@ 247KevinBoilard) 26 janvier 2020

Discours de Joaquin Phoenix

Ramassant le prix du meilleur acteur pour son travail dans “Joker”, Joaquin Phoenix était partout car il a montré sa reconnaissance à tous les autres candidats et à tous les autres dans la salle. Il a dit qu’être dans sa position lui a donné une opportunité incroyable, qui est d’utiliser sa voix pour les sans-voix.

Alors qu’il parlait de l’égalité des sexes et des droits des homosexuels et des autochtones, il a ensuite mis en évidence les droits des animaux – et comment ils sont tous «liés à la lutte contre l’injustice».

“Nous parlons de la lutte contre la croyance selon laquelle une nation, un peuple, une race, un genre ou une espèce a le droit de dominer, de contrôler et d’utiliser et d’exploiter une autre en toute impunité”, a-t-il déclaré, avant de vraiment se concentrer sur les animaux.

“Nous nous sentons autorisés à inséminer artificiellement une vache et lorsqu’elle accouche, nous volons son bébé, même si ses cris d’angoisse sont indubitables”, a-t-il poursuivi. “Et puis nous prenons son lait qui est destiné à son veau et nous le mettons dans notre café et nos céréales. Je pense que nous craignons l’idée de changement personnel parce que nous pensons que nous devons sacrifier quelque chose. Les êtres humains au mieux sont si créatifs et ingénieux. Je pense que lorsque nous utilisons l’amour et la compassion comme principes directeurs, nous pouvons développer et mettre en œuvre des systèmes de changement qui sont bénéfiques pour tous les êtres et l’environnement. “

Il a ensuite évoqué comment il pouvait être “égoïste”, “cruel” et “difficile à travailler” et a montré son appréciation pour tous ceux qui lui ont donné une deuxième chance, avant de terminer par une citation de son frère, feu River Phoenix.

“Quand il avait 17 ans, mon frère a écrit cette parole. Il a dit que courir à la rescousse avec amour et paix suivrait. Merci.”

Joaquin explique le lait au public pic.twitter.com/sbR094yMPo

– Paul McCallion (@OrangePaulp) 10 février 2020

Le discours de Joaquin est passé du réveil le plus réveillé à l’insolation des vaches pour dire que nous devons nous détendre avec annuler la culture.

J’étais comme … oh! Oh. Oh!

– Timothy DeLaGhetto (@TimothyDeLaG) 10 février 2020

Joaquin Phoenix est vraiment présent aux #Oscars qui nous expliquent comment nous opprimons les vaches pour leur lait pic.twitter.com/LmOmqVMXME

– Caleb Hull (@CalebJHull) 10 février 2020

Moi après avoir écouté le discours de Joaquin Phoenix pic.twitter.com/sJjPQy5hKY

– Shooter McGavin (@ShooterMcGavin_) 10 février 2020

Joaquin Phoenix: “Mon frère (River) a écrit à 17” courir à la rescousse de l’amour, le reste se réglera. “#Oscars ❤️ pic.twitter.com/jNc7xZyRFh

– sic (@realftmadrid) 10 février 2020

Le discours d’acceptation de Joaquin Phoenix pour le meilleur acteur dans un rôle principal était puissant, inspirant et absolument magnifique. Tout simplement génial! #Oscars

– PTM (@portugaltheman) 10 février 2020

ce gif décrit mes sentiments à propos de ce discours de joaquin phoenix #Oscars pic.twitter.com/NqreXuXL74

– philip lewis (@Phil_Lewis_) 10 février 2020



mise à jour en direct

.

Oscars 2020: tous les looks incontournables du tapis rouge!