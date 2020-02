Oscars donnant remake, redémarrage, réinventer la nausée? Voici la médecine

Entrez dans n’importe quel coin d’Internet aujourd’hui et vous entendrez probablement des cinéphiles en herbe et des critiques (amateurs ou professionnels) déplorant le manque d’originalité des films en studio.

Vous entendrez le redoutable «remake» ou le «reboot» induisant le roulement des yeux ou le sauvage «re-imagining» armé en une sorte de cocktail molotov qui est ensuite lancé sur n’importe quel film qui rappelle n’importe quel autre film.

Même les Oscars ne sont pas à l’abri de cette critique de nos jours. Il suffit de regarder “L’histoire du mariage”, qui pourrait facilement être considérée comme une pièce de théâtre de “Kramer Vs. Kramer” de 1979; ou “JoJo Rabbit” basé sur le livre de Christine Leunens “Caging Skies” et un mashup cinématographique de “The Great Dictator” de Chaplin, “The Producers” et “Alice Doesnt Live Here Anymore;” “1917” semble rappeler “Saving Private Ryan” de 1998 et “Little Women” est … enfin, “Little Women” pour la sixième fois.

Lorsque (si) Joaquin Phoenix remporte le prix du meilleur acteur pour “Joker”, nous nous souviendrons avec émotion de Heath Ledger dans son interprétation primée du méchant psychopathe de “The Dark Knight” de 2008.

L’année dernière, même “A Star is Born” a eu des experts en fauteuil Oscar dans une frénésie pour sa quatrième itération.

Mais nous disons à ces opposants … descendez.

Ce n’est pas une nouvelle tendance ou une nouvelle obsession.

“Star Wars” était une version américaine de “The Hidden Fortress” de Kurosawa se déroulant dans l’espace. “Raiders of the Lost Ark” rend hommage aux feuilletons d’aventures classiques des années 30 et 40. Il y avait “The Parent Trap” en 1998 et 1961. “Scarface” en 1983 a commencé sa vie comme un film noir et blanc de 1932 basé sur un roman de 1929.

“The Scorpion King” était un “spin-off de 2002 de la préquelle 2001 au remake 1999 d’un film de 1932”, comme souligné de l’écrivain / producteur Stephen Follows.

Heck, Hollywood classique est plein à craquer de redémarrages, tels que “Frankenstein” de 1931 et “The Wizard of Oz” de 1939, qui ont tous deux été tournés en tant que films muets des décennies plus tôt.

Tout a été fait avant et pour une bonne raison. C’est simplement la nature de la narration.

Si nous pensons, comme beaucoup le font, qu’il n’y a que 7 archétypes d’histoires de base, chaque version étant répétée à maintes reprises, alors chaque film est un redémarrage.

Christopher Booker décrit cette théorie dans son livre, “Les sept intrigues de base: pourquoi nous racontons des histoires. ”

Voici les lignes de tracé et des exemples de chacun:

Surmonter le monstre (“Jurassic World”)

Rags to Riches (“Cendrillon”)

La quête (“Le Seigneur des anneaux”)

Voyage et retour. (“Retour vers le futur”)

Comédie (“Demoiselles d’honneur”)

Tragédie (“Avengers: Infinity War”)

Renaissance (“La Belle et la Bête”)

Peut-être que l’indignation du redémarrage est l’inquiétude de vieillir, car c’est un signe certain de son âge quand nous disons, “ugh, ils refont déjà celui-là.” Peut-être que nous voulons conserver notre jeunesse et sa nostalgie imprégnée de matinée pour toute sa valeur.

Quoi qu’il en soit, arrêtons de déplorer ces deuxième, troisième et quatrième actes de certaines de nos histoires préférées!

Oui, le laps de temps, plutôt le court laps de temps, entre certains redémarrages actuels pourrait être un cas de nausée de redémarrage. En près de 30 ans, nous aurons eu 9 films (voir Heath Ledger ci-dessus) avec cinq acteurs différents de Batman. L’année prochaine, ce sera au tour de Robert Pattinson de mettre la cape dans “The Batman”.

Mais encore, nous allons le prendre. Nous le prendrons avec plaisir. Regardez ce qui nous attend!

Après le redémarrage entièrement féminin en 2016, nous avons un nouveau “Ghostbusters” à venir cette année qui reprendra la continuité des films originaux de 1984 et 1989. Comptez sur nous pour “Halloween Kills”, une suite à un redémarrage, et le nouveau film “Texas Chainsaw Massacre” en préparation également.

Et puisque nous parlons de peur, de fait amusant, le premier film d’horreur – un film français de 1896 appelé “Le Manoir du Diable” – a été refait juste un an plus tard en Angleterre, où il était connu comme “Le château hanté”.

Et, oui, nous sommes ici pour les nouvelles que “Anaconda” de 1997 avec Jennifer Lopez a récemment obtenu le feu vert. Veuillez laisser J.Lo faire un caméo. Ou Ice Cube.

Nous disons pop le pop-corn et apportez-le!

Ooooh. Que diriez-vous de “Bring It On: 2021”? Cast Beanie Feldstein, Lana Condor et Storm Reid. Terminé.

