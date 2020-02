Où en est la relation de Maddox Jolie-Pitt avec Brad Pitt?

Être l’enfant de deux stars de cinéma emblématiques est sans doute l’un des plus grands défis de la vie au monde, surtout lorsque les parents sont Brad Pitt et Angelina Jolie. Cela n’aide pas lorsque l’enfant s’éloigne également d’un père emblématique. Tel est le cas entre Maddox Jolie-Pitt et Brad Pitt.

Aussi triste soit-il, Maddox n’a pas toujours eu la meilleure relation avec son père. Il a été adopté légalement par Jolie en 2002. Puis Pitt a fait de même quatre ans plus tard quand lui et Jolie se sont mariés.

Maintenant, cependant, le jury se demande si le père et le fils vont se rapprocher, malgré Maddox qui prend ses distances.

Maddox Jolie-Pitt semble vouloir se tailler sa propre identité

Selon diverses sources médiatiques, Maddox veut maintenant supprimer la perception du public comme étant le fils de Pitt. N’importe qui à sa place le ferait probablement puisque Pitt est le seul à créer une personnalité emblématique. Devoir suivre ses traces est d’autant plus intimidant que les médias et le monde le regardent attentivement.

La bonne nouvelle est que Maddox étant d’un pays différent, il n’aura pas à se soucier d’être une copie conforme de son père. Imaginez simplement que Pitt ait un fils qui lui ressemble et combien ce serait un fardeau si vous décidiez d’entrer dans l’arène d’acteur.

Maddox serait proche de sa maman. Cela seul pourrait l’aider à commencer à jouer s’il le voulait. Ou, espérons-le, cela lui permettra de faire plus de travail humanitaire comme Jolie est connue dans le monde entier.

Comment cette détérioration des relations avec Pitt a-t-elle commencé pour Maddox? Un incident survenu il y a environ quatre ans dans un avion a semblé tout bouleverser.

Une altercation infâme entre Maddox et Brad Pitt a eu lieu

En 2016, Pitt et Maddox se sont apparemment disputés alors que toute la famille voyageait en avion privé. Les médias ont rapporté au moment où Pitt était ivre, s’est disputé avec Jolie, puis les choses ont dégénéré entre lui et Maddox.

C’est cet incident qui est devenu un point de discorde pour savoir si Pitt devrait obtenir la garde de ses enfants pendant le divorce Pitt-Jolie. Une grande partie de cela ne semble toujours pas entièrement réglée, malgré la supervision signalée lorsque les enfants ont visité Pitt pendant les vacances.

Apparemment pour Maddox, ce combat dans l’avion était la dernière goutte pour bien s’entendre avec son père. Même si le camp de Pitt a nié avoir reçu des coups de poing, c’était assez dramatique où Maddox aurait refusé de visiter Pitt depuis que l’événement s’est produit.

Pitt est toujours bouleversé par ce que Maddox ressent pour lui, bien que certains espèrent qu’ils pourront se reconnecter lorsque ce dernier deviendra adulte.

Où Brad Pitt en est-il actuellement avec son fils?

Brad Pitt | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

L’année dernière, il a été rapporté que Jolie “tentait de combler le fossé entre père et fils”. Une source a révélé: “Maddox n’a pas été réceptif [to them]. Et pour Brad, c’est une perte énorme. “

Un rapport du magazine américain l’année dernière a également cité une source qui affirme que “Maddox ne se voit pas vraiment comme le fils de Brad”. Beaucoup de choses ont changé depuis.

Des rapports récents indiquent que Pitt répare «lentement» sa relation avec son fils. Une source aurait déclaré à In Touch que Pitt avait sauté les BAFTA 2020 à Londres pour pouvoir passer du temps avec Maddox.

«Brad avait bien l’intention d’aller dans les BAFTA», explique la source. «Mais à la dernière minute, il a appris que son fils Maddox était de retour à Los Angeles de l’université. Brad a donc priorisé les choses et est resté en ville pour le voir. Et il est content de l’avoir fait. “

Quelques semaines plus tard, Pitt a dédié sa victoire aux Oscars à ses enfants, dont Maddox. «C’est pour mes enfants. Ils colorent tout ce que je fais. Je t’adore », a déclaré Pitt.

Dans les coulisses des Oscars 2020, Pitt a déclaré qu’il soutenait ses enfants dans la poursuite de leurs passions. “Je veux qu’ils suivent leur bonheur”, a-t-il dit. “Vous savez, suivez leurs passions, tout ce qui les intéresse le plus. Et puis je pense qu’il s’agit de guider comme vous le pouvez. Mais qu’ils puissent tout essayer et découvrir où se trouve leur passion. Si sûr. Pourquoi pas?”