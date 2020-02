Où en sont Khloé Kardashian et Jordyn Woods 1 an après le scandale de tricherie de Tristan Thompson?

Il est difficile de croire que cela fait un an que l’on a appris que l’ex-ex de Khloé Kardashian, Tristan Thompson, l’aurait trompée avec Jordyn Woods, l’ancienne meilleure amie de Kylie Jenner.

Bien que ce scandale épique ait eu lieu il y a 12 mois, beaucoup de choses se sont passées entre Kardashian et Woods l’année dernière qui nous a amenés à nous demander où se situent ces deux femmes aujourd’hui?

Khloé Kardashian et Jordyn Woods | David Crotty / Patrick McMullan via .; Leon Bennett / . pour BET

Les Kardashian ont mis Woods sur liste noire après le scandale

À la même époque l’année dernière, Woods et Kardashian ont trouvé leur vie bouleversée à la suite de ce scandale de tricherie épique qui a laissé le modèle sur la liste noire et la star de la réalité au cœur brisé.

En février 2019, la nouvelle a été annoncée que Woods se serait lié avec Thompson – le père de l’enfant de Kardashian – alors qu’il assistait à une fête à la maison à L.A.

Bien que le mannequin et le joueur de la NBA aient d’abord nié que quelque chose se soit passé, Woods a rapidement révélé qu’elle l’avait embrassé, mais a déclaré que c’était juste un simple «picage».

Malgré la mendicité des Kardashian-Jenners pour leur pardon, le mannequin s’est toujours retrouvé évincé du cercle restreint de la célèbre famille et tourmenté par Internet pour avoir commis la trahison ultime.

Après cela, Woods a quitté le manoir Calabasas où elle résidait avec Jenner et est retourné avec sa famille, où elle a gardé un profil bas pendant les prochaines semaines.

Quant à Kardashian, ce scandale lui a fait perdre deux personnes qu’elle considérait autrefois comme sa famille. Non seulement elle a effectivement mis fin à son amitié de longue date avec Woods – qu’elle considérait autrefois comme sa sœur – Kardashian a également mis fin à sa relation avec Thompson une fois pour toutes.

Kardashian a mis du temps à s’attaquer au scandale

Dans les mois qui ont suivi le scandale, les Kardashian sont restés assez discrets sur la situation, c’est-à-dire jusqu’à ce que Keeping Up with the Kardashians diffuse un épisode détaillant les suites de l’événement en juin 2019.

Au cours de la finale de la saison 16 en deux parties, les téléspectateurs ont regardé Kardashian se réconcilier avec le prétendu scandale de tricherie et ont exprimé à quel point elle était blessée que deux personnes dont elle se souciait soient derrière son dos.

Pour essayer de l’aider à se détacher du drame, Kim et Kourtney Kardashian, ainsi que la meilleure amie de KoKo, Malika Haqq, ont emmené la fondatrice de Good American à Palm Springs pour un voyage entre filles.

Là-bas, Kardashian avait un peu trop à boire et a complètement critiqué Woods et Thompson pour leurs actions précédentes.

“Menteur! Menteur! Tristan, je te baise si tu m’entends! Khloe a crié lors d’un appel FaceTime avec le meilleur ami de Tristan, Savas Oguz.

«Ils m’ont tous les deux avoué. Les deux. Ces deux gros trous f ** king a **. Mais ne me fie pas si je mens quand même, »a poursuivi la star de télé-réalité. «F ** king ne dis pas… tu n’as pas fait quelque chose que tu f ** king faisais quand vous f ** king me disiez que f ** king embrassait, salopes! Et vous êtes un f ** king menteur. “

Même avant cela, Kardashian avait traité Woods de menteur après son apparition dans un épisode de Red Table Talk pour s’ouvrir sur cette nuit avec Thompson.

Alors que le mannequin affirmait qu’elle était partie immédiatement après que Thompson l’avait embrassée, Kardashian a consulté Twitter pour lui faire comprendre qu’elle ne croyait pas un mot de son ancien ami.

«Pourquoi mens-tu @jordynwoods ?? Si vous allez essayer de vous sauver en devenant public… au moins soyez honnête au sujet de votre histoire. ” elle a tweeté. “BTW, tu es la raison pour laquelle ma famille s’est séparée!”

Pourquoi mens-tu @jordynwoods ?? Si vous allez essayer de vous sauver en devenant public, AU LIEU DE M’APPELER EN PRIVÉ POUR D’ABOLISER D’ABORD, soyez au moins honnête au sujet de votre histoire. BTW, tu es la raison pour laquelle ma famille s’est séparée!

– Khloé (@khloekardashian) 1 mars 2019

Elle a récemment admis qu’elle avait pardonné Woods et Thompson

Bien que Woods ait prétendu être sorti du scandale quelques semaines après qu’il se soit produit, il a fallu un peu plus de temps à Kardashian pour faire de même.

Ce n’est qu’en décembre 2019 que la star de téléréalité est allée sur Instagram pour révéler qu’elle était sortie de la situation et n’avait plus de rancune envers ceux qui l’ont blessée.

“Je n’ai aucun sentiment négatif ou haineux envers QUI QUE CE SOIT! Je veux dire que. La vie est courte! Nous sommes tous des humains essayant de comprendre cette chose appelée la vie. Qui suis-je pour condamner quelqu’un d’autre? ” elle a écrit dans une longue histoire Instagram.

“Oui, j’ai le droit de ressentir de la douleur et de la douleur. Il ne serait pas naturel que je fasse comme si je ne le faisais pas », a-t-elle ajouté. «Personnellement, je ne veux pas porter un cœur haineux. J’ai soif de paix dans ma vie. Me tenir à la haine ne fera que me blesser à la fin. »

Kardashian n’a pas évoqué le scandale depuis, et d’après ce que nous pouvons en dire, elle ne nourrit plus de mauvais sentiments envers Woods ou Thompson.

Le mannequin veut juste laisser le passé derrière elle

Alors que Kardashian a clairement indiqué qu’elle voulait laisser le passé derrière elle, une source proche de Woods a récemment révélé qu’elle faisait de son mieux pour faire de même.

Exactement un an après le scandale, un ami de la famille Woods a déclaré à People que le modèle voulait continuer à avancer et avait fini par s’excuser pour quelque chose qu’elle ne pouvait pas changer.

“La position de Jordyn est maintenant qu’elle va laisser les choses telles qu’elles sont”, a expliqué une amie proche de la famille au magasin. “Elle a dit ce qu’elle avait à dire.”

La source a également révélé que Woods était occupée et ne se concentrait que sur sa carrière de nos jours.

“Elle est en train de travailler. Elle a fait un passage dans une émission de télévision et elle a quelques accords de marque à venir », a poursuivi l’initié. “Elle n’en fait pas trop, mais elle reste occupée.”

Bien que Woods et Kardashian soient tous deux sortis de ce scandale de tricherie, il est difficile de dire vraiment où ils en sont aujourd’hui.

Bien que Kardashian ait admis avoir pardonné le modèle, nous sommes à peu près sûrs que les deux femmes ne sont toujours pas d’accord et ne le seront probablement jamais.

Ce scandale a fait un certain nombre sur les deux, il est donc probablement préférable qu’ils gardent tous les sentiments qu’ils avaient autrefois l’un envers l’autre dans le passé et continuent de vivre leur propre vie.