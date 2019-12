Où est Annie? Cela pourrait expliquer son temps d'écran limité cette saison

Il semble que les plus jeunes membres de la distribution de This Is Us de NBC n'obtiennent pas toujours le temps d'écran qu'ils méritent, même s'il est difficile de nier que la vraie histoire concerne les adultes. Alors que Deja (Lyric Ross), adoptée par Randall et Beth, a fait l'objet d'une attention et d'un développement de caractère considérables, leur plus jeune fille, Annie, ne l'a pas toujours été.

Jouée par Faithe C. Herman, elle a été vue assez souvent au début de la série, mais semble avoir été diminuée pour la saison 4. Il y a une très bonne raison à cela car Herman est en train de devenir une jeune actrice recherchée.

Va-t-elle devenir une star majeure avant la fin de This Is Us? Ce ne serait pas la première fois qu'une telle chose se produirait, mais espérons qu'elle ne se contentera pas de s'éloigner du spectacle.

Herman a joué dans un film important

Faithe Herman | Matt Winkelmeyer / .

Comme le notent les fans de Reddit, Herman est l'un des rares enfants acteurs qui peuvent bien émoter sans même rien dire. Ses scènes limitées sur TiU dans le passé l'ont prouvée comme une actrice plus que capable aux côtés de l'excellent Lyric Ross.

Les deux vont clairement passer à des choses plus importantes avant la fin de This Is Us. Herman pourrait y arriver en premier en fonction de certains rôles majeurs qu'elle a déjà assumés dans les films / la télévision jusqu'en 2019. Après avoir été augmentée en tant que régulière de la série TiU dans la deuxième saison, elle a commencé à décrocher d'autres travaux d'acteur dans des publicités, ainsi qu'un rôle majeur sur grand écran. .

Ceux qui sont allés voir Shazam! cet été dernier pourrait la reconnaître en jouant un personnage central. Elle a joué Darla Dudley dans le film, ce qui lui donne un temps d'écran important. Son personnage était le frère adoptif de Billy Batson, donnant un parallèle ironique à This Is Us, qui promeut également la valeur de l'adoption.

Gagner le rôle dans Shazam! probablement arrivé parce qu'elle avait déjà eu une certaine expérience dans deux films auparavant.

Rôles de films indépendants et plus de travail à la télévision

Un an après avoir remporté le rôle d'Annie, Herman s'est retrouvée dans un film indépendant appelé Bodied sur le rap de combat. En dehors d'avoir un très petit rôle, cela l'a mise sur la carte comme un visage qui convient à un gros plan d'émotisme. Ensuite, elle a poursuivi dans un autre thriller indépendant appelé Doe avec ses co-stars Timothy Davis, Tatyana Ali et Mathew St. Patrick.

Les téléspectateurs ont peut-être également repéré Herman dans un épisode de Watchmen sur HBO récemment. Jouant une jeune Angela, Herman est généralement une vedette dans tout ce qu'elle fait.

Dans le cas où elle deviendrait une plus grande star avant la fin de This Is Us dans les deux prochaines années, est-ce qu'elle resterait avec la série ou faudrait-il un remplaçant pour jouer Annie? Une chose est sûre, elle n'a pas complètement disparu de l'émission. Elle a été vue, mais seulement trop brièvement. Dans les épisodes à venir, IMDb montre qu'elle réapparaîtra.

Puisque «This Is Us» a fait d'elle une star, elle restera probablement

Les incidents passés d'acteurs quittant une émission populaire qui ont fait leur nom sont généralement connus dans les annales de l'histoire de la télévision. Beaucoup de ces cas impliquaient des négociations désordonnées pour les amener à rester, puis ont ensuite causé des dommages à leur carrière lorsque les acteurs ont laissé l'ego contrôler leurs orientations de carrière.

Avec ces leçons encore fraîches dans de nombreux esprits, beaucoup d'acteurs restent sur des spectacles populaires qui les rendent célèbres. Il est sans aucun doute tentant pour quelqu'un comme Faithe Herman de vouloir passer à de plus grandes choses dans les films et de ne pas être lié à une émission de télévision pour les deux prochaines années.

This Is Us est toujours une propriété média chaude et qui conduira à des choses encore plus grandes si Herman s'en tient à cela. Après tout, elle n'est même pas encore une adolescente, ce qui lui donne amplement le temps de s'épanouir dans d'autres choses tout en respectant le rôle d'Annie jusqu'à la fin. Ne soyez pas surpris de voir Annie jouer un rôle plus important dans le résultat de la série, et peut-être dans le mariage de Randall et Beth.