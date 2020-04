Où est filmé «Homeland»? L’endroit surprenant pour la saison 8

Dans sa dernière saison, Homeland ramène Carrie (Claire Danes) au Moyen-Orient et en Asie. Elle travaille ses relations en Afghanistan et au Pakistan, et le spectacle reflète leur terrain montagneux et leurs villes urbaines animées. Mais la série n’est en fait tournée dans aucun de ces pays. Voici une ventilation des lieux de tournage réels de Homeland.

Claire Danes dans le rôle de Carrie Mathison dans ‘Homeland’ | Sifeddine Elamine / SHOWTIME

Où se déroule la saison 8 de «Homeland»?

Au cours des sept dernières saisons, Homeland a emmené Carrie Matheson partout dans le monde. Au cours de la saison 4, elle exploitait des actifs à Islamabad, au Pakistan, et au cours de la saison 5, elle a quitté la CIA et s’est installée à Berlin, en Allemagne. La saison dernière, les dirigeants de Carrie l’ont emmenée de Washington et l’ont amenée à Moscou, où elle a sacrifié sa sécurité pour sauver la démocratie américaine.

Maintenant dans la saison 8, après avoir été détenue pendant six mois par les services de renseignement russes, Carrie retourne à la CIA à la demande de son mentor, Saul Berenson (Mandy Patinkin). Saul essaie de négocier un accord de paix avec les talibans, mais quand il fait face à un refus d’un général afghan, il demande à Carrie de venir aider.

Ainsi, pendant la majeure partie de la saison 8, Carrie est à Kaboul et travaille avec ses sources au sein des talibans et du gouvernement afghan. L’Afghanistan partage une grande frontière avec le Pakistan, donc Carrie se retrouve à voyager entre les deux pays par la route.

Où cette saison de «Homeland» a-t-elle été filmée?

Le terrain représenté sur la série cette saison pourrait passer pour l’Afghanistan ou le Pakistan, mais c’est en fait sur un autre continent. La majeure partie de la saison 8 de Homeland a été tournée dans le pays nord-africain du Maroc.

Cette fois-ci, la version afghane de l’émission peut sembler un peu différente de la saison 4 – qui est lorsque Carrie s’est rendue à Kaboul pour transformer le neveu du chef des Taliban en atout. Et c’est parce que la quatrième saison a été tournée au Cap, en Afrique du Sud.

Mais ce n’est pas la première fois que l’émission est tournée au Maroc. La saison 6, qui se déroule en partie à Abu Dhabi et en Israël, a été tournée dans la ville marocaine de Ouarzazate. Avec ses studios et décors, la ville est très conviviale à Hollywood. Des films et des émissions de télévision comme Gladiator, The Mummy et Game of Thrones ont tous tourné des scènes à Ouarzazate.

Filmer au Maroc n’a pas été facile

Dans une interview avec Entertainment Weekly, le showrunner de Homeland Alex Gansa a révélé que l’équipe a rencontré quelques problèmes lors du tournage au Maroc. Elle a déclaré que les lois strictes du pays sur les armes à feu étaient un défi en raison de l’arc de l’histoire militaire de cette saison.

“Il y avait beaucoup de drames sur le terrain au Maroc et il s’est avéré beaucoup plus difficile de tourner une saison entière d’une série là-bas que nous ne l’avions prévu”, a déclaré Gansa à la chaîne. «Le gouvernement marocain est très particulier sur tout ce que vous apportez dans le pays. Même si vous apportez une fausse arme dans le pays, elle doit être enregistrée. Imaginez donc faire de gros coups de pied arrêtés militaires et devoir enregistrer chaque balle et en rendre compte. De plus, si vous racontez une histoire en Afghanistan, nous voulons des acteurs qui pourraient parler le pachto ou le dari. Mais les services de sécurité marocains nous ont gardés en toute sécurité et tout le monde est rentré bien. »

Divertissement hebdomadaire