Où est le casting de ‘She’s All That’ maintenant?

She’s All That était l’un des films pour adolescents les plus emblématiques des années 90. La comédie romantique, qui est une adaptation moderne de la pièce de George Bernard Shaw, Pygmalion et du film de 1964, My Fair Lady, mettait en vedette un certain nombre de jeunes acteurs qui devinrent de grandes célébrités. Voici une répartition des acteurs et où ils en sont maintenant.

Distribution de «She’s All That» | La collection d’images LIFE / .

Freddie Prinze, Jr. (Zachary «Zack» Siler)

Freddie Prinze Jr. était une icône du cinéma pour adolescents à la fin des années 90 et au début des années 2000. Après avoir épousé sa copine vedette de I Know What You Did l’été dernier Sarah Michelle Gellar en 2002, il est apparu avec elle dans Scooby-Doo et sa suite de 2004.

Au fil des ans, il a figuré dans des épisodes de Bones and Robot Chicken. Dans la série animée, Star War Rebels, Prinze Jr.a exprimé le personnage Kanan Jarrus et a fait une apparition vocale dans Star Wars: The Rise of Skywalker. L’acteur devrait apparaître dans le prochain redémarrage de Punky Brewster.

Freddie Prinze, Jr. | Vincent Sandoval / .

Rachael Leigh Cook (Laney Boggs)

En tant que Laney Boggs, Rachael Leigh Cook était la féministe artistique «elle» dans She’s All That. Cook est apparu dans des films comme Get Carter et Josie et les Pussycats, et a joué des rôles principaux dans des émissions de télévision comme Psyche et Perception.

Depuis 2016, l’actrice est apparue dans de nombreux films sur la chaîne Hallmark. Dans la série Vineyard de films Hallmark, Cook joue le vigneron Frankie Baldwin. En 2020, elle a figuré dans deux épisodes du drame de CBS, Criminal Minds.

Rachael Leigh Cook | Leon Bennett / .

Paul Walker (Dean Sampson, Jr.)

Avant d’accepter le rôle emblématique de Brian O’Conner dans la franchise The Fast and Furious, Paul Walker était le méchant du secondaire dans She’s All That. Avant d’apparaître dans sept des films Fast and Furious, Walker avait des rôles principaux dans des films comme The Skulls et The Lazarus Project.

En 2013, à l’âge de 40 ans, Walker a été tué dans un tragique accident de voiture. La scène finale de son dernier film, Furious 7, présente un adieu émotionnel et un hommage à l’acteur.

Vin Diesel et Paul Walker dans Fast and The Furious | Universal / .

Matthew Lillard (Brock Hudson)

Matthew Lillard était la star de la réalité hilarante rejetant Brock Hudson. Il a ensuite joué Shaggy dans Scooby-Doo et Scooby-Doo: Monsters Unleashed aux côtés de sa co-star She’s All That, Freddie Prinze, Jr ..

Lillard a de nombreux crédits vocaux à son actif, notamment en tant que Shaggy dans divers projets Scooby-Doo. Actuellement, l’acteur joue Dean Boland dans la comédie dramatique NBC, Good Girls.

Jodi Lyn O’Keefe (Taylor Vaughan)

En tant que bratty Taylor Vaughan dans She’s All That, Jodi Lyn O’Keefe a dépeint un méchant que vous aimiez détester. L’actrice a figuré dans des épisodes de Two and a Half Men, The Big Bang Theory, Lost et Castle.

O’Keefe a également eu des rôles récurrents dans Prison Break et Hit the Floor. Elle a récemment interprété Jo Laughlin dans The Vampire Diaries and Legacies et a eu un rôle d’invité dans Lucifer.

Usher Raymond (DJ du campus)

Alors que son rôle de DJ sur She’s All That était petit, Usher Raymond est devenu l’une des plus grandes célébrités du monde. Au cours de sa carrière de près de 30 ans, l’acteur, la pop star et le producteur de musique ont remporté huit Grammys et 18 Billboard Music Awards.

Il est également reconnu pour avoir découvert la sensation pop Justin Beiber et a été entraîneur sur The Voice pendant deux saisons.

Huissier sur «The Voice» | NBC

Kimberly «Lil’ Kim »Jones (Alex Chason Sawyer)

Kimberly Jones alias Lil ’Kim est également devenue une grande artiste de l’enregistrement après avoir apparu dans She’s All That. Outre ses rôles dans des films comme Zoolander et You Got Served, Lil ’Kim a sorti trois albums de rap.

En 2009, elle a participé à Dancing with the Stars. Et l’année dernière, elle est apparue dans sa propre émission de télé-réalité, Girls Cruise.

Lil ’Kim arrive pour les honneurs hip hop de VH1 | . / Greg Doherty

Anna Paquin (Sileuse Mackenzie «Mac»)

En tant que sœur emo de Zack Mac, Anna Paquin était la responsable de la grande cure de jouvence de Laney Bogg. L’actrice a joué Rogue dans quatre films X-Men, mais elle est surtout connue pour son rôle de Sookie Stackhouse dans le drame vampire de HBO, True Blood.

Récemment, Paquin a été vu dans le film primé de Martin Scorcese, The Irishman.

Kieran Culkin (Simon Boggs)

Elle ne serait pas la même sans les mots étranges de sagesse de Simon Bogg. L’acteur Kieran Culkin (frère cadet de McCaulay Culkin) a endossé le rôle à l’âge de 17 ans, et depuis lors, il a joué dans des films populaires comme The Cider House Rules et Igby Goes Down.

Il incarne actuellement Roman Roy dans la série dramatique de HBO, Succession – un rôle qui lui a valu une nomination aux Golden Globe du meilleur acteur dans une série.

Kieran Culkin | Stefanie Keenan / . pour GQ

Elden Henson (Jesse Jackson)

Elden Hedson n’a peut-être pas joué un rôle énorme en tant que Jesse, mais depuis lors, il a accumulé un bon CV. L’acteur a été dans des films populaires comme Cast Away, Under the Tuscan Sun et The Butterfly Effect.

Hedson a ensuite joué Pollux dans les deux premiers films de Hunger Games. Il a également interprété Foggy Nelson dans la série Marvel de Netflix, Daredevil, Jessica Jones, The Defenders et Luke Cage.

Gabrielle Union (Katarina «Katie» Darlington)

Gabrielle Union a joué un petit rôle dans She’s All That, mais après cela, elle est devenue une grande dame. L’actrice a joué dans des comédies comme Bring It On, The Honeymooners, Think Like a Man et Top Five.

Elle a joué un rôle récurrent dans le drame BET, Being Mary Jane, et a été juge dans America’s Got Talent en 2019.

Gabrielle Union | Frazer Harrison / .

Dulé Hill (Preston)

En tant qu’ami optimiste de Zack et Dean, Dulé Hill commençait tout juste sa carrière à la fin des années 90. L’acteur a joué un rôle récurrent en tant que Charlie Young dans The West Wing et a été à la fois la star et le producteur de la comédie de USA Network, Psych.

Hill a également joué Alex Williams sur Suits pendant trois saisons. Et actuellement, vous pouvez le voir interpréter Larry Seifert dans la comédie dramatique de HBO, Ballers.

Clea DuVall (Misty)

Clea DuVall était l’intimidatrice de la classe d’art de Laney dans She’s All That, mais depuis lors, l’actrice a connu le succès dans une variété de rôles différents. Elle a joué dans de nombreux films populaires, dont The Astronaut’s Wife, The Grudge et Passengers.

Plus récemment, l’actrice a été vue dans des émissions de télévision comme Veep, The Handmaid’s Tale, Better Call Saul et The Romanoffs.

Milo Ventimiglia (Joueur de football)

Croyez-le ou non, vous avez peut-être vu une jeune version de Jack Pearson dans She’s All That. Milo Ventimiglia avait un petit rôle sans nom dans le film en tant que joueur de football scolaire.

Depuis lors, l’acteur a joué dans des émissions populaires comme Gilmore Girls and Heroes. Actuellement, il incarne le papa Jack Pearson dans le drame à succès NBC, This Is Us.

Milo Ventimiglia | Christopher Polk / .