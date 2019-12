Où Justin et Hailey Bieber partent-ils pour leur lune de miel?

Justin Bieber et Hailey Baldwin ont gardé leurs fans en ébullition depuis des mois maintenant que les gens spéculent sur toutes sortes de détails sur le mariage depuis leur engagement. Avec un mariage secret, un deuxième mariage et d'autres drames jetés dans le mélange, il semble que les choses commencent enfin à se régler. Maintenant, les fans se demandent où les deux se dirigent pour leur lune de miel. Voici ce que nous savons.

Justin Bieber et Hailey Baldwin ont eu une parade nuptiale

Justin Bieber et Hailey Baldwin | James Devaney / GC Images

Bieber a rencontré Baldwin en 2009 alors que Baldwin n'avait que 12 ans. La paire avait un "fossé d'âge étrange" – comme Baldwin l'a dit – dès le début, donc ils n'ont commencé à se fréquenter que plus tard.

Ils ont été repérés ensemble à partir de 2014 et ont eu une relation encore et encore qui s'est entrelacée avec les ruptures de Bieber et les retrouvailles avec Selena Gomez. En 2015, le couple obtenait des tatouages ​​assortis et partait en vacances avec les parents de Bieber.

Ce n'est qu'en 2016 que le couple a officiellement confirmé sa relation avec le public, et même alors, ce fut une vague déclaration sans engagement. Ils ont brièvement suivi leur chemin plus tard la même année. Entre temps, Bieber est sorti avec Sofia Richie.

Tout au long de 2017 et 2018, le couple a été lié de manière romantique à d'autres célébrités célèbres. Bieber est retourné à Gomez et Baldwin a été vu avec Shawn Mendes.

Enfin, en juin 2018, Bieber et Baldwin étaient de retour ensemble, et les choses ont évolué très rapidement à partir de ce moment.

Justin Bieber et Hailey Baldwin se sont fiancés en vacances

Un mois plus tard, en juillet 2018, Bieber a demandé à Baldwin de l'épouser pendant qu'ils étaient en vacances aux Bahamas – une destination populaire pour les fiançailles. En quelques jours – et de manière totalement inattendue compte tenu de leur ancienne approche discrète de leur relation – le couple a rendu public ses fiançailles.

Dans les deux semaines, la soirée nuptiale avait été annoncée. En septembre, ils vivaient ensemble et les fans ont commencé à soupçonner qu'ils étaient déjà mariés.

Justin Beiber et Hailey Baldwin ont tenu une cérémonie plus formelle plus tard

En fait, les fans avaient raison. Le couple s'était secrètement marié lors d'une petite cérémonie au palais de justice en septembre 2018.

Plus tard, ils l'ont suivie d'une cérémonie de mariage plus formelle en Caroline du Sud en septembre 2019. Bien qu'il y ait eu quelques incidents – Bieber a presque ruiné la robe de Baldwin avec une Sharpie sauvagement mal gérée – la cérémonie était magnifique et les fans se sont rassemblés autour du couple malgré leur début rocheux.

Ils n'ont pas de plans officiels de lune de miel

Bien qu'il soit difficile de dire avec cette paire et leur secret relationnel, il semble qu'il n'y ait aucun plan formel de lune de miel à ce stade. Dans une interview avec Vogue, Baldwin a parlé de sa vie conjugale et de ses projets pour l'avenir.

Elle n'avait que des mots gentils à dire à propos du jour de son mariage: «Honnêtement, je me sentais tellement heureuse; J'étais tellement content. Il n'y a rien de tel que d'épouser l'amour de votre vie. C’est un sentiment indescriptible. "

En ce qui concerne la lune de miel, cependant, elle a seulement dit qu'elle aimerait avoir une plage dans ses projets de voyage. Elle a poursuivi en expliquant que la paire voyageait tellement qu’elles n’avaient pas vraiment besoin d’une lune de miel officielle.

"Je pense que nous voyageons assez souvent là où c'est une sorte de lune de miel", explique-t-elle. «Le simple fait d'être ensemble, de passer du temps seul peut se sentir comme ça. Nous aimons faire de petits voyages, nous aimons partir pour la nuit ou le week-end. J'aime voyager."

Avec une relation secrète, un mariage secret et toutes sortes de spéculations dramatiques entre les deux, il se peut que cette paire soit enfin prête à s'installer et à prendre du temps pour se détendre. D'un autre côté, nous serons peut-être en magasin pour des photos d'une lune de miel secrète n'importe quel jour maintenant.