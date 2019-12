Le monde est tombé amoureux de Kim Kardashian pour la première fois en 2007 lors de la première émission de téléréalité de sa famille, Keeping Up With the Kardashians. Comme la plupart des membres de la famille Kardashian-Jenner, lorsque Kardashian n'est pas occupée à filmer son émission de téléréalité, elle est occupée à gérer sa propre entreprise prospère.

Depuis des années, Kardashian a sa propre ligne de parfums et cosmétiques. Mais récemment, elle a décidé de créer sa propre ligne de shapewear.

La société de shapewear de Kardashian s'appelle SKIMS et sa popularité commence déjà à atteindre des sommets inimaginables. Alors, quel type de shapewear Kardashian vend-elle et où a-t-elle eu l'idée de créer sa propre entreprise de shapewear?

Où Kim Kardashian a-t-elle trouvé l'inspiration pour SKIMS?

Bien que certaines personnes soient trop gênées pour admettre qu'elles portent des vêtements de forme, Kardashian n'a pas hésité à exprimer son besoin de sous-vêtements ajustés. En fait, Kardashian a toujours dit que les gens devraient faire et porter tout ce qui les rend plus beaux et plus confiants. Elle soutient qu’ils ne devraient pas avoir honte de devoir faire quelque chose qui les fait se sentir mieux dans leur peau.

Depuis des années, Kardashian porte du shapewear. Cependant, elle a eu du mal à trouver le bon type de shapewear qui s'adapterait et améliorerait son apparence comme elle le voulait.

Kardashian avait l'habitude de passer des heures à découper ses vêtements shapewear et à coudre de nouvelles pièces pour qu'elle s'adapte correctement à son corps. Ensuite, elle a pensé que si elle avait tellement de mal à trouver la bonne forme pour elle, il y avait de fortes chances que d'autres éprouvent également des difficultés.

Elle a donc décidé de créer sa propre ligne de shapewear qui pourrait s'adapter à un large éventail de styles corporels.

Kardashian avait initialement nommé sa nouvelle ligne «Kimono», mais de nombreux fans avaient accusé Kardashian d '«appropriation culturelle», alors elle a ensuite changé le nom en SKIMS. La nouvelle gamme SKIMS a fait ses débuts en septembre de cette année.

Les vêtements SKIMS sont-ils chers?

En ce qui concerne la ligne de shapewear de Kardashian, les prix semblent très raisonnables. Vous pouvez obtenir un body ou une robe améliorant la forme pour environ 68 $.

Il existe plusieurs autres articles parmi lesquels choisir, comme des sous-vêtements, des shorts et des soutiens-gorge qui sont tous inférieurs à 100 $. Lorsque vous comparez ces prix à d'autres lignes de shapewear haut de gamme, les prix de Kardashian sont à peu près moyens, sinon un peu moins chers, que ses concurrents.

Kardashian a d'autres produits, comme du ruban adhésif pour le corps et des pâtés, qui seront bientôt disponibles à l'achat.

Une autre chose que les fans adorent à propos de SKIMS est la convivialité du site Web. Vous pouvez acheter par couleur, type, niveau de support et zones cibles. L'ensemble de la mise en page est très bien organisé et permet de trouver facilement ce que vous recherchez.

Sur son site Web, Kardashian propose également une gamme complète de vêtements de nuit un peu plus chers que ce à quoi vous vous attendez à payer. Un débardeur vous coûtera environ 32 $ et les ensembles de pyjama coûteront 128 $ chacun.

La gamme SKIMS de Kim Kardashian est-elle populaire?

Même si le shapewear de Kardashian n'est disponible à l'achat que depuis quelques mois, il semble très bien se porter. Plusieurs articles sont déjà épuisés et quelques articles sont sur le point d'être épuisés. Les gens semblent acheter le nouveau produit de Kardashian plus rapidement qu'elle ne peut les faire produire.

Récemment, Cosmopolitan a eu cinq femmes différentes, de toutes les tailles de corps, essayez quelques pièces du nouveau shapewear de Kardashian. Pour la plupart, toutes les femmes semblaient vraiment aimer les pièces. Le body SKIMS était la pièce que toutes les femmes semblent vraiment aimer.