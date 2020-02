Où repérer Ariel, Blanche-Neige et plus de camées Disney dans le film

Lorsque Frozen 2 est sorti en 2019, les fans étaient simplement ravis de revoir les personnages de Frozen. Cela faisait six ans que Frozen, le classique de Disney en 2013, et les courts métrages Frozen Fever et Olaf’s Frozen Adventure n’étaient tout simplement pas suffisants. Le retour d’Elsa (Idina Menzel), Anna (Kristen Bell), Olaf (Josh Gad) et Kristoff (Jonathan Groff) en a fait un succès mondial de 1,4 milliard de dollars.

Frozen 2 | Disney

Vous ne cherchiez probablement même pas d’autres personnages Disney, vous étiez si heureux de voir le gang Frozen revenir. Maintenant que vous avez eu le temps de voir Frozen 2 à maintes reprises dans les cinémas, vous pouvez le posséder sur DVD, Blu-ray, 4K UHD ou formats numériques. Les fonctionnalités bonus ont souligné des camées amusants d’autres personnages Disney, au cas où vous ne les auriez pas repérés les premières fois.

Deux personnages classiques et deux modernes de Disney sont tous réunis dans une même scène «Frozen 2»

Frozen a commencé avec Anna et Elsa quand elles étaient enfants, quand Anna voulait juste construire un bonhomme de neige avec sa sœur. Frozen 2 ouvre également avec les sœurs enfants. Cette fois, ils jouent avec des personnages de glace à l’intérieur de leur maison. Si vous regardez attentivement, certains de leurs chiffres incluent Dumbo, Baymax, Bolt et Snow White.

Un flashback sur Anna et Elsa et leurs parents | Disney

Dumbo et Snow White étaient les stars des classiques de Disney qui portent leur nom. Dumbo était l’éléphant qui pouvait voler avec ses oreilles. Blanche-Neige était la princesse qui vivait avec les sept nains pendant la fuite de la méchante sorcière. C’était aussi le premier long métrage d’animation de Disney. Bolt était la star canine d’un film Disney de 2008. Baymax était le robot compagnon gonflable de Big Hero 6.

Ariel apparaît vers la fin de “Frozen 2”

Elsa passe tout Frozen 2 après l’appel de la sirène. Quand elle atteint enfin la voix, cela lui montre la vérité sur le passé de ses parents. Tandis qu’Elsa voit les visions de ses parents, son père lit un livre de «quelque auteur danois». C’est Ariel sur la couverture parce qu’il lit La Petite Sirène de Hans Christian Andersen. Anderson a également écrit The Snow Queen qui a inspiré l’original Frozen.

Frozen 2 Blu-ray | Disney

La Petite Sirène a commencé la renaissance de Disney en 1989. Il s’agissait du premier film d’animation à succès du studio après une période très agitée des années 80. Les chansons d’Alan Menken et Howard Ashman «Under the Sea», «Part of Your World» et «Kiss the Girl» étaient si mémorables, le duo a également écrit des chansons pour Beauty and the Beast et Aladdin. Le camée d’Ariel’s Frozen 2 arrive juste avant que Halle Bailey ne la joue dans le remake en direct de Disney.

«Sleeping Beauty» a également joué un rôle dans cette suite

Aurora elle-même n’a pas de camée dans Frozen 2, mais quelque chose d’autre de son film en a. Quand Anna, Elsa, Olaf et Kristoff s’aventurent hors d’Arendelle, ils entrent dans la forêt enchantée. La forêt ajoute de la couleur au royaume car elle est exempte de neige, et elle ressemble beaucoup à la forêt de Sleeping Beauty.

Frozen 2 Visual Development Art par David Womersley – Directeur artistique Environnements | Disney

Ce n’était pas un accident. Les animateurs de Frozen 2 se sont inspirés de l’artiste Sleeping Beauty Eyvind Earle. Earle a créé les arrière-plans et les couleurs de la forêt 2D de son film. Selon le Blu-ray Frozen 2, ils ont spécifiquement modelé la forêt enchantée sur l’utilisation par Earle des lignes verticales et des groupes d’arbres.