Où sont les membres de B2K aujourd’hui?

B2K n’a été actif en tant que groupe que pendant quatre ans, mais en peu de temps, ils sont devenus l’un des boybands les plus vendus et les plus populaires de tous les temps. Le groupe a sorti trois albums, dont un pour la bande originale de leur film de danse populaire You Got Served.

B2K 2001 | Denise Truscello / WireImage

Leur séparation a été controversée et les fans ont été dévastés, c’est pourquoi lorsqu’ils se sont réunis après 15 ans pour une tournée en 2019, les fans ont rempli les lieux. Malheureusement, leurs retrouvailles n’ont pas duré. Les membres du groupe se concentrent désormais sur leurs projets individuels… encore une fois. Certains continuent la musique tandis que d’autres ont monté le train de télévision de réalité.

Omarion

Le chanteur principal du groupe, Omarion a eu le succès solo le plus commercial après la scission du groupe. Il vient de célébrer le 15e anniversaire de son premier album, O, qui a fait ses débuts au numéro un la première semaine de sa sortie sur le Billboard Top 200 Charts. L’album a généré trois meilleurs singles: «O», «Touch» et «I’m Tryna».

Source: YouTube

Il a participé à plusieurs tournées, dont une tournée conjointe avec le rappeur Bow Wow, après avoir sorti un album commun Face Off en 2007. La même année, il a sorti son deuxième album, 21 ans, et a sorti deux singles “Ice Box” et ” Entorgouge. ”

Son plus grand succès depuis sa première sortie a été sa collaboration avec Chris Brown et Jhene Aiko, «Post To Be». La chanson a atteint le n ° 13 sur le Billboard Hot 100 et a également atteint un sommet dans le top dix du graphique Urban Radio, du graphique rythmique et du graphique Hot R & B / Hip-Hop Songs.

Source: YouTube

Omarion est apparu sur les deux premières saisons de Love & Hip Hop Hollywood avec son ancienne petite amie, Apryl Jones. Il a quitté le spectacle pour se concentrer sur sa musique après le succès de «Post To Be». Sa relation avec Jones a pris fin peu de temps après la naissance de leur deuxième enfant et ils ont été au milieu d’une scission très médiatisée, d’une bataille pour la garde des enfants et de problèmes liés à la relation entre Jones et son compagnon de groupe, Fizz.

Source: Instagram

Omarion a retrouvé B2K pour une tournée aux États-Unis en 2019 qui s’est vendue dans chaque ville. La tournée a rencontré une presse négative en raison du drame en coulisses avec lui, Jones et Fizz. Il est maintenant sur la deuxième étape de la tournée, sans ses camarades de groupe.

Fizz

Fizz était le rappeur du groupe. Après la séparation du groupe, il s’est essayé à une carrière solo, en publiant son premier EP, Payday, en 2007 sur iTunes en version de téléchargement numérique. L’EP n’a pas bien performé alors il s’est fixé pour objectif de devenir un directeur musical.

Source: Instagram

Il a renoué avec son ancien membre B2K J-Boog pour lancer leur propre label, Popular Entertainment. Sous le label, ils ont sorti un EP de 5 chansons, Night Life, disponible en téléchargement numérique sur iTunes en 2009. en 2015, il a sorti un single, «Good Lotion».

Depuis la première saison de Love & Hip Hop Hollywood, il a été un acteur principal. Son drame relationnel avec son ex, Moneice Slaughter, et leurs problèmes de garde, ont été bien joués. Plus tard, il a noué une relation avec l’ex d’Omarion et a affirmé plus tard que lui et Omarion n’étaient pas aussi proches qu’ils l’avaient montré au cours des saisons précédentes. Lui et Jones se sont séparés depuis. Fizz est également apparu sur Marriage Bootcamp: Hip-Hop Edition avec l’un de ses ex.

Source: Instagram

Il s’est réuni pour la tournée B2K en 2019 mais n’est pas au match retour, beaucoup soupçonnant qu’il a été exclu de la liste en raison de sa relation avec Jones.

J-Boog

À l’exception de l’EP qu’il a fait avec Fizz, J-Boog a choisi de ne pas sortir d’autres musiques et s’est concentré sur le jeu après la séparation de B2K. Il s’est associé à Marques Houston pour devenir vice-président et producteur de la société de production cinématographique de l’ancien directeur de B2K, Footage Films. Il a également joué dans quelques films, dont Step Up 2: The Streets. Boog a également été coulé dans un ensemble d’une production scénique hors Broadway.

Source: Instagram

Comme Omarion et Fizz, Boog a été un acteur vedette de Love & Hip Hop Hollywood, principalement en tant que médiateur entre Fizz et Omarion au cours des dernières saisons. Après ne pas avoir été invité à participer à la deuxième étape de la tournée de BSK, Boog a reproché à Fizz ce qu’il considérait comme une trahison envers Omarion à cause de sa relation avec Jones.

Boog est un père et a récemment accueilli un autre enfant dans sa famille, annonçant la naissance sur son compte Instagram.

Raz B

Raz était autrefois considéré comme l’enfant à problèmes du groupe. Il a accusé le responsable du groupe, Chris Stokes, qui est également son cousin, d’abus sexuels. Les autres membres ont nié avoir été maltraités par Stokes, mais Omarion a révélé plus tard qu’il croyait aux allégations de Raz.

Source: Instagram

Raz a déménagé en Chine, où il a vécu pendant près d’une décennie, travaillant dans la musique, la mode et a appris la langue. Il a joué un rôle majeur dans le groupe se réunissant pour une tournée en 2019 et sa performance a reçu de très bonnes critiques. Malheureusement, certains de ses anciens schémas ont refait surface et il a raté plusieurs spectacles avant de quitter la tournée.

Il a ensuite été arrêté pour violences conjugales et s’est depuis concentré sur sa santé mentale et le retour de sa carrière là où il veut.