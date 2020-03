Où vivront Richa Sadana et Vishal Parvani après leur mariage? Même s’ils ne sont pas sûrs

Vishal Parvani et Richa Sadana de Family Karma ont plus d’un obstacle à franchir avant de pouvoir enfin se marier. Les longs fiançailles du couple ont plus d’une tante qui parle alors que Parvani espère finalement obtenir l’approbation de la mère de Sadana.

Vishal Parvani, Richa Sadana, Reshma Parvani, Kishor Parvani | Tommy Garcia / Bravo

Mais le couple a aussi une romance longue distance. Sadana, un avocat, vit principalement à Memphis, dans le Tennesse, tandis que Parvani réside à Miami, en Floride. Mais Parvani et Sadana ont fait travailler le syndicat pour eux. Les deux voyagent à tour de rôle entre Miami et Memphis pendant qu’ils naviguent le meilleur moyen d’amener la maman de Sadana, Lopa à se réchauffer avec son futur gendre.

Parvani et Sadana ont préparé avec Showbiz Cheat Sheet sur où ils en sont actuellement avec leur engagement. De plus, ont-ils un plan où ils vivront finalement une fois mariés?

L’approbation des parents est tout

Parvani dit que la relation est vouée à l’échec si la mère de sa Sadana ne donne pas sa bénédiction au syndicat. “[Getting her approval is] extrêmement grave », a déclaré Parvani à Showbiz Cheat Sheet.

“Si la maman de Richa ne m’accepte pas, il n’y aura pas de mariage”, a-t-il insisté. «Cependant, en général, je crois que cela devient un problème dans les familles où nous recherchons et respectons l’approbation de nos aînés. Mon frère a épousé un non-Indien et ils ont d’abord rencontré une certaine résistance. Une grande majorité des couples indiens-américains peuvent se séparer si leurs parents n’acceptent pas l’union car nos familles sont une grande partie de qui nous sommes. »

Pourquoi la mère de Sadana a-t-elle du mal à accepter Parvani? «Les expériences personnelles de chacun façonnent et influencent leurs opinions dans la vie», a-t-il expliqué. «Tante Lopa ne pensera jamais qu’un gars est assez bon pour sa fille. Je pourrais être multimillionnaire et elle disait: «Eh bien, ce n’est pas un multimilliardaire». »

Mais une fois qu’ils se sont mariés… alors quoi?

Showbiz Cheat Sheet a peut-être posé la question à un million de dollars à Parvani et Sadana lors de l’événement sur le tapis rouge de Family Karma. Où vont-ils enfin s’installer? “Nous devrions probablement avoir cette conversation”, a plaisanté Parvani. “Non, nous en avons parlé. Elle m’a demandé si je déménagerais à Memphis. Mais je lui ai dit que mon travail était à Miami. Et son travail est à Memphis. Mon scénario idéal est de le garder tel quel. Je fais beaucoup plus de voyages à Memphis. »

Le couple fait définitivement la navette pour se voir. “Elle est à Memphis probablement encore plus longtemps qu’auparavant”, a déclaré Parvani. Sadana estime: “Comme 75% à 80% du mois, je suis à Memphis.” Parvani dit qu’ils peuvent se voir environ une semaine par mois.

La distance n’est pas le seul facteur qui teste la relation de Parvani et Sadana. “Donc, notre relation prend un coup de feu dans la série”, dit Sadana en voyant les critiques des médias sociaux commencer à s’accumuler. Cela est aggravé par la pression qu’ils reçoivent également de la famille. “Nous sommes ensemble depuis huit ans. Et engagé pour trois. Et nous ne sommes pas mariés. Donc ça va être un vrai test pour être ensemble. ”

Family Karma est diffusé dimanche soir à 21 h. / 20 h Central sur Bravo.