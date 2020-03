Oui, Ryan Reynolds a ramené son costume «Deadpool» à la maison après le tournage

L’un des moments préférés du public dans Les Indestructibles est venu lorsque Frozone a vu qu’il y avait un danger à l’extérieur et a commencé à se précipiter pour crier à sa femme: “Où est mon super costume?” La représentation de la voix de Samuel L. Jackson ne fait que la rendre plus amusante.

C’est une situation que Deadpool n’aura pas à affronter. Il sait exactement où se trouve son super costume. Son alter ego Ryan Reynolds l’a. Dans un véritable esprit de super-héros, l’acteur l’a volé sur le plateau. Et il n’est pas le seul acteur de super-héros à l’avoir fait.

Comment Ryan Reynolds a volé le costume de Deadpool

Deadpool a eu un long et torturé voyage vers le grand écran. Bien qu’il n’était pas largement connu il y a 11 ans, les fans qui connaissaient et aimaient le personnage étaient ravis de le voir dans X-Men Origins: Wolverine, où il se battrait aux côtés de Hugh Jackman. Ensuite, les fans ont vu le film et se sont tenus le nez, se plaignant, entre autres, qu’ils se sont trompés sur Deadpool.

Reynolds a joué le personnage même à ce moment-là et personne ne l’a blâmé, mais les fans ont noté l’ironie qu’à un moment donné, Deadpool a perdu la capacité de parler, et bien – quel est l’intérêt de Deadpool s’il ne peut pas parler? Reynolds a donc continué à essayer de faire un film solo de Deadpool, ne le gérant qu’après une fuite de séquences de test en ligne. Coupé à 2016, et 316 millions de dollars bruts de Deadpool prennent tout le monde par surprise.

Donc, même avant la sortie du film, Cinemablend a cité Reynolds comme disant: «J’ai adoré le porter et je m’en suis enfui avec un – je vais probablement avoir des ennuis pour le dire, mais j’ai attendu 10 ans pour faire ce film, donc j’ai Je pars avec un costume. Peut-on le blâmer après qu’il ait fallu si longtemps pour faire le film, et après que l’autre coup de Reynolds contre un super-costume, Green Lantern, n’ait plu à personne?

Devinez qui d’autre a volé des trucs de super-héros?

On ne peut que se demander si le costume volé était celui que Reynolds portait quand il a rendu visite à son ennemi, Hugh Jackman, dans le cadre de leur querelle comique en cours. Ce qui rend le tout plus drôle, Reynolds n’est pas le seul à garder son super costume pour lui. En fait, Tom Holland l’a mieux fait, volant des accessoires de chaque film Marvel dans lequel il a été, selon ..

Holland a pris des web-shooters avec un costume Spider-Man et les lunettes de Tony Stark. On ne sait pas exactement de quels verres il s’agissait, mais si ce sont eux avec l’IA que Tony lui a offerts pour Spider-Man: loin de chez soi, c’est particulièrement délicat.

Cependant, il n’a pas été aussi chanceux que Reynolds en marquant un costume, essayant mais échouant d’en obtenir un. Lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait avoir des ennuis pour cela, Holland a répondu avec insolence: “Eh bien, je ne l’ai pas encore fait.”

Peut-être qu’il ne devrait pas le faire, étant donné qu’il a joué un rôle important dans l’influence sur l’accord qui a permis à Sony et à Disney de faire la part belle et de maintenir Spider-Man dans l’univers cinématographique Marvel pendant au moins quelques films de plus. Le troisième film autonome de Spider-Man aux Pays-Bas est prévu pour juillet 2021.

Prendre des objets dans un ensemble est une pratique courante

Ryan Reynolds | Lars Niki / . pour Museum of Modern Art, Department of Film

Alors qu’il est audacieux de Reynolds de prendre un costume entier et audacieux de Hollande pour essayer de prendre un costume entier, il est en fait plutôt habituel pour les stars de garder une partie du souvenir des décors sur lesquels elles travaillent. Surtout quand un spectacle de longue durée se termine pour de bon.

Par exemple, lorsque Glee a terminé sa course en 2015, elle a pris le maillot de football porté par son ancien petit ami, feu Cory Monteith.

Millie Bobby Brown, pour conclure une saison de Stranger Things, avait un étrange article à emporter: une fiole de sang provenant de faux saignements de nez d’Eleven. Elle a dit à People: «C’était comme une petite bouteille et je l’ai juste gardée sur moi parce que j’ai un livre de souvenirs, donc je garde tous mes rouges à lèvres de chaque cérémonie de remise des prix à laquelle je suis allé. Et puis mon enveloppe des MTV Awards. Et puis le sang de Stranger Things. »