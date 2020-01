‘Outlander’ lance déjà la saison 6, quelques jours avant la première de la saison 5

Les fans ne peuvent pas attendre la première de la saison 5 d’Outlander, mais le casting et l’équipe du drame à succès de Starz se tournent déjà vers la prochaine saison. Le réseau a approuvé la saison 6 d’Outlander, et des sources affirment que les producteurs ont déjà commencé le processus de casting. Voici un bref aperçu de tout ce que nous savons sur la sixième saison d’Outlander.

«Outlander» met en vedette Sam Heughan et Caitriona Balfe | Michael Kovac / . pour Starz Entertainment LLC

Quand le tournage commencera-t-il?

Le casting étant officiellement en cours, la production de la saison 6 d’Outlander devrait commencer dès ce printemps. Starz n’a pas fixé de date de tournage officielle, mais nous savons que la directrice de casting Suzanne Smith mène la charge.

La saison 5 d’Outlander est une adaptation de Diana

Livre de Gabaldon, The Fiery Cross. Si le spectacle suit dans l’ordre, saison 6

seront tirées des pages de A Breath of Snow and Ashes, qui

Gabaldon a écrit en 2005.

Jusqu’à ce que nous sachions ce qui se passe dans la saison 5, il est trop tôt pour le dire

où la saison 6 reprendra. Mais compte tenu de la façon dont les producteurs cherchent déjà

à venir, il semble que le casting et l’équipe ne feront pas beaucoup de pause entre

saisons.

En attendant, Sam Heughan et Caitriona Balfe se préparent actuellement pour la première de la saison 5 d’Outlander.

Le président de Starz parie sur l’avenir d’Outlander

Bien que nous ne sachions pas grand-chose sur la saison 6, c’est génial d’entendre

que Starz est à bord avec Outlander continue pour la prévisible

futur. Selon Backstage,

Le président de Starz, Jeffrey Hirsch, a récemment parlé du succès de l’émission et

a révélé que l’Outlander ne va nulle part.

“Tant que les fans continueront de rêver de l’histoire, nous

continuer d’avoir Outlander à l’antenne », a déclaré Hirsch.

Gabaldon travaille actuellement sur le 9ème livre de l’Outlander

intitulée Go Tell the Bees That I Am Gone. L’auteur envisage

sur la conclusion de la série après le livre 10, offrant beaucoup de matériel pour la

série à explorer.

Si Gabaldon termine l’histoire en 10 livres, il est possible que

nous aurons autant de saisons d’Outlander qu’il y a de livres. Ça pourrait

changer, cependant, selon la façon dont chaque livre est adapté dans les saisons futures.

Les producteurs n’ont pas dit grand-chose sur leurs plans au-delà de la saison 6,

mais tant que les fans continuent de soutenir la série, on dirait que Starz est

prêt à aller de l’avant avec de nouvelles saisons.

Et ce spin-off?

Avec Outlander s’avérant être un énorme succès pour Starz, il y a

beaucoup parlé du lancement du réseau d’une spin-off qui suit David

Lord John Gray de Berry.

Gabaldon a déjà écrit une série de romans sur la

personnage, facilement adaptable à la télévision.

Starz n’a pas confirmé qu’un spin-off est en cours, mais

Hirsch a récemment révélé qu’ils envisageaient d’étendre l’Outlander

univers. Cela ne signifie pas qu’un spin-off se produira, mais

ouvre la porte à un dans un avenir proche.

“Il y a beaucoup d’opportunités dans l’univers d’Outlander pour

avoir des extensions d’histoires, des retombées ou des suites… Il y a la prochaine génération de cast

dans le spectacle, ce qui pourrait être une histoire riche », a-t-il partagé.

La productrice exécutive Maril Davis a fait écho à Hirsch à la télévision

Critics Association Winter Press Tour et a ajouté qu’ils continueront de pomper

de nouvelles saisons d’Outlander aussi longtemps que les acteurs et l’équipe restent fidèles à

il.

«Il reste encore beaucoup de livres à parcourir. Nous sommes prêts si le

les acteurs sont prêts », a expliqué Davis.

À l’intérieur du nouveau générique d’ouverture d’Outlander

Alors que les fans attendent avec impatience la première de la saison 5, une nouvelle ouverture

mentionne que la mort de Jamie (Sam Heughan) et Claire (Caitriona Balfe) pourrait

arriver plus tôt que quiconque ne le pensait.

Comme les fans d’Outlander le savent bien, Jamie et Claire sont censées mourir dans un incendie à leur domicile de Fraser’s Ridge. Brianna (Sophie Skelton) en a découvert autant dans la nécrologie du couple, ce qui est une des raisons pour lesquelles elle a voyagé dans le temps.

Le fait que la maison de Jamie et Claire soit présentée dans l’ouverture

les crédits de la saison 5 ont inquiété les fans que leur mort ne soit pas loin

le coin. Certains téléspectateurs ont même spéculé que leur maison serait

délibérément incendié dans le cadre de la guerre d’indépendance américaine.

Brianna et son mari, Roger (Richard Rankin), figurent également plus en évidence dans le générique, ce qui pourrait suggérer que leur importance pour la série augmentera cette saison.

La saison 5 d’Outlander sort le 16 février sur Starz.