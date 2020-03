“Outlander” Saison 5, épisode 3 Récap: “Libre arbitre”

Le troisième épisode de la saison 5 d’Outlander est sorti. Lisez la suite pour savoir ce qui s’est passé dans l’épisode. Il y a des spoilers à venir pour le «libre arbitre».

Claire essaie de faire de la pénicilline

Caitriona Balfe | Michael Tran / .

Claire Fraser (Caitriona Balfe) essaie de fabriquer de la pénicilline. Elle enseigne Marsali (Lauren Lyle) à l’ouverture de l’épisode. Claire demande à Marsali comment elle sait quoi chercher en matière de moisissure. Marsali lui dit quelles moules colorées sont mauvaises et lesquelles sont bonnes. Claire pense qu’elle tente le destin en essayant de créer de la pénicilline.

Jamie (Sam Heughan) rentre chez elle à Claire. Il raconte à Claire

à propos de Knox tuant l’un des régulateurs. Clare est heureuse d’avoir libéré le reste

Hommes. Jamie dit à Claire que les régulateurs ont une armée maintenant et ils sont

prêts à se battre pour leurs croyances.

Claire part avec Jamie

Jamie lui dit qu’il repartira bientôt avec des renforts de ses terres. Claire dit qu’il n’y a rien d’écrit sur les régulateurs qu’elle rencontrera à l’avenir. Claire dit qu’elle vient avec Jamie pour chercher les régulateurs. Elle dit qu’il aura besoin d’un médecin et Jamie convient qu’il a toujours eu besoin d’elle et qu’il le fera toujours.

Jamie dit à Fergus (César Domboy) qu’il va poursuivre les régulateurs. Il publie une annonce à la recherche d’hommes à recruter.

Claire et Jamie quittent Fraser’s Ridge. Claire dit au revoir

à sa fille Brianna (Sophie Skelton). Ils disent que je t’aime et s’en vont.

Brianna dit également au revoir à Roger (Richard Rankin), qui semble nerveux

ce que l’avenir nous réserve.

Claire apprend la vérité sur Stephen Bonnet

Quand ils arrivent à leur camp pour la soirée, Jamie dit à Claire

à propos de Stephen Bonnet. Il est toujours en vie et son corps n’a jamais été retrouvé au

explosion à la prison. Il y a également eu des observations confirmées de Bonnet.

Claire est contente que Bri ne le sache pas, mais les téléspectateurs savent qu’elle le sait

après avoir entendu la conversation de son père.

Les Beardsleys entrent en scène

Josiah est pris en train de voler des fournitures. Claire lui demande ce qu’il fait dans le camp. Jamie fait sortir un autre garçon qui lui ressemble. Il semble que ce soient des jumeaux. Jamie demande à Josiah la vérité. Il s’avère que Josiah et Keziah sont sous contrat avec les Beardsleys. Josiah s’est enfui il y a un an. Keziah n’entend pas bien ça depuis qu’il a cinq ans et est blessé par l’homme auquel il est engagé.

Jamie dit qu’il paiera leurs frais pour les libérer. Jamie et Claire vont voir les Beardsley. Jamie rencontre une femme sur la propriété qui dit que son mari est mort et qu’ils peuvent garder les domestiques. Claire dit que l’endroit est très étrange et qu’ils devraient partir. Jamie demande à nouveau à la femme les papiers du serviteur sous contrat.

Les choses se compliquent avec les Beardsleys

Claire soupçonne que quelque chose se passe, surtout avec la façon dont ça se passe

sent dans la maison. Elle monte à l’étage pour enquêter. Elle découvre M.

Beardsley qui semble avoir subi un AVC. Il est couché dans le même

repérer pendant des semaines. Sa femme le nourrit pour qu’il puisse souffrir davantage.

Sa femme dit qu’il l’a frappée et est venue après elle. Elle a essayé de s’éloigner de lui et il est tombé. Elle dit qu’elle ne pouvait pas le déplacer. Claire décide de l’aider et commence à nettoyer ses blessures. Claire se rend compte que sa femme le torturait en lui brûlant les pieds encore et encore. L’homme cligne des yeux et admet que sa femme l’a fait.

Claire refuse de quitter l’homme. Mme Beardsley essaie de

étrangler son mari quand ils quittent la pièce. Il s’avère qu’elle voulait qu’il

mourir lentement. Elle est également enceinte et son eau se brise lorsqu’elle accouche.

Claire a les mains pleines lorsqu’elle accouche de l’enfant, une petite fille. Ça tourne

le père de l’enfant est afro-américain, il ne peut donc pas s’agir de

enfant.

M. Beardsley a des squelettes dans son placard

La femme révèle que l’homme l’a emmenée de Baltimore il y a deux ans. M. Beardsley avait plusieurs épouses devant elle et elles sont toutes mortes. Elle dit qu’il les a tous tués. Apparemment, aucun d’eux ne pouvait lui donner un bébé. La femme a été battue ainsi que les jumeaux.

Claire suggère à la femme de garder la propriété. Claire dit

ils emmèneront son mari avec eux et il ne pourra plus jamais lui faire de mal. La femme

révèle son nom est Francis, ou Fanny.

Claire dit à Jamie qu’elle veut que Bri et Roger retournent à

leur propre temps quand ils savent si Jemmy peut voyager à travers les pierres ou non.

Jamie n’aime pas du tout l’idée. “Ils seraient sans leur famille, sans

leur sang », lui dit Jamie.

Fanny part au milieu de la nuit sans l’enfant.

Elle laisse cependant les papiers pour que les jumeaux soient libres. Claire sait qu’elle

ne revient pas. Jamie dit à Claire de sortir pour qu’il puisse tuer M.

Beardsley. Jamie lui demande de cligner des yeux une fois pour oui et deux fois pour non. L’homme veut

mourir, et Jamie le tue par balles.

Jamie demande à Claire de promettre de lui faire miséricorde et de prendre son

la vie si jamais il se retrouve dans une situation similaire. Claire dit qu’elle fera quoi

elle doit le faire pour lui.

Ceci conclut le récapitulatif de l’épisode 3 de la saison 5 d’Outlander.