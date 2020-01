‘Outlander’ travaille-t-il sur un spin-off jours avant la première de la saison 5?

Starz pourrait étendre l’univers Outlander dans un avenir proche. Le drame reste l’un des plus populaires du réseau à ce jour et avec la cinquième saison en cours, les fans aimeraient voir une spin-off d’Outlander. L’auteur Diana Gabaldon a déjà écrit une série dérivée sur Lord John Gray, mais quelles sont les chances que Starz adapte l’histoire dans un proche avenir?

Le casting de «Outlander» | Michael Kovac / . pour STARZ

Le PDG de Starz parle du succès d’Outlander

Nous sommes à moins d’un mois de la première de la saison 5 d’Outlander. La prochaine saison est basée sur le livre de Gabaldon, A Fiery Cross, et continuera le voyage de Jamie (Sam Heughan) et Claire (Caitriona Balfe) dans l’Amérique coloniale.

Avant la grande première, le PDG de Starz, Jeffrey Hirsch, s’est assis

avec Entertainment

Chaque semaine et discuté d’un éventail de sujets liés à l’émission. Cette

comprend ses pensées sur la saison 5 et pourquoi il pense que c’est la

“Le plus fort” encore.

«Je pense que la saison 5 est l’une des meilleures et des plus fortes saisons

encore… »déclara Hirsch.

Hirsch a poursuivi en disant que Starz espère gagner de nouveaux téléspectateurs via

son service de streaming, qui offre aux fans un moyen moins cher de regarder la série que

câble traditionnel. Comme les fans d’Outlander le savent bien, Sony a signé un accord

avec Netflix pour diffuser les premières saisons d’Outlander, une décision qui

pourrait accroître la base de fans encore plus.

Il a également révélé qu’Outlander a apporté beaucoup de

femmes téléspectatrices du réseau, quelque chose qu’il espère développer avec d’autres

projets, comme les liaisons dangereuses,

La princesse blanche, la princesse espagnole et la reine blanche.

Qu’en est-il d’un spin-off «Outlander»?

En conclusion, Hirsch a été interrogé sur la possibilité de Starz

le lancement d’un spin-off Outlander basé sur Lord John Gray, qui est joué

par David Berry.

Hirsch n’a pas confirmé qu’un spin-off est en cours, mais il

a dit qu’ils ont discuté de l’élaboration d’autres histoires dans l’Outlander

univers. Ce n’est pas une confirmation que nous verrons jamais un spin-off, mais au

c’est du moins ce dont ils parlent.

«Nous continuons de discuter régulièrement du développement de l’histoire autour d’Outlander. C’est quelque chose dont nous sommes conscients. Nous voulons continuer à servir ce public avec ce que nous pensons être les meilleures histoires », a-t-il ajouté.

Gabaldon a écrit une série de romans qui suivent Lord John

L’histoire de Grey, donc la série a beaucoup de matériel source pour guider un potentiel

retombées.

Avec la série plus populaire que jamais, c’est le moment idéal

pour lancer un spin-off. Cela aiderait également les fans à combler les écarts entre les deux

saisons, qui se sont allongées ces dernières années.

Que nous réserve la saison 5 d’Outlander?

Avec seulement quelques semaines avant la première de la saison 5,

la productrice exécutive Maril Davis a récemment dévoilé ce qui nous attend

Roger (Richard Rankin) cette saison.

Certains fans ont été déçus par le scénario de Roger

dans la saison 4, et Davis a assuré aux téléspectateurs que les choses s’améliorent pour le

personnage cette saison.

Davis a publié du matériel promotionnel sur les médias sociaux à propos de Roger,

qui se concentrera sur son mariage et sa famille dans la saison 5. Gabaldon a été rapide

d’ajouter que Rankin l’a absolument “tué” cette fois-ci, ce qui est

certainement de bonnes nouvelles.

Nous ne savons pas combien de Fiery Cross Outlander

s’adaptera, mais dans les livres, Roger fait face à plusieurs situations mettant sa vie en danger.

Si le spectacle reste fidèle au matériel d’origine, alors Roger est configuré pour avoir l’un des

ses saisons les plus importantes à ce jour.

Diana Gabaldon a écrit un épisode pour la saison 5

En parlant de Gabaldon, l’auteur d’Outlander a écrit un script

pour l’un des épisodes de la saison 5. Gabaldon a récemment confirmé sur social

médias qu’elle a écrit l’avant-dernier épisode de la saison 5.

Considérant que Gabaldon est celui qui a écrit les livres, les fans peuvent

attendez-vous à ce que son versement colle plus près de la source que d’habitude. Cette

dit, l’auteur a averti les fans que chaque épisode passe par une série de

modifications, il y a donc des choses qui doivent être coupées.

Gabaldon est également dans les dernières étapes de son nouveau livre dans le hit

intitulée Go Tell the Bees That I Am Gone. Mais elle a quand même trouvé le temps

dans son emploi du temps chargé pour travailler sur le script de la nouvelle saison.

La nouvelle saison d’Outlander sera diffusée le 16 février sur Starz.