Owen Wilson pourrait apparaître dans les «Fantastic Four» du MCU: voici comment

Owen Wilson devrait apparaître dans le spectacle Disney + Loki en face de God of Mischief de Tom Hiddleston. Cependant, l’honcho de la tête de Marvel, Kevin Feige, n’a pas laissé grand-chose d’autre concernant cette annonce de casting à travers les mailles du filet (du moins pas intentionnellement). Bien qu’Owen Wilson apparaisse dans la série, la confirmation de son personnage exact n’a pas encore fait surface, ce qui a conduit à plusieurs théories, ainsi qu’à un choc et une surprise généralisés. Et si les nouvelles récentes ne suffisent pas à créer un battage médiatique, il pourrait théoriquement continuer à jouer dans le redémarrage du Fantastic Four du MCU.

L’acteur Owen Wilson assiste à la première de “No Escape” | Jason Merritt / .

Owen Wilson – qui est largement connu pour son travail comique, bien qu’il touche parfois au domaine dramatique – est tout à fait le choix intéressant pour un versement MCU, en particulier un centré sur le Loki souvent mauvais, parfois bon, assez conflictuel et complexe. Alors, qui jouera Wilson? Quelles sont les intentions de Marvel Studios avec l’acteur, et continuera-t-il d’exister dans le vaste univers cinématographique après son rôle dans la série?

Des rapports récents de We Got This Covered (WGTC) révèlent qui Owen Wilson pourrait jouer, et le personnage a un passé établi avec les Fantastic Four et Doctor Doom; ce qui signifie qu’il pourrait y avoir des plans plus importants pour le personnage d’Owen Wilson après la fin de Loki.

Owen Wilson jouerait Justice Justice Peace dans «Loki»

Récemment, le WGTC a rapporté – créditant les mêmes sources qui savaient que John Cena jouerait le frère de Vin Diesel dans Fast and Furious 9 et que le traître se révélerait être dans Star Wars: The Rise of Skywalker – qu’Owen Wilson devrait incarner Justice Peace . La question est: qui est Justice Peace, et comment est-il pertinent pour les récits à venir?

Justice Peace est un mercenaire sautillant dans le temps chargé du Département de l’application des lois temporelles. Il est embauché par une agence bureaucratique connue sous le nom de Time Variance Authority pour s’assurer que les réalités multiples et les différents calendriers existant dans le cadre du multivers ne sont pas manipulés ou bricolés – laissant derrière eux des dommages irréparables (probablement à la suite de modifications apportées pour des raisons personnelles). Gain).

Étant donné que Loki aura lieu après la disparition de l’homme espiègle de Tom Hiddleston avec le Tesseract, il va sans dire qu’il est sur le point de faire des ravages alors qu’il voyage dans des univers parallèles. Cependant, gérer Loki n’est peut-être pas la seule tâche à laquelle Owen Wilson’s Justice Peace est affecté.

Le lien entre Justice Justice Peace et les “Quatre Fantastiques”

Les rumeurs entourant les Fantastic Four circulent sur Internet depuis que la fusion Fox / Disney a placé les personnages sous l’œil vigilant de Kevin Feige.

Les preuves suggèrent que Doctor Doom (leur plus grand antagoniste) viendra définir le paysage du MCU à l’avenir, devenant le prochain grand méchant à affronter les Avengers (et d’autres bientôt des héros). Ainsi, si Doctor Doom et les Fantastic Four arrivent, Justice Peace pourrait jouer un rôle central dans le futur récit, car le personnage joue un rôle important dans les numéros Fantastic Four 352, 353 et 354.

Dans une histoire célèbre, il a été envoyé avec un groupe de minutemen pour empêcher Reed Richards (M. Fantastic) et Doctor Doom d’utiliser un séquenceur Null Time. La paix a également confronté Reed Richards à d’autres moments – pour faire comparaître les Quatre Fantastiques devant le Comité sur les laps de temps et la synchronicité, et pour empêcher Reed Richards d’une expérimentation scientifique dangereuse qui pourrait perturber l’équilibre du monde.

N’importe lequel de ces récits pourrait fonctionner comme point d’origine pour le MCU dans les Quatre Fantastiques – en évitant la mission intergalactique surutilisée qui fournit leurs pouvoirs comme point de départ. Le MCU pourrait ensuite travailler en arrière au début – d’une manière similaire à Black Widow – et défier les représentations précédentes de Fox avec leurs premières tentatives de Fantastic Four.