Owen Wilson trop nerveux pour Saturday Night Live

2020-03-20 12:30:06

Owen Wilson n’a jamais organisé «Saturday Night Live» parce qu’il est «trop nerveux».

Owen Wilson est “trop ​​nerveux” pour accueillir “Saturday Night Live”.

L’acteur de 51 ans est apparu une fois dans la série, en 2016 en tant que personnage de “ Zoolander ” Hansel aux côtés de Ben Stiller dans “ Weekend Update ”, mais a tracé la ligne en prenant la prestigieuse fente d’ancrage d’invités parce que l’idée le rend “panique”.

S’exprimant sur la série YouTube de Kevin Nealon «Randonnée avec Kevin», il a avoué: «Je suis vraiment nerveux avec la prise de parole en public. Je n’ai jamais fait aucune de ces adresses de début ou de« Saturday Night Live »juste parce que je suis trop nerveux.

Et Owen devient également nerveux avant les événements du tapis rouge.

Il a ajouté: “J’ai l’impression que cela me donne toujours un peu de panique, oh, allez-vous avoir la bonne cravate? Où sont le cumberbund et les boutons de manchette? Cela semble juste un peu angoissant.”

Owen a déménagé à Hollywood avec son frère, Luke Wilson, et son vieil ami Wes Anderson, où ils ont lancé leur carrière avec ‘Bottle Rocket’ et il attribue à l’école militaire le fait qu’il devienne acteur.

Il a expliqué: “C’était mon colocataire à l’école militaire qui était de bons amis avec Wes Anderson, et c’est comme ça que j’ai fini par rencontrer Wes. Donc nous ne serions jamais entrés dans l’industrie du divertissement.”

L’acteur «Wonder» s’est rendu au centre militaire après avoir été expulsé de l’école et l’a trouvé très restrictif.

Il a dit: “J’ai été expulsé de l’école pour avoir triché … J’ai dû demander la permission de manger. Avant chaque petit déjeuner et chaque dîner pour cette première année en tant que nouveau cadet, en tant que rat, c’était: ‘Excusez-moi, monsieur, pourriez-vous cadet recrue Wilson OC demande la permission d’utiliser ses mains, ses ustensiles pour préparer, transporter et consommer sa nourriture et ses boissons? “

Mots clés: Owen Wilson

Retour au flux

.