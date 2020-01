Ozzy Osbourne: 2019 a été l’année la plus longue

2020-01-20 20:30:04

Ozzy Osbourne a admis que 2019 était l’année “la plus longue, la plus douloureuse et la plus misérable” de sa vie après avoir eu un mauvais accident au début de l’année et avoir dû subir une dure année de réadaptation.

Ozzy Osbourne dit que 2019 a été l’année “la plus longue, la plus douloureuse et la plus misérable” de sa vie.

Le hitmaker de Black Sabbath a eu un mauvais accident au début de l’année et a été contraint de reporter la tournée de son groupe en conséquence et de subir une dure année de réhabilitation.

S’exprimant dans une interview à ABC News diffusée sur Good Morning America, il a admis: “Ce fut l’année la pire, la plus longue, la plus douloureuse et la plus misérable de ma vie. Quand j’ai eu l’automne, c’était noir, je suis allé aux toilettes et Je suis tombé. Je suis juste tombé et j’ai atterri comme un claquement sur le sol et je me souviens m’être allongé là en pensant: «Eh bien, vous l’avez fait maintenant», vraiment calme. Sharon a appelé une ambulance. Après cela, tout a été en descente. t vraiment un problème pendant un certain temps. Je n’ai jamais remarqué de différence. Sharon disait: “Ça va? Vous semblez différent.” ”

Ozzy avait précédemment avoué qu’il pensait qu’il allait mourir après avoir combattu plusieurs maux différents, car il pensait qu’il était paralysé après sa terrible chute.

Il a dit: “Je suis allé aux toilettes dans la nuit, j’ai perdu l’équilibre et j’ai atterri à plat sur mon visage. J’ai vu ce gros flash blanc quand j’ai touché le sol et j’ai pensé: ‘Vous l’avez enfin fait maintenant. Je le savais était mauvais, je pensais que j’étais paralysé, donc très calmement j’ai dit: “Sharon, je ne peux pas bouger. Je pense que j’ai fait mon cou. Téléphonez à une ambulance.” La douleur est constante. Les six premiers mois, j’étais à l’agonie. Je dirais: “Sharon – tu ne me dis pas la vérité. Je meurs, n’est-ce pas?” Je pensais que j’avais une maladie en phase terminale parce que l’amélioration était si lente. Je vais mieux, mais après la chirurgie, les infirmières m’ont demandé sur une échelle de un à dix combien de douleur j’étais, et j’ai dit: ’55 ! ‘ Six mois de se réveiller et de ne pas pouvoir bouger est une existence misérable. “

