Ozzy Osbourne annule sa tournée américaine

Ozzy Osbourne a été contraint d’abandonner sa tournée américaine parce qu’il n’est toujours pas remis de sa chirurgie du dos.

Ozzy Osbourne a annulé sa tournée américaine.

Le rockeur de 71 ans – qui a révélé le mois dernier qu’il était atteint de la maladie de Parkinson – espérait être de retour sur scène d’ici mai, mais ses plans ont été anéantis car il se remet encore de l’opération qu’il avait subie après sa chute à Los Angeles la dernière fois. année.

Une source a déclaré au journal The Sun: “Il souffre toujours énormément, et même s’il est désespéré de reprendre la tournée, il ne veut pas se précipiter dessus avant de pouvoir tout donner. À la minute, c’est juste n’est pas possible. ”

L’ancien chanteur de Black Sabbath devait démarrer sa tournée américaine à Atlanta, en Géorgie, le 27 mai avant de se terminer à Las Vegas, au Nevada, le 31 juillet.

L’initié source a expliqué: “C’est une énorme déception pour lui et toutes les personnes impliquées, mais il sait que c’est la bonne décision et espère que cela signifiera qu’il reviendra à pleine puissance avant ses concerts au Royaume-Uni cet automne.”

Ozzy doit commencer sa tournée au Royaume-Uni à Newcastle en octobre et, pour le moment, ces plans sont toujours en place – à condition qu’il puisse se rétablir complètement d’ici là.

La rock star – qui a lutté contre la pneumonie et une série d’autres problèmes de santé en 2019 – pense à sa mortalité depuis qu’elle a été diagnostiquée avec la maladie de Parkinson, mais il a insisté sur le fait qu’il ne s’inquiétait pas de la fin de la maladie.

Il a dit: “Est-ce que je pense à quand viendra mon heure?

“J’y pense, je ne m’inquiète pas. Je ne serai pas ici dans 15 ans ou peu, pas beaucoup plus longtemps, mais je ne m’y attarde pas.

“Ça va nous arriver à tous. Suis-je heureux maintenant? Non. Je n’ai pas ma santé. Cette chose m’a frappé, mec, mais je suis toujours là.”

Ozzy craignait de mourir il y a un an après avoir trébuché dans la nuit et délogé les tiges métalliques qui avaient été mises dans sa colonne vertébrale en 2003 après un grave accident de VTT.

Il a dit: “Je suis tombé ivre dans les escaliers, j’ai f *** ing des voitures écrasées, j’ai f *** ing presque mort dans des avions. Tombant dessus pour des ap ** s – ce n’est pas exactement Ozzy sortir dans un flamboiement de f *** ing gloire, est-ce? Allez pour ap ** s: bang! La loi de Sod, non? “

