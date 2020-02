Ozzy Osbourne dit que son nouvel album est une bouée de sauvetage

2020-02-21 07:30:05

Ozzy Osbourne pense que son nouvel album est une bouée de sauvetage.

La rock star de 71 ans – qui a récemment révélé qu’il avait été diagnostiqué avec la maladie de Parkinson – a admis que l’écriture de son nouvel album, “ Ordinary Man ”, et la collaboration avec le producteur Andrew Watt lui ont donné un sens renouvelé.

Ozzy – qui a également subi des blessures graves après une chute à son domicile de Los Angeles en 2019 – a partagé: “Je ne savais pas qui était Andrew mais j’ai appris qu’il était un grand producteur pour ces enfants.

“Il m’a dit: ‘Pourquoi tu ne fais pas d’album?’ Et j’ai dit: «Eh bien, oui, ça ne me dérangerait pas».

“Andrew m’a fait sortir de ma maison, vous savez. Il m’a fait descendre de mon dos. Il m’a fait faire quelque chose que j’aime et c’est arrivé très rapidement.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait investi son cœur dans le nouveau disque, Ozzy a déclaré au journal The Sun: “Eh bien, il ne me restait plus rien. Quelqu’un m’a dit une fois:” La plupart des écrivains font de leur mieux quand ils sont misérables “. Et j’ai été assez misérable ces derniers temps. ”

Pendant ce temps, Ozzy a récemment affirmé que son mariage était “meilleur que jamais”.

Le rockeur est marié à Sharon Osbourne depuis 1982, et malgré ses problèmes de santé continus, il se sent plus heureux que jamais dans sa relation.

Il a dit: “La pauvre vieille Sharon a été maman, papa, tout. Elle travaille sans arrêt.

“Mais notre relation est meilleure que jamais. Je suis tellement amoureuse d’elle et elle est tellement amoureuse de moi. Elle a été fantastique et elle a l’air vraiment bien.”

Ozzy a également révélé comment la douleur causée par sa blessure au cou se compare à son diagnostic de Parkinson.

Il a expliqué: “Si j’avais le choix entre le Parkinson et le cou f *** ing, j’irais pour le Parkinson. J’ai été suspendu depuis un an maintenant.

“J’ai d’abord eu une infection à la main – qui m’a éloigné de la route – puis j’ai eu une pneumonie, puis j’ai eu une chute, puis j’ai été opéré et me voilà aujourd’hui. Ça me rend dingue.”

