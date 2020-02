Ozzy Osbourne est dans «une douleur incroyable 24/7», connaît le diagnostic de la maladie de Parkinson depuis 2003

Tandis que Ozzy Osbourne stupéfait le monde de la musique avec la révélation qu’il avait été diagnostiqué avec la maladie de Parkinson, il a dit que ce n’est pas ce que les gens pensent. La plupart des gens pensent aux types de symptômes de Michael J. Fox, mais le cas d’Ozzy est différent.

“Ce n’est pas une condamnation à mort”, a-t-il expliqué lors d’un entretien avec Radio.com. “C’est une forme bénigne de la maladie de Parkinson en ce moment. Je ne tremble pas.”

“Le médecin m’a dit que je marchais probablement avec dix personnes par jour qui l’ont et ne savent même pas qu’elles l’ont”, a-t-il poursuivi. “Vous n’avez pas de bouton sur le front, vous commencez juste à marcher un peu drôle, je suppose.

En disant que ce n’est pas le Parkinson traditionnel comme Fox, Ozzy dit qu’il a «une chose appelée PRKN 2» et qu’il a été diagnostiqué pour la première fois en 2003. Ce n’est qu’en raison de la série de blessures qu’il a subies au cours de la dernière année. ou alors qu’il a choisi de parler de tous ses problèmes de santé.

Mais maintenant, il cherche à clarifier certaines idées fausses que les gens ont eues au sujet de son diagnostic de Parkinson. Il a également précisé qu’il n’avait pas annulé sa tournée actuelle, mais l’avait simplement retardée. “Je ne peux pas sortir sur la route, tant que je ne suis pas sûr à 100% de pouvoir y arriver, car si je sors maintenant et que je ne peux pas continuer, les gens vont penser que j’ai perdu l’intrigue, vous sais “, at-il dit.

La décision est venue pour qu’il puisse se faire soigner en Suisse au printemps, mais cela n’a rien à voir avec son diagnostic de Parkinson. En fait, il dit que ce n’est même pas sa plus grande préoccupation. “Si j’avais le choix entre le Parkinson et le col F-King, j’irais pour le Parkinson”, a déclaré Ozzy. Le soleil. “Je suis suspendu depuis un an maintenant.”

Le vrai problème pour Ozzy est une blessure au cou aggravée d’une chute qu’il a subie la veille du Nouvel An 2018. Une chirurgie au cou de cette chute a déclenché des lésions nerveuses antérieures d’un horrible accident de moto auquel il a survécu en 2003. Maintenant, il dit qu’il est dans “une incroyable la douleur 24/7 “et même les analgésiques prescrits n’offrent aucun soulagement.

Cependant, en raison de son passé avec l’abus de drogues, Ozzy dit qu’il “meurt pour toutes les choses que je ne peux pas avoir sur les opiacés” et que les infirmières contrôlent ses médicaments afin qu’il ne risque pas de s’auto-soigner. Tout cela est ce qui le conduira en Suisse pendant six à huit semaines pour un cycle de traitement pour essayer de soulager certaines de ses souffrances.

Et puis, c’est de retour sur la route! Bien qu’il ait dû annuler l’étape nord-américaine de sa tournée, il est toujours prévu de reprendre l’histoire le 23 octobre à Newcastle, en Angleterre, pour l’étape européenne.

