Ozzy Osbourne exhorte les gens à cesser de dégriffer leurs chattes

Ozzy Osbourne s’est associé à PETA pour encourager les gens à cesser de dégriffer leurs chattes, car il pense que le processus est “tordu et faux”.

Le rockeur de 71 ans s’est associé au People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) pour une nouvelle campagne ciblant les propriétaires de chats dont les griffes ont été retirées de leurs animaux, car il pense que le processus est “tordu et erroné”. .

Dans une déclaration, Ozzy a déclaré: “L’amputation des orteils d’un chat est tordue et erronée. Si votre canapé est plus important pour vous que la santé et le bonheur de votre chat, vous ne méritez pas d’avoir un animal! Obtenez des chats un grattoir – don ‘ t les mutiler à vie. ”

Le leader du Black Sabbath joue également dans une affiche pour l’association caritative pour les droits des animaux, qui voit ses doigts modifiés pour avoir l’air coupés, tandis que du faux sang coule dans ses mains.

Le texte sur l’affiche se lit comme suit: “Ne jamais dégriffer un chat. C’est une amputation, pas une manucure.”

Le dégriffage a été interdit ou strictement réglementé dans des pays comme le Royaume-Uni, l’Australie et le Japon, ainsi que dans l’État de New York.

Mais Ozzy et PETA veulent voir la procédure interdite aux États-Unis.

Dans sa propre déclaration, PETA a expliqué: “Bien que les tuteurs mal informés puissent penser que ce n’est rien de plus qu’une manucure, le dégriffage est en fait une opération grave impliquant 10 amputations douloureuses distinctes. Sans leurs griffes comme première ligne de défense, les chats se sentent si peu sûrs qu’ils ont tendance à mordre plus souvent comme moyen d’autoprotection. Et même les chats domestiques peuvent uriner et déféquer à l’extérieur du bac à litière pour tenter de marquer leur territoire lorsque leurs griffes leur ont été enlevées. ”

La campagne d’Ozzy avec PETA intervient après qu’il a récemment révélé qu’il luttait contre la maladie de Parkinson, après avoir traversé une année «d’enfer» avec divers maux, dont la pneumonie.

Il a dit: “Cette dernière année a été un enfer pour moi. J’ai subi une opération au cou. J’ai annoncé au monde que j’avais la maladie de Parkinson. Ça a été une année rock’n’roll pour moi.”

