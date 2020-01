Ozzy Osbourne lutte contre la maladie de Parkinson.

2020-01-21 14:30:04

Ozzy Osbourne lutte contre une «forme bénigne» de la maladie de Parkinson, Parkin 2.

La star de Black Sabbath a révélé qu’il avait une “forme bénigne” de Parkin 2, qui est une forme de la maladie de Parkinson, mais il est catégorique: cela ne l’empêchera pas de vivre.

S’exprimant dans une interview conjointe avec sa femme Sharon Osbourne, il a déclaré: “Cela a été terriblement difficile pour nous. J’ai dû me faire opérer le cou, ce qui m’a vissé tous les nerfs. J’ai découvert que j’avais une forme bénigne de … ”

Sharon a terminé sa phrase: “C’est Parkin 2 qui est une forme de Parkinson. Il y a tellement de types différents de Parkinson. Ce n’est pas une condamnation à mort par un effort d’imagination, mais cela affecte les nerfs de votre corps. C’est comme si vous passiez une bonne journée, puis une bonne journée, puis une très mauvaise journée. ”

Ozzy souffre d’engourdissement et il n’est pas sûr que ce soit lié à la maladie de Parkinson

Il a ajouté: “Il y a un an, j’étais dans un état terrible. Je prends une multitude de médicaments, principalement pour la chirurgie. J’ai un engourdissement dans ce bras et mes jambes sont froides. Je ne sais pas si c’est la maladie de Parkinson ou quoi. C’est le problème. ”

Le couple cherche maintenant à se faire soigner pour Ozzy en Suisse après avoir épuisé les options médicales disponibles aux États-Unis.

Parlant de leur voyage en avril pour demander conseil à un spécialiste de la maladie de Parkinson, Sharon a déclaré: “Nous allons aller partout où nous pouvons trouver des réponses.”

Ozzy a ajouté: “Nous avons de la chance de pouvoir nous permettre de le faire. Cacher quelque chose est difficile – vous ne vous sentez jamais bien. Vous vous sentez coupable. Je ne suis pas bon avec les secrets. Je ne peux plus me promener avec. C’est comme si je ‘ Je suis à court d’excuses. Je me sens mieux maintenant que je reconnais avoir un cas de Parkinson. ”

Et le rockeur de Black Sabbath, âgé de 71 ans – qui a reporté sa tournée mondiale en raison de problèmes de santé – tient à reprendre la route malgré le diagnostic.

Dans une interview conjointe sur Good Morning America, Sharon a partagé: “C’est la plus longue période où il soit jamais rentré. Il a vraiment besoin de revenir maintenant.”

Tandis qu’Ozzy a ajouté: “J’ai hâte de me remettre en forme et de reprendre la route, c’est ce qui me tue. J’en ai besoin, tu sais – c’est ma drogue. Je ne vais nulle part pour l’instant.”

