Ozzy Osbourne: Mon diagnostic de Parkinson n’est pas une condamnation à mort

Ozzy Osbourne dit que son diagnostic de Parkinson n’est pas une “condamnation à mort”, car il dit qu’il est au courant de son état depuis 2003.

Ozzy Osbourne dit que son diagnostic de Parkinson n’est pas une “condamnation à mort”.

Le rockeur de 71 ans a révélé le mois dernier qu’il luttait contre la maladie, qui affecte les cellules nerveuses du cerveau qui produisent de la dopamine, et provoque une rigidité musculaire, des tremblements et des changements dans la parole et la démarche.

Mais maintenant, Ozzy a avoué qu’il était au courant de son diagnostic depuis 2003, et insiste sur le fait qu’il n’a qu’une “forme bénigne” de la maladie.

Il a déclaré: “Je sais que je souffre de la maladie de Parkinson depuis 2003. Ce n’est pas une condamnation à mort … C’est une forme bénigne de la maladie de Parkinson en ce moment. Je ne tremble pas.

«Le médecin m’a dit que je marchais probablement avec 10 personnes par jour qui l’ont et ne savent même pas qu’elles l’ont. Vous n’avez pas de bouton sur le front, vous commencez juste à marcher un peu drôle, je suppose . ”

La star de Black Sabbath a également commenté la récente annulation de sa tournée nord-américaine, qui a été interrompue plus tôt cette semaine, car Ozzy n’a pas encore complètement récupéré de la chirurgie du dos qu’il a subie l’année dernière.

Ozzy a affirmé que les spectacles seront reprogrammés, et la tournée n’est pas définitivement interrompue.

S’adressant à RADIO.com, il a déclaré: “[The tour is] reporté … Je ne peux pas sortir sur la route, jusqu’à ce que je sois à 100% confiant que je peux le retirer, parce que si je sors maintenant, et je ne peux pas continuer, les gens vont penser que j’ai perdu le complot, vous savez.

“Donc, je ne vais pas aller là-bas jusqu’à ce que je puisse leur donner le spectacle que je veux leur donner. Parce que ce n’est pas juste pour eux … J’ai l’intention de reprendre la route. Je ne veux pas sortir et aller ‘ugh’ et tomber sur la première chanson, vous savez? ”

Le hitmaker “War Pigs” a mis fin aux dates cette semaine dans un communiqué qui a déclaré que sa tournée “a été annulée pour permettre à Osbourne de continuer à se remettre de divers problèmes de santé auxquels il a été confronté au cours de l’année écoulée”.

Et une source a révélé plus tard que la nouvelle était une “énorme déception” pour le rockeur.

Ils ont dit: “Il souffre toujours énormément, et même s’il veut désespérément reprendre la tournée, il ne veut pas se précipiter avant de pouvoir tout donner. À la minute, ce n’est tout simplement pas possible .

“C’est une énorme déception pour lui et toutes les personnes impliquées, mais il sait que c’est la bonne décision et espère que cela signifiera qu’il reviendra à plein régime avant ses concerts au Royaume-Uni cet automne.”

Ozzy devait lancer sa tournée américaine à Atlanta, en Géorgie, le 27 mai avant de se terminer à Las Vegas, au Nevada, le 31 juillet.

Le chanteur de «Crazy Train» devrait commencer sa tournée au Royaume-Uni à Newcastle en octobre et, pour le moment, ces plans sont toujours en place – à condition qu’il puisse se rétablir complètement d’ici là.

