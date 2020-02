Ozzy Osbourne: Mon mariage est meilleur que jamais

2020-02-20 07:30:04

La star du rock emblématique Ozzy Osbourne a admis que son mariage était “meilleur que jamais”.

Le mariage d’Ozzy Osbourne est “meilleur que jamais”.

La rock star de 71 ans est mariée à Sharon Osbourne depuis 1982 et malgré ses problèmes de santé continus, Ozzy se sent plus heureux que jamais dans sa relation.

Ozzy – qui lutte contre la maladie de Parkinson – a déclaré: “La pauvre vieille Sharon a été maman, papa, tout. Elle travaille sans arrêt.

“Mais notre relation est meilleure que jamais. Je suis tellement amoureuse d’elle et elle est tellement amoureuse de moi. Elle a été fantastique et elle a l’air vraiment bien.”

Ozzy a subi une chute douloureuse au début de l’année dernière, ce qui a aggravé une blessure au cou qu’il a subie lors d’un accident de quad en 2003.

L’icône de la musique a admis être dans “une douleur incroyable 24/7”.

S’adressant au journal The Sun, Ozzy a rappelé: “Je m’en souviens comme si c’était hier. J’étais couché là aussi clairement et aussi calmement que n’importe quoi, en pensant:” Eh bien Ozzy, tu l’as déjà fait maintenant “.

“Je dois prendre tous ces analgésiques mais je meurs d’envie pour tout ce que je ne peux pas avoir d’opiacés.

“L’infirmière garde mes médicaments pour que je ne prenne rien en dehors de ce qu’ils me donnent. Je dois être aidé à me changer, à prendre un bain … c’est juste gênant, tu sais?”

Ozzy a également révélé comment la douleur causée par la blessure au cou se compare à son diagnostic de Parkinson.

La star de la musique – dont le premier mariage avec Thelma Riley a duré de 1971 à 1982 – a déclaré: “Si j’avais le choix entre le Parkinson et le cou f *** ing, j’irais pour le Parkinson. J’ai été mis en place depuis un an maintenant.

“J’ai d’abord eu une infection à la main – qui m’a éloigné de la route – puis j’ai eu une pneumonie, puis j’ai eu une chute, puis j’ai été opéré et me voilà aujourd’hui. Ça me rend dingue.”

Mots clés: Ozzy Osbourne, Sharon Osbourne

Retour au flux

.