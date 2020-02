Ozzy Osbourne ne laissera pas Parkinson l’arrêter

2020-02-25 12:30:08

Ozzy Osbourne ne laissera pas son diagnostic de Parkinson l’empêcher de faire ce qu’il aime et il a insisté sur le fait qu’il ne prend pas sa retraite.

Ozzy Osbourne ne laissera pas son diagnostic de Parkinson l’arrêter.

Le rockeur du Black Sabbath a récemment révélé qu’il souffrait de cette maladie, mais il refuse de laisser cela l’affecter, tout en admettant que l’année dernière a été “un putain d’enfer” pour lui en termes de santé.

Il a dit: “L’année dernière, j’ai été en mauvais état, du point de vue de la santé … J’ai subi une intervention chirurgicale à la colonne vertébrale qui m’a foutue. Tout le monde pense que je viens de découvrir la maladie de Parkinson. Je Je connais la maladie de Parkinson depuis 2003. Et ce n’est pas comme Michael J. Fox, Dieu merci. C’est une chose plus douce que j’ai, mais quand même – elle est là. Je ne peux pas laisser ça m’arrêter. Cette dernière année, tout cela m’a rattrapé. Infection de staphylocoque dans ma main, puis j’ai eu une pneumonie, puis je suis tombé, puis j’ai été opéré. Ça a juste été un putain d’enfer … J’ai payé pour toutes les années qui m’ont échappé moi.”

Cependant, la star de 71 ans insiste sur le fait qu’il ne prendra pas sa retraite.

S’exprimant aux ICÔNES iHeartRadio avec Ozzy Osbourne: Lors de l’événement Celebration of Ordinary Man, qui s’est tenu au iHeartRadio Theatre de Burbank, en Californie, il a ajouté: “J’y ai pensé. Je pense parfois à des pensées folles comme ça. Je ne peux pas prendre ma retraite. Je je vous aime les gars.”

Pendant ce temps, Ozzy avait précédemment admis que 2019 était l’année “la plus longue, la plus douloureuse et la plus misérable” de sa vie.

Il a partagé: “Ce fut l’année la pire, la plus longue, la plus douloureuse et la plus misérable de ma vie. Quand je suis tombée, c’était noir, je suis allé aux toilettes et je suis tombé. Je suis juste tombé et j’ai atterri comme un claquement sur le sol et je me souviens d’être allongé là en pensant: “Eh bien, vous l’avez fait maintenant”, vraiment calme. Sharon a appelé une ambulance. Après cela, tout a été en descente. Ce n’était pas vraiment un problème pendant un certain temps. Je n’ai jamais remarqué de différence. Sharon disait: “Êtes-vous d’accord? Vous semblez différent.” “

Mots clés: Ozzy Osbourne, Black Sabbath

Retour au flux

.